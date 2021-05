PureSoftware nomme Noy Kucuk, vétéran de l'industrie du sans fil, à la tête de ses initiatives 5G et sans fil

« Noy est un professionnel accompli qui a fait une longue carrière dans le domaine de la technologie sans fil et du développement technique », a déclaré Anil Baid , fondateur et directeur de la stratégie chez PureSoftware. « Il est un leader et apporte une grande expérience des marchés de la 5G et du sans fil avec une connaissance diversifiée des composants logiciels et matériels pour favoriser la croissance du produit – Arttha5G et des offres de services de PureSoftware. Grâce à la profondeur et à l'étendue de ses compétences et de ses réalisations, ainsi qu'à son expérience éprouvée en matière de développement technologique et technique, il sera en mesure d'aider nos clients à relever leurs défis les plus complexes. »

« Je suis ravi de rejoindre PureSoftware et de tirer parti de la richesse de leur domaine et de leurs capacités techniques pour créer de la valeur commerciale et assurer le succès de la stratégie et des engagements en matière de 5G », a déclaré Noy Kucuk . « PureSoftware est bien positionné pour contribuer à l'avènement de la nouvelle ère des déploiements d'infrastructures sans fil et l'accélérer grâce à son expertise en matière de développement et de test des normes 5G, de développement de logiciels embarqués et de plateformes cloud. La forte culture d'engagement proactif, de réactivité et d'appropriation de PureSoftware est exemplaire et passionnante. »

Plus récemment, Noy a occupé le poste de vice-président du marketing produit pour les solutions 5G chez NXP Semiconductors, où il s'est concentré sur le développement de solutions logicielles et de silicium entièrement programmables pour le marché de l'infrastructure 5G. Avant cela, Noy a occupé des postes de direction et de R&D chez Avago/LSI, Ericsson, Nortel Networks en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe pendant plus de 20 ans.

C'est avec un immense plaisir que j'accueille M. Noy en qualité de premier vice-président, pour diriger notre activité Hitech et télécom », a déclaré M. Manish Sharma , directeur général de PureSoftware. « Notre objectif a toujours été d'apporter aux entreprises des offres de produits et services de niche afin d'accélérer l'adoption et les résultats commerciaux pour nos clients. Sous la direction de M. Noy, PureSoftware renforcera ses partenariats, développera des alliances stratégiques et élargira encore son empreinte mondiale.

À propos de PureSoftware :

PureSoftware est une entreprise de produits et de services axée sur la propriété intellectuelle qui possède une solide expérience dans la création de produits innovants et la prestation de services dans les domaines de la haute technologie, de la technologie financière, de la technologie de la santé, de la vente au détail et du divertissement. L'entreprise met l'accent sur la création d'une expérience client différenciée, l'accélération de la durée de cycle et l'amélioration des résultats commerciaux grâce à l'intégration de solutions numériques, à l'automatisation robotique et à des modèles commerciaux non linéaires. Son produit, Arttha5G, est conçu pour préparer les entreprises à tirer parti des cas d'utilisation de la 5G.

