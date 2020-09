PwC se compromete con el cero neto para el año 2030 a nivel global

LONDRES, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ --

PwC se compromete a descarbonizar sus operaciones y cadena de suministro, que incluye el remodelado de cómo presta servicio a sus clientes, con reducciones sostenibles en los viajes y con el aumento del uso de la energía con carbono cero.

PwC va a integrar las implicaciones del cambio climático y otros factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) relacionados con el trabajo que hace con los clientes, desde la estrategia hasta la implementación.

PwC seguirá avanzando en los estándares de información empresariales que destacan en las prácticas de información no financieras completas.

PwC sigue con su compromiso de programa duradero de investigación y colaboración con los negocios, responsables de políticas y organizaciones no gubernamentales para acelerar la transición hasta la economía cero neta.

En la actualidad, PwC está creando un compromiso basado en las ciencias de nivel mundial para conseguir emisiones de gas de efecto invernadero cero neto (GHG) para el año 2030. El compromiso incluye el apoyo a nuestros clientes para reducir sus emisiones, además de las operaciones y proveedores de la red de PwC.PwC se compromete a descarbonizar sus operaciones, incluyendo su huella de viaje, neutralizando su impacto climático restante al invertir en proyectos de eliminación de carbono. Se dirigirá además a los proveedores para hacer frente a su impacto climático.

La red PwC ("la red") va a trabajar con sus clientes de cara a apoyar sus esfuerzos para conseguir que un futuro cero neto sea una realidad para todos. En el año fiscal 2020 (entre julio de 2019 a junio de 2020), las firmas PwC han proporcionado servicios al 84% de las compañías incluidas en Global Fortune 500 y más de 100.000 negocios empresariales y privados. Está en una posición que va a permitir a PwC desempeñar un papel integral en el impulso de la transición hacia una economía baja en carbono en todo el mundo.

Para apoyar estos esfuerzos, la red va a seguir contribuyendo a los desarrollos de políticas públicas como apoyo al cero neto a nivel nacional, regional y global.

Bob Moritz, presidente mundial de la red PwC, afirmó:

"Los negocios y las economías han de evolucionar de forma rápida para hacer frente a los retos destacados a los que se enfrentan las sociedades y nuestro planeta. Ya sea si se busca por medio de la lente de la necesidad humana o desde la perspectiva de asignación de capital, es para el interés de todo el mundo que veamos el cambio sistémico que advierte de la catástrofe del clima y que desvela el potencial de un crecimiento verde".

"Un mundo con cero neto está dentro del alcance. Entrar allí necesitará de la innovación, trabajo duro, colaboración y pensamiento audaz, pero los beneficios serán inmensos. La comunidad de los negocios cuenta con responsabilidad de actuar, y estamos determinados a desarrollar nuestra parte, no solo en nuestras propias operaciones y cadena de suministros, sino que también asesoramos y apoyamos a nuestros clientes para crear un mundo sostenible de cara a las generaciones futuras".

Aumento de nuestras ambiciones más y más rápido

El objetivo de cero neto de la red incluye un objetivo basado en la ciencia alineado con una trayectoria de 1,5°C. PwC se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero totales en un 50% en términos absolutos para el año 2030. Esto incluye una conexión a un 100% de la electricidad renovable en todos los territorios, además de las mejoras de eficacia energética en nuestras oficinas, reduciendo las emisiones asociadas a los viajes de negocios y acomodación en una década. Las emisiones asociadas solo con los vuelos representan actualmente el 85% de la huella de carbono total de la red. La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el avance al trabajo remoto, demostrando la viabilidad de los nuevos modelos de servicio para clientes, como parte de una transformación a largo plazo de los servicios de PwC.

PwC invertirá además en proyectos de eliminación de carbono, incluyendo las soluciones de clima naturales. Para el resto de las toneladas (equivalentes de CO2) que emite, PwC eliminará una tonelada de dióxido de carbono desde la atmósfera para conseguir un impacto de clima de cero neto en el año 2030. Nuestros proyectos serán seleccionados con la base del criterio de calidad y verificación del impacto de reducción de carbono, contando además con el apoyo de unos beneficios conjuntos locales económicos y de desarrollo social más amplios.

Trabajar con nuestros clientes para acelerar la transformación cero neta

Para hacer frente al reto del cambio climático, es necesaria una transformación radical en cada uno de los sectores de la economía global y en todas las partes del mundo.

Con alcance mundial en 157 países, cobertura industrial y sus 284.000 personas que apoyan a los clientes en cada una de sus fases – desde el remodelado de la estrategia y la transformación hasta acuerdos, información, auditoría e impuestos – la red PwC cuenta con una oportunidad enorme para acelerar la transición hacia un futuro cero neto en colaboración con sus clientes.

La red apoya a las organizaciones a la vez que desarrollan e implementan planes concretos sobre cómo conseguir el cero neto. Estos incluyen la realineación de la estrategia empresarial, personas y talento, gobierno y contabilidad, modelo de operaciones, innovación e investigación y desarrollo (R&D), estrategia de impuestos e información, y transformación de empresas y cadena de suministros. Otras de las áreas incluyen asociaciones y alianzas, además de asuntos empresariales y dedicación normativa.

Basándose en los trabajos de los clientes existentes en sostenibilidad y transformación de cero neto, PwC integrará un análisis de clima liderado por la ciencia en sus áreas de servicio. Por ejemplo, sus prácticas de asesoramiento integran sus riesgos climáticos en dedicaciones relevantes, proporcionando a los clientes con visiones entorno a los riesgos y oportunidades climáticos, además de ayudarlos a transformar sus procesos empresariales. Otra área de objetivo importante será la integración relacionada con el clima y otros factores relacionados ESG en las desvelaciones empresariales principales y su gobierno, en los que las prácticas de aseguración de PwC apoyarán el desarrollo de una desvelación de alta calidad alineada y los estándares de medición, que ayudarán a los clientes a integrarlos en su información y gobierno. En sus prácticas de impuestos, PwC va a ayudar a los clientes a comprender cómo la transformación cero impactará en su estrategia de impuestos, transparencia y obligaciones de compatibilidad, oportunidades de subsidio e incentivos, además de los ingresos que impactan en las organizaciones de los sectores públicos y privados.

Para seguir escalando en sus capacidades de apoyo a sus clientes en estas áreas, PwC ha nombrado a Peter Gassmann para dirigir sus nuevas prácticas globales medioambientales, sociales y de gobierno. Además, se ha nombrado a Nadja Picard nueva responsable de información mundial de PwC para impulsar el apoyo en la red de los clientes para las desvelaciones no financieras en su información empresarial.

Ayudando a modelar y acelerar la agenda global de clima y política

PwC apoya la reforma que sitúa las necesidades de los accionistas en el centro de la economía de mercado y conecta los objetivos, acciones y resultados en resultados sociales y económicos deseados que alimentan la sostenibilidad a largo plazo. El apoyo hacia una transición cero neta es una parte clave de este proceso.

Al tiempo que aumentan las expectativas de los accionistas, las organizaciones necesitan cada vez más informar acerca de los impactos medioambientales y sociales y demostrar su progreso. Como resultado, existe una necesidad cada vez superior de estándares consistentes comparables ESG para con los inversores y el resto de accionistas para ver de forma clara cómo los negocios crean un valor a largo plazo para la organización y la sociedad. PwC apoya los esfuerzos mundiales para dearrollar marcos laborales de información ESG transparentes y robustos, incluyendo el trabajo destacado con el World Economic Forum International Business Council, la Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), el International Integrated Reporting Council (IIRC), la Global Reporting Initiative (GRI), y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB), entre otros.

PwC contribuirá además con un conocimiento más amplio sobre cómo lograr un cero neto. PwC lanzará en breve una guía práctica, titulada "Building Blocks for Net Zero Business Transformation", destinada a los ejecutivos de los negocios para ayudar a las compañías de todos los sectores y tamaños a avanzar las solicitudes de cero neto hacia una transformación de los negocios a escala completa. La investigación se ha producido en asociación con Microsoft, que asesora a PwC sobre la transformación de cero neto , como contribución de la iniciativa recientemente lanzada y liderada por el consejero delegado Transform to Zero .

Más detalles sobre los planes de la red para conseguir la ambición de cero neto 2030, apoyo a los clientes y proveedores y avance del debate del clima mundial se compartirán en los próximos meses.

Bob Moritz añadió:

"Una lección importante de la COVID-19 es que las personas pueden encontrar formas para hacer lo imposible cuando han de hacerlo, y estamos tomando parte de ese espíritu en nuestros esfuerzos para hacer frente a la crisis del cambio climático. Los cambios que necesitamos hacer no serán sencillos, pero no son nada en comparación con el daño que el escape del cambio climático podría infligir en la sociedad. Nos emociona el hecho de trabajar de forma conjunta, con los clientes, con socios y con todos nuestros accionistas, para conseguir nuestros objetivos y poner de nuestra parte en el apoyo de los esfuerzos mundiales para ayudar en los impactos sobre el cambio climático hacia un mundo más sostenible y justo".

Notas para los redactores

Acerca de PwC

El propósito de PwC es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 284.000 personas dedicadas a ofrecer calidad en servicios de aseguramiento, asesoramiento e impuestos. Averigüe más y díganos qué cosas les importan en www.pwc.com .

PwC hace referencia a la red de PwC y/o a una o más de sus firmas integrantes, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Para más detalles, visite www.pwc.com/structure si desea conocer más detalles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpg

Contacto:

Andrea Plasschaert, PwC

Tel: +41 79 599 9567

E-mail: [email protected]

Más detalles disponibles en: Follow/retweet: @pwc

SOURCE PwC