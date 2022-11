Pyrowave établit un nouveau standard avec un styrène recyclé 100% traçable

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /PRNewswire/ -- En marge de la Advanced recycling conference à Cologne, en Allemagne, Pyrowave annonce aujourd'hui l'atteinte d'un jalon important pour l'avenir mondial du recyclage du plastique et pour la lutte aux changements climatiques. Pour la première fois, du monomère de styrène recyclé pur à 99,8 % produit par la technologie Pyrowave à partir de déchets de polystyrène a réussi avec succès les tests de qualité du groupe Michelin. Le monomère recyclé pourra donc être intégré dans un lot industriel d'élastomère. Pour la première fois, un produit fini sera composé de styrène recyclé entièrement traçable et ségrégué, c'est-à-dire que tout le styrène sera physiquement présent dans le produit plutôt qu'un contenu basé sur des crédits.

Le conteneur dans lequel sont envoyées environ 3 tonnes de styrène recyclé est en route vers la France, en provenance de Montréal, pour se diriger vers l'usine Michelin. Après plusieurs années de tests, Michelin pourra fabriquer des lots de produits industriels en caoutchouc SBR contenant du styrène recyclé de Pyrowave, ce qui représente l'équivalent de plus de 1 000 pneus tourisme.

« L'industrie rêve d'une économie circulaire avec contenu recyclé, traçable et ségrégué depuis toujours, Pyrowave démontre que sa technologie rend cela possible. Avec cet accomplissement, on prouve hors de tout doute qu'on peut avoir une chaîne de contrôle 100 % traçable dans le recyclage du polystyrène. Désormais, on peut faire du contenu recyclé et répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent que les produits soient faits entièrement de matière recyclée, sans dilution ou dégradation de la matière. Pyrowave définit aujourd'hui un nouveau standard dans le recyclage du plastique et trace la voie pour l'atteinte des objectifs environnementaux », déclare Jocelyn Doucet, chef de la direction de Pyrowave.

Partenariat majeur

Pyrowave est très fière de réaliser cet accomplissement en collaboration avec son partenaire majeur, Michelin, qui a été présent à toutes les étapes des tests en usine chez Pyrowave. Ce nouveau jalon contribuera à l'atteinte des objectifs environnementaux de Michelin.

« L'approche Pyrowave vise à électrifier les procédés grâce aux micro-ondes et ainsi garder les ressources dans la boucle de production de nouveaux biens tout en réduisant l'empreinte carbone. C'est une technologie unique qui contribuera à l'atteinte de notre objectif d'un pneu tout durable en 2050, qui intégrera 100% de matériaux recyclés ou biosourcés renouvelables tout en participant à notre feuille de route sur la neutralité carbone », a déclaré Christophe Durand, Directeur Développement Matériaux Durables chez Michelin. « La technologie Pyrowave a un temps d'avance. On ne rattrape pas demain, on vise après-demain », a-t-il renchéri.

Alors que les gouvernements à travers le monde se dotent d'objectifs environnementaux ambitieux, Pyrowave offre une solution pour la fin de vie des produits plastiques actuellement en circulation et maximise les possibilités pour l'économie circulaire du polystyrène.

La technologie Pyrowave

Pyrowave offre une technologie micro-ondes qui permet de ramener les déchets plastiques de polystyrène à leur forme initiale, les monomères de styrène. Cette matière première de haute valeur identique à la matière vierge, mais 45 % plus faible en carbone peut ensuite être réutilisée dans la production d'objets faits de matières recyclées et identiques aux applications qui utilisent des matières vierges telles que le transport, les emballages, l'électronique et la construction. Cette approche permet ainsi une solution d'économie circulaire pour relever le défi mondial du recyclage des plastiques.

