PureSoftware remporte le prix entreprise de technologie financière pour la technologie financière dans le cadre des SBR Technology Excellence Awards

« Arttha » a dirigé la transformation des services bancaires et financiers avec sa stratégie « Digital for the Unbanked » pour devenir un leader du marché. La plate-forme permet à la fois aux entreprises de technologie financière greenfield ou aux banques ainsi qu'aux institutions financières existantes de transformer leurs activités bancaires de détail et de PME à l'aide des paiements numériques, du portefeuille électronique, des prêts numériques, des agences ou des services bancaires sans succursale d'Arttha, de Buy Now Pay Later (BNPL) et de la gestio.et des capacités de gestion des commerçants.

Manish Sharma , PDG de PureSoftware, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de remporter ce prix et extrêmement ravis de la reconnaissance reçue. Arttha a permis aux banques et aux entreprises de technologie financière des marchés émergents d'acquérir un immense avantage numérique en fournissant des solutions bancaires de nouvelle génération à leurs clients. Grâce à Arttha, nos clients ont pu déployer avec succès des solutions bancaires innovantes pour élargir leur clientèle, améliorer l'expérience de l'utilisateur final, multiplier les volumes de transactions et lancer de nouveaux produits dans toutes les unités commerciales. La plate-forme a déjà été mise en œuvre pour offrir des services financiers à plus de 30 millions de personnes dans le monde et 2,4 millions de commerçants à travers le monde, avec plus de un milliard de transactions dans le monde en un an. »

« Arttha » a comblé les lacunes d'accès numérique dans les services financiers avec un succès remarquable, principalement dans les économies émergentes avec des pans entiers de régions sous-bancarisées et non bancarisées comme le Kenya, le Botswana, la Zambie, l'Indonésie, le Myanmar et le Népal. Malgré des fermetures strictes dans diverses parties du monde en raison de la pandémie, « Arttha » a changé la dynamique bancaire pour permettre la continuité des opérations bancaires du côté des entreprises et démocratiser l'accès aux services financiers du côté des consommateurs.

Manish a ajouté : « Être sous-bancarisé ou non bancarisé ne devrait pas restreindre l'accès au même niveau d'expérience client auquel les consommateurs des marchés développés sont habitués. Nous continuons d'innover en introduisant de nouvelles fonctionnalités dans la plate-forme en réponse aux tendances émergentes de l'industrie alors que nous étendons notre portée à des clients dans d'autres régions d'Afrique, du Moyen-Orient et des États-Unis. »

À propos de PureSoftware

PureSoftware est une société mondiale de produits logiciels et de services numériques qui stimule la transformation d'entreprises dans 35 villes de 11 pays. PureSoftware se concentre sur la conduite d'une expérience client différenciée, l'accélération du temps de cycle et l'amélioration des résultats commerciaux grâce à l'intégration de solutions numériques, l'automatisation des processus robotiques, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et loT. Leurs solutions exploitent les technologies perturbatrices de nouvelle génération pour offrir un avantage concurrentiel à votre entreprise. Leur produit phare « Arttha » est l'une des plates-formes de technologie financière à la croissance la plus rapide, axée sur les solutions de prêt numérique, de paiement numérique et de services bancaires de base.

