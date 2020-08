Q BioMed annonce que le Strontium89 sera disponible à partir de septembre 2020 dans le cadre d'un programme de patients désignés pour le traitement de la douleur des métastases osseuses dans l'Union européenne et dans le reste du monde

Les programmes de patients désignés permettront aux prestataires de traiter les patients atteints de métastases osseuses par le biais d'un traitement radiopharmaceutique à partir de septembre 2020.

Les programmes de patients désignés se poursuivront jusqu'à ce que le traitement ait été commercialisé dans l'Union européenne et dans le reste du monde, et ils devraient se terminer en 2021.

NEW YORK, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Q BioMed Inc. (OTCQB : QBIO), une société de biotechnologie au stade commercial, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de patients désignés pour son médicament sans opioïde nommé Strontium89 (injection de chlorure de Strontium Sr-89, USP) pour le traitement de la douleur liée aux métastases osseuses. Ce programme de patients désignés sera mis à la disposition des médecins et des patients dans l'Union européenne et dans le reste du monde, et sera facilité par Caligor Coghlan Pharma Services (CCPS).

Le Strontium89 est un produit radiopharmaceutique sans opioïde approuvé par la FDA et indiqué pour le traitement des métastases osseuses douloureuses causées par le cancer, et il est agnostique de la tumeur primaire. Les tumeurs primaires courantes qui se propagent jusqu'aux os comprennent les tumeurs de la prostate, du sein, du poumon, ainsi que d'autres. Dans plusieurs essais multicentriques contrôlés par placebo chez des patients atteints de cancer souffrant de douleurs dues à des métastases osseuses, les patients traités par injection unique du Strontium89 ont été plus nombreux à se sentir soulagés de leur douleur que les patients traités par injection de placebo. Le Strontium89 est administré par voie intraveineuse une fois tous les trois mois et chez certains patients, il peut réduire voire même éliminer le besoin d'analgésiques opioïdes. Le soulagement de la douleur dure entre 2 et 5 mois chez la plupart des patients.

L'utilisation du Strontium89 chez les patients dont la moelle osseuse a été gravement altérée de manière avérée lors d'une thérapie antérieure ou d'une infiltration de maladie n'est pas recommandée sauf si le bénéfice potentiel du traitement surpasse ses risques. Il peut provoquer une toxicité pour la moelle osseuse, en particulier dans les globules blancs et les plaquettes. L'étendue de la toxicité est variable mais les effets sont généralement transitoires. Dans les études randomisées sur le Strontium89, la toxicité hématologique a été en majorité estimée de légère à modérée (de niveau 2 ou moins) et le nombre de globules blancs et de plaquettes est resté inférieur à environ 70 % des niveaux constatés avant le traitement. Pour tout complément d'information, y compris des informations importantes sur l'innocuité, veuillez consulter la page Strontium89 sur Qbiomed.com.

Plus de dix millions de personnes dans le monde souffrent de douleurs associées au cancer métastatique des os et peuvent bénéficier du Strontium89. Depuis près de deux ans, l'accès à ce traitement vital a été faible voire inexistant suite à l'arrêt de sa fabrication en décembre 2018. Q BioMed se satisfait de savoir que le programme de patients désignés garantira aux patients l'accès immédiat à un traitement important pour cette population de patients, partout dans le monde. En attendant, Q BioMed recherche activement une approbation réglementaire et commerciale complète pour le Strontium89 sur tous les principaux marchés du monde.

Denis Corin, PDG de Q BioMed, a déclaré au sujet du programme : « Nous sommes très heureux que le Strontium89 soit à nouveau disponible dans le monde entier, et que les médecins aient la capacité de prescrire un traitement sûr, efficace et non opioïde à leurs patients souffrant de douleurs liées à la métastase osseuse, quel que soit le type de leur tumeur primaire et notamment au-delà du cancer de la prostate. Nous travaillons activement pour garantir que le Strontium89 soit accessible aux patients partout dans le monde mais aussi pour étendre sa pertinence et son utilisation par le biais d'une étude clinique complémentaire approfondie. »

À propos de Q BioMed Inc.

Q BioMed Inc est une société de biotechnologie spécialisée dans l'accélération et le stade commercial. Q BioMed se concentre sur l'octroi de licences et l'acquisition d'actifs biomédicaux sous-évalués dans le secteur de la santé. Q BioMed se consacre à fournir à ces actifs cibles les ressources stratégiques, le soutien au développement et le capital d'expansion nécessaires pour s'assurer qu'ils libèrent leur potentiel de développement, leur permettant ainsi de fournir des produits aux patients dans le besoin‏.

À propos de CCPS

Caligor Coghlan Pharma Services est une société mondiale qui se consacre à changer le paradigme des soins de santé en soutenant les sociétés de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux du concept à la commercialisation. Fournir des services de conseil en développement sur mesure, des services réglementaires et stratégiques, de conditionnement et d'étiquetage pour les essais cliniques et le lancement commercial initial, des programmes d'accès précoce et d'usage compassionnel, ainsi que la gestion des médicaments/produits, le stockage et la logistique pour les hôpitaux, les pharmacies et les systèmes de santé mondiaux. Garantir aux patients l'accès à des traitements qui améliorent leur qualité de vie dans le monde entier.

Énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés incluent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à notre stratégie de croissance et à nos programmes de développement de produits, ainsi que tout autre énoncé qui n'est pas un fait historique. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à des risques et incertitudes qui pourraient avoir un impact négatif sur nos activités, nos résultats d'exploitation, notre situation financière et le cours de nos actions. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux actuellement anticipés sont : les risques liés à notre stratégie de croissance ; les risques liés aux résultats des activités de recherche et développement ; notre capacité à obtenir, exécuter et maintenir des relations et des accords de financement et stratégiques ; les incertitudes liées aux essais précliniques et cliniques ; notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir le personnel clé ; le stade précoce des produits en cours de développement ; notre besoin de fonds supplémentaires importants ; la réglementation gouvernementale ; les brevets et la propriété intellectuelle ; la concurrence ; ainsi que d'autres risques décrits dans nos documents déposés auprès de la SEC. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de communiquer publiquement toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans des événements, conditions ou circonstances sur lesquels un tel énoncé est basé, sauf si la loi l'exige.

