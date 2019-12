Qatar Airways lança novo vídeo de instruções de segurança de bordo repleto de estrelas

É um vestiário como nunca visto, no qual Lewandowski demonstra como usar um colete salva-vidas, enquanto Cafu ajuda uma versão mais jovem de si mesmo a colocar a máscara de oxigênio e a estrela do Paris Saint-Germain, Neymar Jr, faz uma aparição especial para instruir os passageiros da Qsuite.

Dirigido por Peter Lydon, coautor do roteiro com a premiada agência criativa 180 Kingsday, o filme de seis minutos foi desenhado para o público global da Qatar Airways. Espelhado nas últimas campanhas da companhia aérea, o filme busca proporcionar um clima recreativo a uma parte vital da experiência de bordo.

A Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicações Corporativas da Qatar Airways, a Sra. Salam Al Shawa, disse: "Na Qatar Airways, a segurança é prioridade número um e queremos garantir com que todos, incluindo nossos passageiros mais frequentes, assistam às nossas instruções de segurança. O conceito maravilhoso e criativo da 180 Kingsday vai atrair a atenção dos passageiros com um vídeo divertido e alegre para dar início ao entretenimento de bordo. O nível de qualidade e de atenção aos detalhes deste vídeo não tem precedentes e tenho certeza de que o conteúdo informará e encantará nossos passageiros de todas as idades mundo afora."

Kalle Hellzen, Diretora Executiva de Criatividade da 180 Kingsday, disse: "Foi demonstrado que o humor aumenta a memória, então não há maneira melhor para informar algo tão importante do que fazê-lo de forma divertida. Como sempre, o mundo da Qatar Airways traz encantamento."

Por favor, assista ao vídeo pelo link: https://youtu.be/OT3CLInWrk4

A Qatar Airways tem um extenso portfólio esportivo mundial, patrocinando alguns dos mais importantes eventos esportivos e algumas das maiores equipes do mundo, incluindo o AS Roma, o Boca Juniors e o FC Bayern de Munique. Como parceira oficial da FIFA, a Qatar Airways é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo de Clubes FIFA no Catar 2019™ e a Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar™, refletindo os valores do esporte como meio de reunir pessoas, o que está no próprio cerne da mensagem de sua marca - Going Places Together (Ir a lugares juntos).

A Qatar Airways foi recentemente nomeada como a "Companhia Aérea do Ano" no 2019 Airline World Awards, título concedido pela organização internacional de classificação de transporte aéreo, a Skytrax. Também recebeu os títulos de "Melhor Classe Executiva do Mundo", "Melhor Assento de Classe Executiva" e "Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio".

Atualmente, a Qatar Airways opera com uma frota moderna de mais de 250 aeronaves que partem de sua sede, o Aeroporto Internacional Hamad, em Doha, para mais de 160 destinos em todo o mundo. A companhia aérea que cresce mais rapidamente no mundo irá adicionar uma série de novos destinos à sua crescente malha aérea este ano, incluindo Rabat, no Marrocos; Özmir, na Turquia; Malta; Davao, nas Filipinas; Lisboa, em Portugal; Mogadício, na Somália, e Langkawi, na Malásia. A companhia aérea vai também adicionar em 2019 Garabone, em Botswana à sua extensa rede, bem como Luanda, em Angola; e Osaka, no Japão, em 2020.

A Qatar Airways, companhia aérea nacional do Estado do Catar, está comemorando seus mais de 20 anos de Going Places Together com passageiros distribuídos em seus mais de 160 destinos de negócios e de lazer a bordo de sua frota moderna de mais de 250 aeronaves.

Premiada por diversas vezes, a Qatar Airways recebeu o prêmio de "Melhor Companhia Aérea do Mundo" no 2019 World Airline Awards, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo, a Skytrax.

A Qsuite, um produto patenteado pela Qatar Airways, apresenta a primeira cama de casal da indústria em Classe Executiva, além de painéis retráteis para privacidade que permitem com que passageiros em assentos próximos criem sua sala privativa; a primeira de seu tipo no mercado.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Golfo a se juntar à aliança global de companhias aéreas, oneworld, o que faz com que seus passageiros se beneficiem de mais de 1000 aeroportos em mais de 160 países, com 14250 partidas diárias.

O sistema de entretenimento de bordo da Qatar Airways, o Oryx One, oferece aos passageiros até 4000 opções, de lançamentos recentes de filmes a seriados de TV, música, jogos e muito mais. Os passageiros que viajam em voos da Qatar Airways operados por suas aeronaves B787, B777, A350, A380 e alguns A320 e A330 selecionados também podem manter contato com seus amigos e familiares mundo afora com o Wi-Fi e o serviço GSM da companhia aérea.

A Qatar Airways tem o orgulho de apoiar uma série de iniciativas internacionais e locais incríveis, dedicadas a enriquecer a comunidade global em que está inserida.

A Qatar Airways Cargo, uma das empresas líderes em transporte internacional de carga, atende a mais de 60 destinos com cargueiros em todo o mundo através do sua moderna base em Doha e também entrega cargas para mais de 160 destinos estratégicos de negócios e de lazer em todo o mundo com mais de 250 aeronaves.

