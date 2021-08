PureSoftware continue de rayonner mondialement avec l'ouverture d'un bureau au Kenya, en Afrique

NAIBROBI, Kenya, 16 août 2021 /PRNewswire/ -- PureSoftware , une des principales sociétés de logiciels axées sur la fintech, la 5G et la transformation numérique, a annoncé l'ouverture de son premier bureau au Kenya. L'ouverture de ce nouveau bureau permettra d'étendre la portée des solutions numériques de PureSoftware et de ses produits logiciels - Arttha Fintech et Arttha5G sur le continent.

L'ouverture du bureau à Nairobi permettra à PureSoftware d'être davantage au service de ses clients en Afrique et de faire preuve d'agilité pour répondre à l'évolution des besoins de ses clients existants et nouveaux. Forte d'une croissance élevée à deux chiffres au cours des 3 dernières années, la société s'est engagée à se développer à l'échelle mondiale, dans le cadre de sa stratégie visant à offrir à ses clients des capacités on-shore et near-shore.

Les offres de services numériques de PureSoftware et son logiciel phare primé basé sur des microservices, Arttha Fintech permettent déjà aux entreprises en Afrique d'accélérer leur transformation numérique. Arttha5G permettra aux entreprises de répondre aux besoins de demain en matière de connectivité.

Manish Sharma , président-directeur général de PureSoftware, a déclaré : « Conformément à nos plans d'expansion dynamiques, nous sommes ravis d'ouvrir notre premier bureau au Kenya. L'Afrique est un marché prioritaire pour nous, et ce nouveau bureau nous permettra de proposer notre gamme complète de logiciels et de solutions de transformation numérique à nos clients existants et nouveaux. » Il a ajouté : « Notre bureau à Nairobi deviendra le centre de nos activités en Afrique puisque nous poursuivons notre expansion et ouvrons de nouveaux bureaux dans la région. »

À propos de PureSoftware

Fondée en 2005, PureSoftware est une entreprise mondiale de produits et de services logiciels qui dispose de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'ingénierie de produits et des plateformes de nouvelle génération.

Arttha

Arttha est une plateforme de services financiers numériques primée de PureSoftware qui permet aux banques et aux entreprises fintech de générer des revenus grâce à des propositions de valeur performantes, notamment les portefeuilles électroniques, les services Buy Now Pay Later, les services bancaires numériques, les services d'agents bancaires, la gestion des commerçants et la gestion du cycle de vie d'un crédit.

Arttha5G

Arttha5G est une plateforme 5G conforme à la norme O-RAN qui fournit le logiciel et l'architecture pour favoriser l'interconnexion à travers le monde en permettant aux entreprises de déployer des produits de radiocommunication avec un avantage en termes de temps de mise sur le marché, une empreinte opérationnelle optimisée, une plus grande capacité de charge pour supporter des vitesses toujours plus élevées à faible latence.

