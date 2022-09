PureSoftware aumenta sua presença na Europa com seu novo centro de entrega em Bucareste, na Romênia

BUCARESTE, Romênia, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A PureSoftware, empresa líder global em produtos de software e serviços digitais com foco em fintech, 5G e transformação digital, anunciou a abertura de seu novo centro de entrega em Bucareste, na Romênia. Esse novo centro de entrega ampliará ainda mais o alcance das soluções digitais da PureSoftware e de seus produtos de software Arttha Fintech e Arttha5G no continente.

Sameer Jain, Chief Business Officer, PureSoftware

A abertura do centro de entrega da PureSoftware em Bucareste permitirá que a extensa base de funcionários da empresa na região seja mais ágil no atendimento às necessidades em evolução de sua base de clientes atual e em crescimento na Romênia, Europa. Situado na região central de Bucareste, o novo centro apoiará a ampla clientela da empresa. Com um alto crescimento consistente de dois dígitos nos últimos três anos, a empresa está expandindo de forma agressiva para alcançar seu objetivo estratégico de oferecer capacidade on-shore e near-shore a seus clientes.

As ofertas de serviços digitais da PureSoftware e sua premiada plataforma de software baseada em microsserviços, a Arttha Fintech, já estão permitindo que empresas em seis continentes, incluindo a Europa, acelerem a transformação digital. Além disso, a Arttha5G permitirá que empresas do mundo todo atendam às necessidades de conectividade do futuro.

Sameer Jain , diretor de negócios da PureSoftware, disse: "De acordo com nossos planos agressivos de expansão, temos o prazer de anunciar a abertura de nosso centro de entrega em Bucareste, na Romênia. O setor de informação e tecnologia da Romênia teve um crescimento significativo e sustentado ao longo dos anos e foi um próximo passo lógico para continuarmos a oferecer serviços de alto nível para nossa clientela na Europa."

Ele acrescentou: "Nosso centro de entrega em Bucareste permitirá que continuemos apoiando o crescimento profissional dos membros de nossa equipe na Romênia e, coletivamente, e que nos empenhemos o máximo possível para contribuir para o sucesso de nossos clientes."

Sobre a PureSoftware:

A PureSoftware é uma empresa global de produtos de software e serviços digitais que vem impulsionando a transformação para as principais empresas do mundo em vários segmentos verticais como serviços bancários e financeiros, telecomunicações, assistência médica, jogos e entretenimento. A Arttha, da PureSoftware, é uma plataforma de tecnologia financeira de confiança mundial. Ela ajuda as empresas a adotar soluções digitais nas áreas de bancos de consumo e MSME, bancos sem agência/sem marca, empréstimos digitais, pagamentos, BNPL e gestão de vendedores. A Arttha5G é uma plataforma 5G compatível com ORAN que permite que as empresas implementem soluções digitais RF de front-end para melhoria da conectividade.

Para mais informações, acesse https://puresoftware.com/.

Contato: Amitabh Chaudhary, [email protected]

Imagem: https://mma.prnewswire.com/media/1911348/PureSoftware_Sameer_Jain.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1450649/PureSoftware_Logo.jpg

FONTE PureSoftware

SOURCE PureSoftware