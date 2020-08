QBiotics fait part de sa collaboration clinique avec MSD dans le ciblage de mélanomes non résécables

Collaboration avec MSD afin d'étudier la molécule phare de QBiotics, le tiglate de tigilanol en association avec le Keytruda ® (pembrolizumab)

(pembrolizumab) Le tiglate de tigilanol est une petite molécule nouvelle en cours de développement comme traitement intratumoral de tumeurs solides

Le mélanome constitue pour le tiglate de tigilanol la deuxième application explorée dans le domaine humain suite à l'étude en phase I/II de la Société sur le carcinome épidermoïde de la tête et du cou.

BRISBANE, Australie, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- QBiotics Group Limited (QGL), spécialisée dans les sciences de la vie et qui met au point de nouveaux produits pharmaceutiques anticancéreux et de cicatrisation des plaies, a le plaisir d'annoncer son partenariat avec MSD (nom de marque de Merck & Co., Inc. à Kenilworth dans le New Jersey aux États-Unis) en vue d'une évaluation de l'utilisation de sa principale molécule, le tiglate de tigilanol en association avec le Keytruda® (pembrolizumab) chez des patients atteints de mélanome non résécable.

Dre Victoria Gordon, présidente-directrice générale de QBiotics, a déclaré : « Nous sommes enchantés de faire part de cette collaboration avec MSD. Les options de traitement efficace sont à l'heure actuelle limitées pour les patients atteints de mélanome non résécable et qui ont reçu auparavant des inhibiteurs de points de contrôle. Nous espérons grâce à ce programme voir une possibilité d'amélioration des résultats pour ces patients, avec davantage de réponses immunitaires antitumorales lorsque le tiglate de tigilanol est associé au Keytruda. »

L'essai ouvert en phase I/II 'QBC46-H06' constitue une étude d'augmentation et d'expansion de doses ayant pour objectif essentiel de déterminer la dose maximale tolérée ou la dose maximale possible de cette thérapie en association. Des mesures secondaires comprennent l'évaluation des réponses tumorales à la fois dans des tumeurs injectées et non injectées, de même que l'évaluation des paramètres d'efficacité clinique. Des patients atteints de mélanome non résécable et ayant été exposés à des inhibiteurs de points de contrôle sont admissibles dans le cadre de cette étude.

Dre Gordon a ajouté : « Cet essai fait suite aux données encourageantes de la phase I où le tiglate de tigilanol en tant que monothérapie affichait un taux de réponse de 27 % au traitement*, dont 18 % de réponse complète s'accompagnant d'une destruction totale de la tumeur sur un vaste éventail de types de tumeurs solides[2]. Deux patients atteints de mélanome ont manifesté, en plus d'une réponse complète, une réponse abscopale (anamnestique). Le mélanome est la deuxième application humaine que nous envisageons pour le tiglate de tigilanol dans le prolongement de notre essai clinique en phase I/II commencé en décembre 2019 chez des patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC). »

Le tiglate de tigilanol est une petite molécule administrée par injection intratumorale directement dans la masse d'une tumeur solide. Une fois injecté, il présente un mode d'action multimodal, notamment (i) des réponses inflammatoires rapides mais extrêmement localisées, (ii) un accroissement de perméabilité avec destruction de l'endothélium tumoral et (iii) une mort rapide des cellules tumorales par oncose[1].

* 27 % de taux de réponse au traitement (n = 6) ; 18 % de taux de réponse complète (n = 4)2.

À PROPOS DE QBIOTICS

QBiotics est une société australienne anonyme non cotée, spécialisée dans les sciences de la vie et qui découvre, met au point et commercialise de nouveaux produits anticancéreux et de cicatrisation des plaies destinés aux marchés de la médecine humaine et vétérinaire. Son produit phare est le tiglate de tigilanol, anticancéreux pharmaceutique ciblant un éventail de tumeurs solides chez plusieurs espèces. Le modèle d'entreprise de QBiotics consiste à développer des produits présentant des applications sur les marchés de la médecine à la fois humaine et vétérinaire. Le succès dans les programmes vétérinaires permet de valider la technologie de QBiotics et d'éliminer les risques chez l'humain tout en générant de bonne heure des revenus non dilués.

https://qbiotics.com

À PROPOS DU TIGLATE DE TIGILANOL

Le tiglate de tigilanol est une petite molécule en cours d'essai dans le traitement intratumoral de tumeurs solides. Son effet sur les tumeurs est multimodal en manifestant des réponses sur des tumeurs injectées, de même que des réponses distales sur tumeurs non injectées. La destruction complète d'une tumeur injectée passe par l'intermédiaire d'une perturbation vasculaire de la tumeur ainsi que la mort des cellules tumorales par oncose[1].. Il a été démontré qu'une cicatrisation rapide de la blessure fait suite à la destruction de la tumeur.

Chez des patients canins, il a été démontré qu'une seule injection de tiglate de tigilanol ablate (détruit complètement) 75 % des tumeurs traitées[3]. L'usage vétérinaire du tiglate de tigilanol (nom commercial STELFONTA®) a reçu de l'Autorité européenne des médicaments et de la Direction des médicaments vétérinaires au Royaume-Uni une autorisation de commercialisation comme traitement des tumeurs canines à mastocytes. STELFONTA® est également en cours d'examen par le Centre de médecine vétérinaire du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques et par l'Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires. En partenariat avec Virbac, société mondiale de la santé animale, STELFONTA® a été lancé en Europe en avril 2020.

RÉFÉRENCES 1. Boyle et al., (2014) Intra-tumoural injection of the novel PKC activator EBC-46 rapidly ablates tumours in mouse models. PLoS One 9:e1068887. DOI: 10.1371/journal.pone.0108887. [Une injection intratumorale de l'EBC-46, nouvel activateur de la protéine kinase C (PKC) supprime rapidement les tumeurs chez des modèles de souris] 2. Panizza et al., (2019) Phase I dose-escalation study to determine the safety, tolerability, preliminary efficacy and pharmacokinetics of an intra tumoural injection of tigilanol tiglate (EBC-46). EBioMedicine 50: 433-441. [Étude en phase I d'augmentation posologique afin de déterminer la sécurité, la tolérabilité, l'efficacité préliminaire et la pharmacocinétique du tiglate de tigilanol (EBC-46) en injection intratumorale] 3. De Ridder et al., (2020). Randomized controlled clinical study evaluating the efficacy and safety of intratumoral treatment of canine mast cell tumors with tigilanol tiglate (EBC-46). Journal of Veterinary Internal Medicine. 1-15. DOI: 10.1111/jvim.15806 [Étude clinique randomisée contrôlée afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement intratumoral par tiglate de tigilanol (EBC-46) de tumeurs canines à mastocytes]

