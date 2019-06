PwC lance une solution en appui aux audits sur les cybermonnaies

Ouvrir la voie en fournissant des services d'assurance aux clients abordant des activités liées aux cybermonnaies

LONDRES, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- PwC a le plaisir de faire part d'une adjonction importante à « Halo », notre suite existante d'instruments d'audit, dont l'utilisation nous permet de fournir des services d'assurance aux entités entamant des transactions en cybermonnaies. Avec le lancement de notre nouvel outil logiciel, nous sommes dans une excellente position pour procurer des services d'audit et d'assurance diverse pour des clients détenant ou échangeant des cybermonnaies.

Dans un environnement où des contrôles robustes ont fait la preuve de leur efficacité sur l'ensemble des activités en cybermonnaies d'une entreprise, notre solution Halo est en mesure de :

1. procurer des preuves indépendantes et fondamentales sur l'« appariement clef privée et adresse publique », constituant l'un des éléments nécessaires pour établir la possession de cybermonnaies

2. interroger de façon sûre la chaîne de blocs afin de rassembler de façon indépendante et fiable des informations corroborant les transactions et les soldes de la chaîne de blocs.

PwC a commencé à tirer parti de sa nouvelle solution Halo pour étayer les audits de clients s'engageant dans des activités associées aux cybermonnaies. Nous sommes également à l'œuvre aux côtés de sociétés pour lesquelles nous ne sommes pas auditeurs afin de les aider à faire face à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis dans le domaine de la chaîne de blocs et des cybermonnaies. Cela signifie également les aider à mettre en œuvre les processus et contrôles qui leur sont indispensables pour obtenir des rapports d'assurance de la part de leurs auditeurs.

Notre capacité à vérifier une entité se lançant dans des transactions de cybermonnaies est très fortement influencée par l'environnement de contrôle de notre client et, à ce stade, par l'ampleur des jetons pris en charge par notre logiciel. Ces considérations seront essentielles lorsqu'il s'agira de déterminer si nous pouvons en toute confiance accepter une mission d'audit.

PwC peut aujourd'hui se servir de cet outil pour fournir des services d'assurance à des clients effectuant des transactions en Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, LiteCoin, Ethereum, jeton ERC20 - OAX et Ripple (XRP).

James Chalmers, dirigeant de Global Assurance, a fait ce commentaire : « À mesure que les sociétés poursuivent leur numérisation, il est important que nous, en tant qu'auditeurs, restions à la hauteur des changements technologiques intervenant sur le marché, que nous continuions à mettre au point des outils d'audit répondant aux besoins des technologies émergentes, et que nous soyons au service des changements et évolutions des demandes de nos parties prenantes. »

