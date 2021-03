PwC:tres cuartas partes de los consejeros delegados predicen un retorno al crecimiento en 2021

NUEVA YORK, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ --

Una encuesta de PwC a más de 5.000 consejeros delegados en todo el mundo revela niveles récord de optimismo

El 76% de los consejeros delegados cree que el crecimiento económico mundial mejorará en 2021

La confianza en el crecimiento de los ingresos de las propias empresas repunta

Estados Unidos amplía su ventaja sobre China como el principal destino de crecimiento a los ojos de los consejeros delegados

como el principal destino de crecimiento a los ojos de los consejeros delegados En el año de COP26 , el cambio climático todavía no se está abordando con urgencia

, el cambio climático todavía no se está abordando con urgencia La desinformación se ha convertido en una de las 10 principales amenazas para el crecimiento

Un año después de que la COVID-19 fuera declarada pandemia, los consejeros delegados están expresando niveles récord de optimismo en la recuperación económica mundial, con el 76% de los líderes empresariales mundiales prediciendo que el crecimiento económico mejorará en 2021.

Las cifras provienen de la 24ª Encuesta Anual Global de consejeros delegados de PwC, que este año sondeó a 5.050 consejeros delegados en 100 países y territorios durante enero y febrero de 2021.

El porcentaje de consejeros delegados que expresan confianza en el crecimiento ha aumentado del 22% en 2020 y del 42% en 2019, lo que representa el nivel más alto de optimismo desde que la encuesta comenzó a hacer esta pregunta en 2012.

El optimismo entre los consejeros delegados sobre el crecimiento económico mundial es particularmente fuerte en Norteamérica y Europa Occidental, con el 86% y el 76% de los consejeros delegados, respectivamente, de estas regiones que predicen un mejor crecimiento mundial en el próximo año.

"Después de un año de tragedia humana y extensas dificultades económicas, es alentador ver que las personas responsables de tomar decisiones de inversión y contratar a personal se sienten cautelosamente optimistas sobre el próximo año. Los consejeros delegados tienen fe en que el crecimiento volverá, impulsado por el rápido desarrollo de vacunas y su implantación en muchas partes del mundo," dijo Bob Moritz, presidente de la PwC Network.

"Durante el tumultuoso año pasado, los consejeros delegados han tenido que repensar y reconfigurar lo que hacen y cómo lo hacen, al tiempo que se ocupan de amplias hojas de balance y apoyan a los empleados que se han visto obligados a sortear estas circunstancias extraordinarias.

"Los consejeros delegados se enfrentan ahora a dos desafíos fundamentales: en primer lugar, cómo generar confianza con una amplia gama de partes interesadas, cuyas expectativas de negocio son más altas que nunca; y en segundo lugar, cómo adaptar sus negocios y ofrecer resultados sostenidos en un entorno externo que cambia rápidamente. Las organizaciones que lo hagan bien estarán en la mejor posición para salir de la pandemia como empresas fuertes, resilientes y productivas, capaces de soportar futuros choques."

La confianza de los consejeros delegados en el crecimiento de los ingresos repunta a la media a largo plazo

Los consejeros delegados son más optimistas sobre las perspectivas para sus negocios. Alrededor del 36% de los encuestados dijo estar "muy seguro" sobre las perspectivas de crecimiento de ingresos de su organización en los próximos 12 meses, frente al 27% de los consejeros delegados en 2020.

Si bien la confianza mundial ha aumentado, hay una amplia variación entre las industrias, lo que refleja los distintos grados en que el comportamiento de los consumidores se ha visto afectado por la pandemia. Los consejeros delegados de los sectores de tecnología y telecomunicaciones muestran los mayores niveles de confianza con un 45% y un 43%, respectivamente. Mientras tanto, los consejeros delegados en los sectores de transporte y logística (29%) y hospitalidad y ocio (27%) son de los menos confiados en su capacidad para aumentar los ingresos en los próximos 12 meses.

EE.UU. amplía su ventaja sobre China como el principal destino para el crecimiento

Los resultados de la encuesta muestran que Estados Unidos ha ampliado su ventaja como el mercado número uno que los consejeros delegados están buscando para el crecimiento en los próximos 12 meses en el 35%, siete puntos porcentuales por delante de China en el 28%. En 2020, Estados Unidos estaba sólo un punto porcentual por delante de China.

Los nuevos acontecimientos políticos y las tensiones existentes han tenido un impacto en las opiniones de los consejeros delegados estadounidenses. Están reduciendo su énfasis en China como motor de crecimiento y aumentando su enfoque en Canadá y México; en comparación con 2020, el interés de los consejeros delegados estadounidenses en estos dos últimos países aumentó en un 78%. Mientras tanto, los consejeros delegados de China reportan un creciente interés en grandes economías como Estados Unidos, Alemania y Japón, destinos privilegiados para las exportaciones.

Con un 17%, Alemania se mantiene en su tercer puesto en la lista de destinos de crecimiento, mientras que el Reino Unido, después del Brexit, sube hasta el número cuatro (11%), superando a la India (8%). Japón también sube en el ranking para convertirse en el sexto destino de crecimiento más atractivo, superando a Australia, que ocupó esa posición el año pasado.

En el año de COP26, el cambio climático no se está abordando con urgencia

El porcentaje de consejeros delegados que expresan su preocupación por el cambio climático ha aumentado del 24% en 2020 al 30% en 2021. Esto representa sólo un aumento marginal en el contexto de COP26, que se celebra este año en Glasgow, Reino Unido. El hallazgo también se produce en el contexto del aumento de la ansiedad por casi todo tipo de amenazas.

El cambio climático todavía ocupa el noveno lugar entre las amenazas percibidas por los consejeros delegados para el crecimiento. Además, otro 27% de los consejeros delegados declaran estar "no preocupados en absoluto" o "no muy preocupados" por el cambio climático. Esto puede deberse a que el cambio climático no se considera una amenaza inmediata para el crecimiento en comparación con otras cuestiones como la pandemia, la excesiva regulación y las amenazas cibernéticas.

Mientras tanto, el 39% de los consejeros delegados encuestados cree que su organización necesita hacer más para "medir" su impacto ambiental. Y el 43% cree que su organización necesita hacer más para "informar" sobre ella, una proporción mayor que cualquier otra área de divulgación. Esto es alentador, ya que más y mejor información corporativa sobre el impacto ambiental resulta ser clave para impulsar el cambio necesario para llegar a una economía cero neta.

Sin embargo, el 60% de los consejeros delegados todavía no han tenido en cuenta los riesgos climáticos en sus actividades estratégicas de gestión de riesgos, lo cual es preocupante, ya que el cambio climático plantea un riesgo físico y transitorio creciente para las empresas. A nivel de país, los consejeros delegados de países con alta exposición a peligros naturales como India y China son algunos de los menos preparados para el riesgo de cambio climático.

Mientras que el 23% de los consejeros delegados planean aumentar significativamente las inversiones en iniciativas de sostenibilidad como resultado de la COVID-19, casi un tercio de los consejeros delegados no planean ningún cambio en absoluto.

Bob Moritz dijo: "Para abordar los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo hoy en día, necesitamos cambiar los incentivos que impulsan la toma de decisiones. Esto requiere que los mercados financieros tomen una visión más amplia del valor, más allá del rendimiento financiero y el valor a corto plazo, por lo que el capital fluirá a los lugares correctos. Una información corporativa no financiera mejor y comparable también es crucial, por lo que las partes interesadas pueden ver cómo las empresas están creando valor para la sociedad y nuestro planeta, así como el cumplimiento de sus objetivos financieros. Las empresas que lo hagan bien mejorarán su marca y generarán confianza con sus partes interesadas."

Aumentan las preocupaciones sobre temas cibernéticos, políticas fiscales y la desinformación

No es de extrañar que las pandemias y las crisis sanitarias[1] encabecen la lista de amenazas a las perspectivas de crecimiento, superando el temor a una regulación excesiva, que ha sido la preocupación perenne número uno para los consejeros delegados a nivel mundial desde 2014.

El aumento de la digitalización está aumentando los riesgos que plantean las amenazas cibernéticas. Esto, junto con el aumento significativo de incidentes de ciberseguridad en 2020 incluyendo ataques ransomware, ha dado lugar a amenazas cibernéticas subiendo en la lista para convertirse en la preocupación número dos, citado por el 47% de los consejeros delegados en comparación con el 33% en 2020. Las amenazas cibernéticas son una preocupación particularmente para los consejeros delegados de Norteamérica y Europa Occidental, donde se consideran una amenaza mayor que la pandemia.

También está aumentando rápidamente en la lista de preocupaciones de los consejeros delegados la propagación de la desinformación (28%, frente al 16% en 2020), que ha tenido un impacto en las elecciones, la reputación y la salud pública, contribuyendo además a una disminución de la confianza en toda la sociedad.

En 2020, la incertidumbre de las políticas fiscales se situó fuera de las diez principales preocupaciones de los consejeros delegados, con sólo el 19% de los consejeros delegados interesados. Este año, ha aumentado rápidamente su importancia, saltando hasta el séptimo lugar (31%), con los consejeros delegados sin duda observando cómo las deudas públicas se acumulan y dándose cuenta de que los impuestos a las empresas probablemente tendrán que subir.

Inversiones digitales para el futuro

Preguntados por su gasto en transformación digital, casi la mitad de los consejeros delegados (49%) proyectan aumentos del 10% o más. A pesar del creciente nivel de preocupación que los consejeros delegados están expresando sobre los ciberataques, esto no se ha traducido en acciones definitivas. Menos de la mitad de los consejeros delegados que planean aumentar la inversión digital también están planeando aumentar su gasto en ciberseguridad y privacidad de datos en un 10% o más.

Al mismo tiempo, un número creciente de consejeros delegados - 36% - planean utilizar la automatización y la tecnología para hacer su fuerza laboral más competitiva, más del doble de la proporción de consejeros delegados que dijeron lo mismo en 2016.

Bob Moritz añadió: "Cuando se cumple un año de la pandemia, estamos en un punto de inflexión a medida que la vacunación comienza a aumentar en todo el mundo. Aunque la forma de la recuperación sigue siendo desconocida, está claro que no podemos simplemente volver a como estaban las cosas antes. Para lograr el tipo de cambio que se necesita, los consejeros delegados tendrán que pensar de manera diferente y evaluar constantemente sus decisiones y acciones contra impactos sociales más amplios. Al hacerlo, establecerán un rumbo que genere confianza y ofrezca resultados sostenidos para los accionistas, la sociedad y nuestro planeta."

Notas:

Puede descargar el informe en ceosurvey.pwc.

PwC encuestó en enero y febrero de 2021 a 5.050 consejeros delegados de 100 países y territorios. Esto es un aumento de 3.501 encuestados con respecto a la encuesta del año pasado. Las cifras mundiales y regionales de este informe se basan en una submuestra de 1.779 consejeros delegados, proporcionales al PIB nominal del país para garantizar que las opiniones de los consejeros delegados sean representativas en todas las regiones principales. Se proporcionan más detalles por región, país e industria bajo petición.

De los 1.779 consejeros delegados cuyas respuestas se utilizaron para las cifras mundiales y regionales:

El 6% de sus organizaciones tuvieron ingresos de 25.000 millones de dólares estadounidenses o más

El 9% de sus organizaciones tuvieron ingresos de entre 10.000 millones y 25.000 millones de dólares estadounidenses.

El 35% de sus organizaciones tuvieron ingresos de entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares estadounidenses.

El 34% de sus organizaciones tuvieron ingresos de entre 100 millones y 1.000 millones de dólares estadounidenses.

El 14% de sus organizaciones tuvieron ingresos de hasta 100 millones de dólares estadounidenses.

El 60% de sus organizaciones eran de propiedad privada.

También realizamos entrevistas presenciales en profundidad con consejeros delegados de seis regiones. Algunas de estas entrevistas se citan en este informe, y transcripciones más extensas se pueden encontrar en nuestro sitio web en https://www.strategy-business.com/inside-the-mind-of-the-ceo.

[1] Nueva categoría de riesgo este año: se incluyó por última vez en la encuesta en 2015

