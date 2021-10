Purolite annonce la commercialisation de deux nouvelles résines de chromatographie d'affinité conçues pour répondre à la diversité des pipelines de biomolécules d'anticorps, de vaccins et de thérapie génique d'aujourd'hui

CARDIFF, Royaume-Uni, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Purolite , un fabricant mondial de premier plan spécialisé dans les technologies de séparation, de purification et d'extraction par chromatographie à base de résine, a annoncé aujourd'hui la commercialisation de deux nouvelles résines de chromatographie de nouvelle génération :

1. Praesto® Jetted A50 HipH, est la première protéine A de résine alcaline stable au monde à base d'une bille d'agarose uniforme de 50 μm, conçue pour traiter la purification d'anticorps sensibles au pH ou d'autres protéines contenant du Fc. Avec 40 ans d'expertise en billes de résine, Purolite a combiné la technologie « Jetting » - un procédé innovant qui produit des billes d'agarose de taille uniforme avec une distribution granulométrique très étroite - avec un nouveau ligand de protéine A, NGL-Impact A Hi pH, de Repligen Corporation.

2. Praesto® Jetted (dT)18-DVB est une nouvelle résine à base de styrène par jet de 50 μm conçue pour purifier les constructions d'ARNm utilisées dans les applications de vaccin et de thérapie génique. Les résultats des clients démontrent que cette nouvelle résine surpasse à la fois les autres solutions dT à base de résine et la technologie dT à base de monolithe.

Chris Major, directeur général de Purolite, a déclaré : « Nous sommes ravis du lancement de ces deux nouvelles résines d'affinité et je suis fier que nous ayons transformé l'avenir de la chromatographie d'affinité en répondant à deux exigences clés de l'industrie. C'est formidable de travailler à nouveau avec Repligen et de développer la première résine de protéine A au monde qui offre des conditions d'élution plus douces, de l'ordre de pH 5, tout en offrant une capacité élevée proche de 60 g/l. Les résultats montrent jusqu'à 70 % d'augmentation du rendement par rapport aux résines de protéine A conventionnelles, car l'agrégation est minimisée. Des études ont également montré une meilleure clairance des protéines de la cellule hôte, ce qui réduit le fardeau sur les futures étapes en aval. Il a poursuivi : « Le lancement de notre résine dT était une décision stratégique de la société visant à élargir notre offre et nos connaissances en matière de résine dans le domaine en constante évolution des thérapies à ARNm essentielles dans les applications de vaccins et de thérapie génique. »

À propos de Purolite

Purolite Healthcare & Life Sciences apporte l'esprit d'innovation de Purolite et son exceptionnelle histoire d'expertise en matière de technologie des résines sur le marché mondial des sciences de la vie. En trois décennies, Purolite est devenu le principal fabricant mondial spécialisé dans la technologie des résines et le leader de l'innovation, avec des usines de production et des laboratoires de recherche avancés à travers le monde.

Purolite Healthcare & Life Sciences propose des API, des transporteurs d'enzymes et des enzymes immobilisées, ainsi que des résines pour les technologies de purification et de séparation afin de soutenir la recherche et le développement, ainsi que des applications à l'échelle de la production dans les produits pharmaceutiques, la purification des protéines, la production alimentaire, le biotraitement, la chimie fine et d'autres marchés. Avec une équipe de chercheurs et de scientifiques de classe mondiale, nous développons des produits novateurs, à forte demande et personnalisés pour répondre aux besoins des clients.

