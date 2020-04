QBiotics commercialise le premier produit pharmaceutique à base de tiglate de tigilanol avec le lancement du STELFONTA®

Le STELFONTA® (tiglate de tigilanol), disponible dès aujourd'hui, est le premier traitement pharmaceutique existant pour tous les types de tumeurs mastocytaires canines non métastatiques (MCT). [1] Les tumeurs mastocytaires sont le second type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez le chien et le cancer cutané le plus répandu, représentant jusqu'à 21 % des cas de cancer de la peau. [2]

QBiotics s'est associée à la société pharmaceutique vétérinaire internationale Virbac, qui se chargera de la commercialisation et de la distribution du STELFONTA® aux États-Unis et en Europe. Le sommet en ligne exclusif sur l'oncologie a attiré plus de 300 oncologues vétérinaires et leaders d'opinion du monde entier. Un panel d'experts a présenté l'utilisation du tiglate de tigilanol comme une approche innovante et unique pour la gestion des MCT.

Le Dr Pamela Jones, oncologue vétérinaire de QBiotics, a déclaré : « Le tiglate de tigilanol est un produit innovant pour le traitement du cancer qui est administré par injection, directement dans la masse tumorale. Il fonctionne principalement par activation de la protéine kinase C (PKC), à travers laquelle il stimule localement le système immunitaire. Cela entraîne la destruction de la masse tumorale et de l'approvisionnement en sang de la tumeur, généralement sous 7 jours, suite à quoi le site guérit rapidement avec une cicatrisation minime.[3] »

« Nous sommes ravis d'annoncer que le STELFONTA® sera bientôt commercialisé, le produit étant distribué en Europe par le biais de nos partenaires Virbac. Ce tournant majeur va créer une source de revenus récurrents pour QBiotics et validera la capacité de la société à développer, homologuer et commercialiser un produit pharmaceutique répondant à des problèmes médicaux importants », a déclaré le Dr Victoria Gordon, PDG de QBiotics.

« Cela a été une période passionnante pour la société, ayant reçu l'approbation à la fois de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la Direction des médicaments vétérinaires (VMD) pour le STELFONTA® au début de l'année. Cette approbation réglementaire a déclenché notre deuxième paiement d'étape ainsi que les revenus initiés par la première expédition du produit à Virbac pour qu'il soit distribué aux cliniques vétérinaires de tout le continent européen », a déclaré le Dr Gordon.

QBiotics prévoit les premiers lancements dans des cliniques vétérinaires à travers l'Europe à partir de mai 2020, les détails et les calendriers étant coordonnés au niveau local en fonction des exigences liées au COVID-19 spécifiques à chaque pays. Le STELFONTA® sera également lancé aux États-Unis et en Australie, où il est en instance d'approbation.

« Les demandes sont actuellement examinées par la Food & Drug Administration américaine, le Center for Veterinary Medicines (FDA-CVM) et l'Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires (APVMA). Notre objectif est que le tiglate de tigilanol soit disponible dans le monde entier pour les soins primaires et les vétérinaires spécialisés dans le traitement des MCT chez les chiens », a déclaré le Dr Gordon.

À PROPOS DE QBIOTICS

QBiotics est une entreprise australienne non cotée de type société anonyme évoluant dans le secteur des sciences de la vie, qui découvre, développe et commercialise de nouveaux traitements anticancéreux et produits de cicatrisation des plaies pour les marchés humain et vétérinaire.

Son produit phare, le tiglate de tigilanol, est un anticancéreux qui cible divers types de tumeurs solides chez de multiples espèces.

Le modèle d'affaires de QBiotics consiste à développer des produits trouvant des applications sur les marchés tant vétérinaire qu'humain. La réussite des programmes vétérinaires permet de valider la technologie mise au point par QBiotics et de limiter les risques du développement pour l'homme, tout en générant rapidement des revenus.

