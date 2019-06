Purecircle Holdings change de nom et devient Pure CE

Pure CE reflète l'orientation et les qualités gloables du portefeuille multimarques du secteur de l'économie circulaire.

SINGAPOUR, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- Pure CE Pte Ltd, anciennement Purecircle Holdings Pte Ltd, a annoncé aujourd'hui le passage de sa dénomination sociale de « Purecircle Holdings » à « Pure CE ».

Pure CE a mis à jour sa dénomination sociale et son image de marque afin de mieux refléter son identité en tant que société de capital-investissement de premier plan, évoluant au centre de l'un des secteurs les plus socialement et économiquement au cœur de l'actualité dans le monde : l'économie circulaire. En parallèle, ces changements reconnaissent la contribution unique de chaque marque et entreprise Pure CE au succès de l'organisation dans son ensemble.

L'économie circulaire ne consiste pas uniquement à économiser des ressources, il s'agit plutôt d'une stratégie visant à utiliser les ressources disponibles de manière plus intelligente. Soutenu par une transition vers les sources d'énergie renouvelables, le modèle circulaire renforce la résilience à long terme, génère des opportunités commerciales et économiques et offre des avantages environnementaux et sociaux.

« Nous sommes ravis de présenter le nouveau nom et la nouvelle identité Pure CE qui reflètent mieux la caractère global de l'évolution vers des entreprises de l'économie circulaire et expriment plus clairement ce que nous sommes devenus et ce à quoi nous aspirons. », a déclaré Paul Gandy, directeur du marketing. « Cette clarté et cette orientation nous permettront de continuer à faire ce que nous faisons le mieux : proposer les meilleurs produits et solutions commercialement viables pour répondre aux exigences des changements législatifs tels que l'interdiction des plastiques à usage unique. »

Pure CE est une société de capital-investissement de pointe innovante dont la mission consiste à identifier et transformer des idées conceptuelles au sein d'entreprises en pleine mutation. En soutenant la transition vers une économie circulaire, Pure CE a réuni une équipe d'experts et de praticiens de renommée mondiale, qui s'intéressent particulièrement aux secteurs des biotechnologies, des technologies propres et des soins de santé.

Notre famille de marques comprend : Purecog®, Peregrine Analytics® et Mintaga®.

