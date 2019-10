PurHealthRX ® verkündet Abschluss der ersten großen nichtpharmazeutischen CBD-Studie am Menschen

LAS VEGAS, 8. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- PurHealthRX ® gab den Abschluss der ersten großen klinischen Studie bekannt, bei der die Anti-Aging-Wirkungen und die Sicherheit von Vollspektrum-Hanf CBD-Öl bei menschlichen Probanden untersucht wurden. Die Studie wurde mit Unterstützung des National Institute of Health (NIH) durchgeführt.

Die randomisierte Placebo-kontrollierte Studie unter 150 Patienten zeigte, dass Vollspektrum-Hanf CBD-Öl einen signifikanten Effekt auf eine Reihe von Anti-Aging-bezogener Faktoren hatte.

Im Rahmen der Studie wurden Entzündungsmarker, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Indikatoren untersucht, während gleichzeitig Unruhezustände und der Schlaf verfolgt wurden.

„Wir sind sehr zufrieden, dass unsere Purzorb®-Formulierung von CBD-Öl aus Vollspektrum-Hanf eine so starke Wirkung bei diesen Anti-Aging-Faktoren zeigte", sagte Matt Smith, CEO.

„Entzündungs- und Herz-Kreislauf-Probleme sind Teil des Alterungsprozesses. Da sich eine signifikante Wirkung bei so vielen dieser Faktoren verzeichnen ließ, gibt es eine starke Evidenz dafür, dass das Endocannabinoid-System beim Anti-Aging-Prozess eine wichtige Rolle spielt", erläuterte Smith.

Laut seiner Aussage handelt es sich um die erste nichtpharmazeutische Studie, die sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit von natürlich vorkommenden Cannabinoiden wie CBD demonstriert.

Die Wissenschaftler von PurHealthRX ® haben seit 2014 an Methoden gearbeitet, um natürlich vorkommende Cannabinoide bereitzustellen. „Die Arbeit mit industriellem Hanf, seitdem 2014 das Farm Bill (Landwirtschaftsrahmengesetz der USA) verabschiedet wurde, hat uns ein umfassendes Verständnis für die Probleme verschafft, die sich auf diesem Markt stellen", erklärte Smith.

„Die Inkohärenzen, Unreinheiten und fehlende Standardisierung haben in Verbindung mit dem Mangel an klinischen Daten für viel Verwirrung bei den Konsumenten gesorgt, die von CBD-Produkten wirklich profitieren könnten", sagte Smith. In der Studie wurden Entzündungsmarker wie der Tumornekrosefaktor alpha, Interleukin 6, C-reaktives Protein und NF-κB untersucht. Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Indikatoren wie HA1c, LDL/HDL und die Homocystein-Spiegel wurden ebenfalls gemessen. Eine wesentliche Erkenntnis bestand darin, dass die HA1c-Spiegel bei den Versuchspersonen durchschnittlich um fast einen Punkt sanken.

Informationen zu PurHealthRX ®

PurHealthRX ® ist ein technologieorientiertes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das CBD-Öl-Produkte aus Vollspektrum-Hanf herstellt, vermarktet und verkauft. Das Unternehmen setzt dazu seine proprietäre Technologie Purzorb® ein, die den natürlichen Absorptionsprozess des Körpers nachahmt, indem ölbasierte Nährstoffe in wasserlösliche Produkte umgewandelt werden. Purzorb®-Produkte werden unter den Markennamen Med 7® und Pur 7® vertrieben und als Biosorb™ in Produkten vermarktet, die über Q Sciences verkauft werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1005439/PurhealthRX_Logo.jpg

Related Links

https://www.purhealthrx.com



SOURCE PurHealthRX