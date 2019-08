Qatalyst Global : les experts en cybersécurité s'unissent pour protéger les industries européennes très sensibles

Le Sommet CS4CA est de retour à Londres en octobre

LONDRES, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Les professionnels de la cybersécurité doivent impérativement se tenir au courant des développements rapides du secteur. Et même si l'on peut en apprendre beaucoup par les publications et les médias sociaux, il est difficile d'égaler la valeur des connaissances acquises directement auprès des pairs. C'est la raison pour laquelle plus de 150 leaders de la sécurité des technologies de l'information (IT) et des technologies d'exploitation (OT) issus des secteurs très sensibles en Europe affluent chaque année à CS4CA Europe, le sommet sur la cybersécurité des actifs essentiels, qui sera de retour à Londres les 1 et 2 octobre 2019 pour sa sixième édition.

CS4CA Europe est une plate-forme confidentielle destinée aux acteurs de la cybersécurité des secteurs public et privé européens, notamment les industries pétrolières et gazières, l'énergie, les services publics, les transports et les produits chimiques. Les participants y expriment leurs préoccupations en termes de cybersécurité et évaluent ensemble les solutions, en mesurant leur résilience numérique. Plus de 20 conférenciers font part des leçons apprises et des succès obtenus dans le cadre d'un programme dynamique concocté par un comité directeur composé d'experts de l'industrie.

Voici les principaux éléments :

- Une étude de cas sur le parcours de Slovnaft en termes de cybersécurité industrielle (ICS), présentée par Jana Puskacova, RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui expliquera comment la réglementation a eu un impact sur l'évaluation et la mise en place de la cybersécurité chez Slovnaft.

« Je parlerai des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de cybersécurité et de la façon dont nous avons créé un programme servant à évaluer et gérer l'état actuel de notre ICS. J'ai hâte de faire part des leçons apprises lors du sommet CS4CA Europe et de recueillir les conseils de mes pairs sur la mise en œuvre de la sécurité intégrée », explique Jana Puskacova.

- Une table ronde sur la cybersécurité industrielle « venant directement du terrain » réunit des experts chevronnés de National Grid, Yorkshire Water et ENGIE Laborelec. Ils débattront des principales menaces qui pèsent sur l'ICS et de la façon de former le personnel à assurer la sécurité des environnements des technologies d'exploitation, tout en gardant le bon rythme de la production.

« Après la première vague de mise en œuvre de la sécurité de l'OT, les entreprises ont tendance à relâcher leur vigilance, pensant que les pare-feu et les connexions sécurisées suffiront. C'est un gros risque. Mais maintenant que la phase initiale de prise de conscience est passée, il est temps de se demander 'comment passer à l'étape suivante' et 'comment intégrer une culture de cybersécurité plus forte dans toute l'entreprise' », déclare Jos Menting, ENGIE Laborelec.

- Dans un discours liminaire, Ilan Barda, PDG de Radiflow, évalue également les défis auxquels sont confrontées les entreprises industrielles à l'heure de déployer des technologies de cybersécurité dans leurs environnements d'OT.

« La plupart des gestionnaires de risques et des équipes de sécurité savent cerner leurs risques. Cependant, un grand nombre d'entreprises industrielles n'ont pas l'expertise nécessaire pour déployer et gérer les technologies nécessaires à l'élimination de ces risques. J'ai hâte d'entendre mes pairs expliquer comment ils s'attaquent à ce problème », précise Ilan Barda.

