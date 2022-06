PureSoftware crée une passerelle pour permettre aux professionnelles en interruption de carrière de se remettre au travail grâce au programme « Back to Work® »

Grâce au programme Back to Work, PureSoftware offre des opportunités et accompagne les femmes pour se réintégrer et reprendre leur carrière en entreprise après une interruption. Ce programme comprend une intégration structurée, un mentorat ciblé, des options de travail flexibles et un apprentissage sur le tas pour garantir aux femmes une deuxième entrée réussie dans le monde du travail.

Sameer Jain, Directeur général de PureSoftware, a déclaré : « Le paradigme change rapidement, et de plus en plus de femmes souhaitent retourner au travail après une interruption de carrière et entamer une carrière 2.0. Chez PureSoftware, les femmes représentent 30 % de l'effectif. L'idée d'une requalification équitable de la main-d'œuvre est un élément fondamental de la réussite et de la prospérité futures de notre entreprise. »

En parlant du programme Back to Work, Sameer, a ajouté : « Le programme Back to Work est une passerelle pour le retour au travail avec un emploi à temps plein pour les femmes. Il vise à leur donner accès au bon leadership et aux bons mentors, à une formation sur le terrain pour améliorer leurs compétences et à leur offrir des possibilités de réintégrer le marché du travail. Le programme vise l'apprentissage et l'amélioration des compétences grâce au mentorat et à des parcours d'apprentissage bien conçus. Nous avons maintenant plusieurs de ces femmes impliquées avec nous et qui se débrouillent très bien. »

Le programme permet aux femmes de retrouver leur employabilité grâce à une formation complémentaire et leur offre une expérience pratique sur des projets qui correspondent à leurs compétences. Les femmes ayant une expérience dans le secteur des technologies peuvent postuler directement sur la page Back to Work de PureSoftware.

PureSoftware est une société internationale de produits logiciels et de services numériques qui favorise la transformation des plus grandes entreprises du monde dans divers secteurs verticaux, notamment les services bancaires et financiers, les télécommunications, la santé, les jeux et le divertissement.

