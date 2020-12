Puritan (una vez más) derrota a Copan en la demanda alemana y consigue un reembolso de costes

GUILFORD, Maine, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 12 de noviembre de 2020, el German Federal Patent Court publicó su última decisión acerca de los costes de los procedimientos de reembolso por medio de Copan Italia S.p.A. Este es el final de la línea para este procedimiento de litigio tan largo en Alemania.

Hace ocho años, Copan comenzó con sus litigios en Alemania contra Puritan al solicitar la inspección de los procedimientos en el District Court Düsseldorf basándose en el German Utility Model1 DE 20 2004 021 787 U1 (referencias del tribunal: 4b O 176/12). En 2013, Copan interpuso demandas por infracción de tres German Utility Models: DE 20 2004 021 787 U1, DE 20 2004 021 930 U1 y DE 20 2004 021 932 U1 (referencias del tribunal: 4b O 39/13, 4b O 58/13 y 4b O 59/13). Estas demandas acusaron a los hisopos fibrosos HydraFlock® y PurFlock Ultra® de Puritan de infracción de la tecnología de Copan.

Puritan volvió a la carga. Con una contramedida inmediata, Puritan interpuso la cancelación de los tres German Utility Models en la German Patent and Trademark Office. Al tiempo que progresó el litigio, Puritan siguió ganando y Copan siguió perdiendo. Los tribunales de Alemania dictaminaron que las demandas interpuestas por Copan no tenían fundamento. Los tres German Utility Models de Copan, uno tras otro, se convirtieron en nulos y no válidos en todo el término de la protección. El último intento se produjo cuando el German Federal Supreme Court afirmó la revocación de DE 20 2004 021 930 U1 en tercera instancia (referencia del tribunal: X ZB 21/16).

Tras ocho años de litigio, los tres German Utility Models evaluados de Copan han sido declarados nulos y no válidos en su parte completa. Estas decisiones ahora ya son finales. Como resultado, Puritan ha derrotado también a Copan en los procedimientos de infracción correspondientes (referencias de tribunal: 4b O 59/13, I-2 U 46/14, and I-2 U 48/14).

En Alemania, quien pierde, paga. Así que tras años perdidos intentando evaluar y revertir los tres Utility Models, Copan debe reembolsar a Puritan los costes de cada una de las infracciones y de los procedimientos de cancelación, según dicta la ley de Alemania.

Copan va 0-6 en Alemania.

1 Los German Utility Models pueden proporcionar derechos similares a los derechos de patentes, excepto en procedimientos legales que podrían comenzar con el examinador de oficina de patente estudiando la sustancia del Utility Model para conocer su validez. Eso es lo que ha pasado aquí.

