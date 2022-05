PureSoftware recibe el premio a la tecnología financiera en los Premios a la Excelencia Tecnológica de SBR

'Arttha' ha liderado la transformación de los servicios bancarios y financieros con su estrategia "Digital para los no bancarizados" para ser líder del mercado. La plataforma permite tanto a las fintechs o bancos de nueva creación como a las instituciones financieras existentes transformar su negocio minorista y bancario de pymes utilizando las capacidades de pagos digitales, eWallet, préstamos digitales, agencias o banca sin sucursales, Buy Now Pay Later (BNPL) y gestión de comercios de Arttha.