PZU Zdrowie (en français PZU Santé) introduit dans ses cliniques la solution Cardiomatics destinée au diagnostic précis en cardiologie

CRACOVIE, Pologne, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le système basé sur l'IA développé par Cardiomatics optimise le travail des cardiologues en facilitant l'interprétation des ECG. Désormais, les médecins de PZU Zdrowie (un prestataire de soins de santé polonais associé au groupe PZU, l'une des principales compagnies d'assurance d'Europe centrale et orientale) pourront profiter de sa précision cliniquement prouvée.

L'électrocardiogramme (ECG) est l'examen le plus couramment utilisé pour évaluer la santé du cœur et détecter les rythmes cardiaques dangereux et préoccupants, tels que la fibrillation auriculaire (FA), la plus fréquente des arythmies cardiaques. La prévalence de la FA a augmenté de 33 % dans le monde au cours des 20 dernières années[1], et en Europe, 1 à 3 % de la population souffre de cette affection qui met en jeu le pronostic vital.

Cardiomatics transforme les flux de travail des cardiologues en automatisant l'analyse des ECG. L'application web, certifiée dispositif médical CE de classe II, applique des algorithmes d'intelligence artificielle pour inspecter les ondes et les intervalles des enregistrements ECG afin d'évaluer le rythme cardiaque et de détecter toute anomalie. Elle calcule ensuite toutes les valeurs de l'ECG à 12 dérivations et prépare un rapport convivial qui résume clairement les informations les plus importantes et peut être rapidement et facilement assimilé par le cardiologue.

Accroître le taux de dépistage pour améliorer la prévention et le diagnostic précoce

L'entreprise polonaise Cardiomatics peaufine sa technologie depuis 2018 et est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'analyse d'ECG. En tant que l'un des principaux prestataires de soins de santé en Pologne, PZU Zdrowie a reconnu la haute qualité et la précision du logiciel Cardiomatics et a décidé de l'inclure dans un projet pilote dans ses établissements de santé situés dans la capitale polonaise.

« Selon l'Office central de statistique de Pologne (GUS), les maladies cardiovasculaires sont responsables de près de la moitié de tous les décès en Pologne[2]. C'est pourquoi nous souhaitons développer davantage nos outils de diagnostic cardiaque », a déclaré Oliwer Kubicki, membre du conseil d'administration de PZU Zdrowie. Oliwer Kubicki est convaincu que l'intelligence artificielle peut considérablement optimiser le travail des médecins, ce qui, à son tour, profitera à leurs patients. « Une analyse précise facilite l'obtention de résultats optimaux en matière de traitement et raccourcit le délai entre le diagnostic et l'intervention médicale si l'état du patient est alarmant. » a souligné Oliwer Kubicki.

Des algorithmes entraînés pour une précision digne d'un être humain

Jusqu'à présent, le logiciel Cardiomatics a permis d'examiner plus de 150 000 patients. Cela correspond à peu près à 20 milliards de battements de cœur, soit beaucoup plus que ce qu'un médecin est capable d'analyser au cours de sa vie. Un ensemble de données aussi vaste a permis à Cardiomatics de perfectionner la précision de l'algorithme.

Plus de 1 000 médecins dans 15 pays, dont la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne, comptent déjà sur le soutien du logiciel Cardiomatics, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné qu'il s'agit actuellement de la méthode la plus rapide disponible sur le marché. Après le processus de mise en œuvre, au cours duquel des données sont recueillies, la durée totale de l'examen ECG peut être réduite de 30 minutes.

L'innovation de Cardiomatics est compatible avec la plupart des enregistreurs ECG disponibles sur le marché. Les algorithmes intégrés sont conformes à la norme ANSI/AAMI EC57:2012 et ont été vérifiés avec les bases de données d'arythmie du MIT-BIH et des données cliniques.

« Cardiomatics et PZU Zdrowie partagent un objectif commun : utiliser les technologies modernes pour faciliter l'accès aux soins médicaux. Un objectif tout aussi important est d'améliorer le flux de travail des professionnels de la santé », a déclaré Rafał Samborski, président du conseil d'administration de Cardiomatics.

« Nous sommes fiers de commencer à collaborer avec PZU Zdrowie. Il s'agit d'un nouveau tremplin vers la mise en œuvre à grande échelle d'algorithmes d'IA fiables et précis au profit des cardiologues et des patients », a souligné Rafał Samborski.

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) est la plus ancienne compagnie d'assurance publique de Pologne et l'une des plus importantes d'Europe centrale et orientale. C'est aussi l'une des plus grandes institutions financières de Pologne. PZU Zdrowie (en français PZU Santé), qui fait partie du groupe PZU, est l'un des prestataires de soins de santé les plus importants de Pologne, avec 130 établissements de santé et 2 200 cliniques partenaires dans 600 villes, ainsi que son propre réseau de cliniques d'imagerie médicale et un centre de télémédecine.

Cardiomatics est un logiciel révolutionnaire basé sur le cloud qui automatise l'analyse des signaux ECG. Il s'agit d'un dispositif médical CE de classe IIa, et l'efficacité de ses algorithmes d'IA a été validée par des essais cliniques. La solution utilise des services mondiaux conformes à la loi HIPAA, qui garantissent la sécurité et l'accessibilité depuis n'importe quel endroit dans le monde.

