QBiotics brengt eerste farmaceutische tigilanol-tiglaatproduct op de markt met introductie van STELFONTA®

QBiotics heeft de handen ineengeslagen met het veterinair-farmaceutische bedrijf Virbac voor de marketing en distributie van STELFONTA® in de VS en Europa. De exclusieve online oncologietop heeft meer dan 300 veterinaire oncologen en en internationale opinieleiders aangetrokken. Een panel van deskundigen gaf een presentatie over het gebruik van tigilanol-tiglaat als innovatieve en unieke benadering van het beheer van MCT.

QBiotics veterinair oncoloog, Dr. Pamela Jones zei: "Tigilanol-tiglaat is een nieuwe benadering voor de behandeling van kanker die wordt toegediend door middel van een injectie rechtstreeks in de tumormassa. Het medicijn werkt grotendeels door specifieke eiwitkinase C (PKC) activering, waarbij het lokaal het immuunsysteem stimuleert, resulterend in vernietiging van de tumormassa en de bloedtoevoer van de tumor, gevolgd door snelle genezing van de plek met minimale littekens.[3]"

"We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat STELFONTA® commercieel beschikbaar zal zijn en dat het product wordt gedistribueerd in Europa via onze partner, Virbac. Deze belangrijke mijlpaal zorgt voor een herhaalbare inkomstenbron voor QBiotics en valideert de capaciteit van het bedrijf om een farmaceutisch product dat belangrijke medische problematiek aanpakt te ontwikkelen, registreren en commercieel op de markt te brengen", aldus Victoria Gordon, CEO en algemeen directeur van QBiotics.

"Het was een spannende tijd voor het bedrijf toen het eerder dit jaar goedkeuring kreeg van zowel het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) als het Veterinary Medicines Directorate (VMD) voor STELFONTA®. Deze wettelijke goedkeuring heeft onze tweede belangrijke betaling en omzet in gang gezet die waren geïnitieerd door de eerste levering van het product aan Virbac voor distributie aan veterinaire klinieken op het Europese continent", stelde Dr. Gordon.

QBiotics anticipeert de eerste introductie bij veterinaire klinieken in heel Europa vanaf mei 2020. De details en timing zullen ter plaatse worden afgestemd op de landspecifieke vereisten in verband met de COVID-19-uitbraak. STELFONTA® zal tevens in de VS en Australië worden geïntroduceerd, onder voorbehoud van goedkeuring.

"De toepassingen worden momenteel beoordeeld door de Amerikaanse Food and Drug Administration - Centre for Veterinary Medicine (FDA-CVM) en de Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA); Onze doelstelling is dat tigilanol-tiglaat wereldwijd beschikbaar is voor primaire zorg en gespecialiseerde dierenartsen voor de behandeling van MCT bij honden", aldus Dr. Gordon.

OVER QBIOTICS

QBiotics is een openbaar, niet-beursgenoteerd Australisch bedrijf voor biowetenschappen dat producten tegen kanker en wondgenezing ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor humaan en veterinair gebruik.

Het belangrijkste product, tigilanol-tiglaat, is een geneesmiddel tegen kanker dat zich richt op een reeks solide tumoren over meerdere soorten.

Het bedrijfsmodel van QBiotics is gericht op de ontwikkeling van producten voor zowel veterinair als humaan gebruik. Succes in de veterinaire programma's valideert de technologie van QBiotics en reduceert het risico bij humane ontwikkeling, terwijl vroege, niet-verwaterende inkomsten worden gegenereerd.

REFERENTIES 1. QBiotics Group Ltd., Gegevens op bestand. 2020. 2. Garrett, LD. 2014. Canine mast cell tumors: diagnosis, treatment, and prognosis. Veterinary Medicine: Research and Reports, Vol 5. https://doi.org/10.2147/VMRR.S41005 3. Boyle G et al. 2014. Intra-lesional Injection of the Novel PKC Activator EBC-46 Rapidly Ablates Tumors in Mouse Models, PLOS ONE, Vol 9, Issue 10

