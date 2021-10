Qatar FinTech Hub, un incubateur de la Qatar Development Bank, publie son premier rapport mondial sur la situation des FinTech au Qatar et au Moyen-Orient

Intitulé « From Qatar to the World : A report on the state of FinTech in Qatar » (« Du Qatar au monde : un rapport sur la situation des FinTech au Qatar), le livre blanc a pour but de fournir un examen holistique du marché FinTech local et régional, suite au lancement de la stratégie nationale FinTech du Qatar par la Qatar Central Bank (QCB). Cette stratégie vise à faciliter la création et la croissance des FinTechs locales, tout en créant un écosystème commercial favorable pour attirer les FinTechs internationales et les inciter à faire du Qatar un tremplin pour leur expansion régionale et internationale.

Les efforts nationaux visant à stimuler le secteur local des FinTech ont commencé à porter leurs fruits. De toute évidence, le Qatar est en train de devenir un nouveau foyer potentiel pour les FinTech dans la région, QFTH devenant le deuxième plus grand investisseur dans les FinTech dans la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord au premier trimestre 2021*. Ce nouveau statut fait du livre blanc un document crucial et opportun pour la communauté FinTech mondiale, apportant aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux parties prenantes les éclairages et les connaissances dont ils ont besoin pour identifier les lacunes et les éventuelles opportunités d'entrée sur le marché.

Le rapport identifie les défis et les opportunités dans le contexte des tendances mondiales du secteur, tout en détaillant les forces favorisant la croissance rapide des FinTech dans le pays, comme l'accès aux opportunités, les réglementations favorables, l'accès aux talents et l'accès aux capitaux.

Les capacités FinTech du pays, comparées à celles des principaux pôles FinTech des États-Unis, du Royaume-Uni, de Singapour, de l'Australie, de l'Inde, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite et du Koweït, indiquent que le Qatar est en bonne position en termes d'accès au capital et d'accent mis sur l'innovation. Le gouvernement a facilité l'accès au capital par le biais de plusieurs véhicules de capital-risque et, en ce qui concerne l'innovation, les performances du Qatar sont meilleures que celles de ses pairs. Néanmoins, le pays peut encore renforcer l'accent mis sur l'innovation en lançant une division d'innovation FinTech et un organisme FinTech interuniversitaire pour développer les talents et sensibiliser le public.

M. Abdulaziz Bin Nasser Al Khalifa, PDG de la QDB et président du groupe de travail QFTH, a déclaré : « Le Qatar a travaillé dur pour s'adapter aux évolutions technologiques internationales et se profile comme une économie axée sur la technologie. Les FinTech offrent une opportunité importante de stimuler la diversification économique du Qatar, l'un des quatre piliers de la Vision nationale 2030 du Qatar. Elle offre également une opportunité massive pour les PME des pays du CCG, en particulier au Qatar, d'obtenir un meilleur accès au financement, l'un des principaux défis auxquels elles sont confrontées au niveau mondial. »

« Les technologies émergentes pourraient jouer un rôle important dans la transformation économique globale du pays, en particulier lorsque la numérisation des services est impliquée, notamment les services de gouvernement à citoyen, d'entreprise à consommateur, de gouvernement à entreprise et d'entreprise à entreprise. Ce rapport met en lumière une myriade de possibilités pour la communauté FinTech de faire partie de notre histoire », a-t-il ajouté.

Disponible en téléchargement sur son site web, QFTH a travaillé avec des partenaires de recherche de premier plan pour réaliser les travaux de base de ce livre blanc. QFTH est également une plateforme où les entreprises peuvent accéder à un vaste réseau de partenaires, de mentors et d'experts du monde entier, ce qui lui a permis de mener à bien les tout premiers programmes d'incubation et d'accélération spécialisés dans les FinTech, avec plus de 40 diplômés en technologies financières.

QFTH a été créé par la QDB conformément à la Vision nationale 2030 du Qatar et à la stratégie FinTech de la QCB pour tirer parti du succès du Qatar dans le secteur financier et renforcer le rôle du pays dans le domaine de l'innovation financière. La première vague du programme s'est concentrée sur les technologies de paiement, tandis que la seconde, qui vient d'être approuvée, était axée sur les technologies émergentes qui répondent aux défis des institutions financières. Les thèmes et les solutions ont été choisis en fonction de la stratégie FinTech du Qatar, et en synergie avec QCB, Sandbox. QFTH se prépare actuellement à lancer la troisième vague sous le thème « Finance intégrée et technologies financières ».

Téléchargez le livre blanc à l'adresse suivante : www.fintech.qa

*Selon le rapport sur les entreprises FinTech de MAGNITT dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour le premier trimestre 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1651805/QFTH_team.jpg

