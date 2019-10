PurHealthRX ® annonce la réalisation de la première grande étude non pharmaceutique sur le CBD chez l'homme

LAS VEGAS, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- PurHealthRX® a annoncé la réalisation de la première grande étude clinique sur les effets anti-vieillissement et l'innocuité de l'huile de CBD à spectre complet issue du chanvre chez l'homme. L'étude a été réalisée avec le soutien de l'Institut national de la santé (National Institute of Health, NIH).

L'étude randomisée contrôlée par placebo portant sur 150 patients a montré que l'huile de CBD à spectre complet issue du chanvre avait un effet notable sur une multitude de facteurs liés au vieillissement.

L'étude a examiné les marqueurs d'inflammation, les indicateurs cardiovasculaires et métaboliques tout en contrôlant l'anxiété et le sommeil.

« Nous sommes très heureux que l'étude ait révélé que Purzorb®, notre formulation d'huile de CBD à spectre complet issue du chanvre, a un effet aussi important sur ces facteurs anti-vieillissement », a déclaré Matt Smith, PDG.

« L'inflammation et les problèmes cardiovasculaires font partie du processus de vieillissement. L'effet notable constaté sur un grand nombre de ces facteurs est la preuve que le système endocannabinoïde joue un rôle important dans le processus anti-vieillissement », a-t-il ajouté.

Selon Matt Smith, il s'agit de la première étude non pharmaceutique démontrant l'innocuité et l'efficacité de cannabinoïdes d'origine naturelle tels que le CBD.

Les scientifiques de PurHealthRX® travaillent depuis 2014 au développement de méthodes d'administration de cannabinoïdes naturels. « Le fait de travailler avec du chanvre industriel depuis l'adoption de la loi de 2014 sur l'agriculture nous a permis de bien comprendre les problèmes auxquels ce marché est confronté », a expliqué Matt Smith.

« Les incohérences, les impuretés et l'absence de standardisation, à quoi s'ajoute un manque de données cliniques, ont créé beaucoup de confusion quant aux consommateurs susceptibles de réellement bénéficier de produits à base de CBD », a déclaré Smith. L'étude a examiné des marqueurs inflammatoires tels que le facteur alpha de nécrose tumorale, l'interleukine 6, la protéine C-réactive et le NF-κB. Des indicateurs métaboliques et cardiovasculaires tels que les taux de HA1c, de LDL/HDL et d'homocystéine ont également été mesurés. L'une des constatations les plus importantes de cette étude est que les niveaux de HA1c ont en moyenne chuté d'environ un point chez les sujets testés.

PurHealthRX ® est une société de santé et de bien-être investie dans la recherche technologique. Elle fabrique, distribue et vend des produits à base d'huile de CBD à spectre complet issue du chanvre reposant sur Purzorb®, une technologie brevetée qui imite le processus naturel d'absorption du corps en convertissant les nutriments à base d'huile en produits solubles dans l'eau. Les produits Purzorb® sont vendus sous les marques Med 7® et Pur 7® et commercialisés sous le nom Biosorb™ pour ceux vendus par l'intermédiaire de Q Sciences.

