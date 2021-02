Pylontech atende à crescente demanda global por armazenamento de energia com P&D inovador

XANGAI, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Uma das principais provedoras mundiais de soluções de sistema de armazenamento de energia (ESS), a Pylon Technologies Co., Ltd . ("Pylontech" ou a "Empresa"), anunciou que, apesar do cronograma apertado, mantém o plano de expandir para 4GWh no prazo de três anos.