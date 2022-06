Qenta, Inc. apresenta os primeiros serviços financeiros e plataformas de tecnologia abrangentes para mercados emergentes

Conjunto completo de serviços de tecnologia financeira, incluindo tokenização, pagamentos e serviços de gestão de capital e risco, disponíveis para empresas que anteriormente não tinham acesso

HOUSTON, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Qenta, Inc., (Qenta) uma plataforma de serviços financeiros e infraestrutura com tecnologia de ponta e uma blockchain de classe empresarial proprietária, a Qenta Operating System, lançou hoje um conjunto aprimorado e integrado de soluções financeiras. Com foco na África, América Latina, Ásia-Pacífico e Europa Central e Oriental, a Qenta oferece ativos tokenizados, carteiras multitokens para bancos digitais, pagamentos sem dinheiro e serviços de gestão de riscos de commodities e ajuda a resolver o acesso, a conectividade, a conformidade e os desafios do mercado de câmbio que muitas empresas enfrentam nesses mercados emergentes.

"Diversas empresas em todo o mundo não têm acesso a toda a variedade de serviços financeiros necessários para serem realmente bem-sucedidas além das fronteiras locais e reunir serviços de provedores individuais pode ser um processo demorado", disse Brent de Jong, presidente e CEO da Qenta. "A Qenta reúne serviços anteriormente não relacionados em uma única plataforma, o que facilita o acesso das empresas a um conjunto de tecnologias e soluções nos mercados emergentes. Por exemplo, os agricultores que utilizam nossa gestão de riscos e serviços de câmbio agora podem acessar moedas digitais para recursos programáveis de dinheiro e pagamentos. Eles também podem obter financiamento antecipado por meio de rastreamento da cadeia de suprimentos baseado em blockchain. Com a Qenta, os usuários agora podem aproveitar as eficiências das tecnologias convergentes."

O amplo escopo dos serviços financeiros interligados e das metas globais da Qenta representam um extenso mercado acessível de mais de 500 bilhões de dólares. Os mercados emergentes de alto crescimento compreenderam uma parte significativa da receita de Qenta em 2021, havendo uma expectativa de que esse segmento seja um contribuinte majoritário para a receita total até 2026.

Kerim Chouaibi, diretor geral da Qenta Payments e membro do Conselho da Qenta, declarou: "A Qenta está posicionada de forma única na interseção de gestão de capital e riscos, pagamentos e tokenização para oferecer conectividade financeira completa entre mercados globais e pequenas e médias empresas em mercados emergentes de alto crescimento. À medida que as pequenas e médias empresas em países em desenvolvimento crescem em tamanho e suas necessidades evoluem, elas podem aproveitar de forma fácil e contínua todas essas ofertas, ao mesmo tempo em que permanecem dentro da mesma plataforma."

A Qenta Operating System (QOS) é uma blockchain privada de terceira geração licenciada e suporta tokens que representam moeda fiduciária, criptomoeda, commodities ou outras unidades de valor, como milhas de voo frequentes ou minutos móveis. Tendo lançado o token G-Coin® - um ativo de ouro digital para guardar, enviar e gastar ouro, em 2018, suas ferramentas de contrato inteligente permitem que os usuários personalizem transações financeiras de qualquer tamanho e complexidade, desde remessas internacionais até empréstimos garantidos e concessões de crédito até a vinculação de pagamentos à comprovação e entrega de mercadorias.

Um ecossistema de serviços financeiros sem atritos e de rápido crescimento requer uma pegada regulatória global robusta, e a Qenta opera como uma empresa de serviços monetários em 33 estados dos EUA e tem autorizações financeiras em outros mercados-chave. Ela realiza mais de 1,4 milhão transações por mês e conta com mais de cinco mil clientes ativos. A QOS agora está acessível por desenvolvedores terceirizados para criar aplicações distribuídas adicionais com o conhecimento de que a base de clientes da Qenta atende a rigorosos requisitos regulatórios.

A Qenta combina três divisões: a Qenta Tokenization oferece soluções patenteadas de tokenização de ativos, carteiras de múltiplos tokens para bancos digitais e serviços de pagamento programados a partir do token G-Coin®, um ativo de ouro digital; a Qenta Payments oferece processamento de pagamentos sem dinheiro em espécie, contas em várias moedas, débito e cartões de crédito em plataformas móveis; e a QQenta Capital & Risk Management oferece produtos de cobertura especializados e metais preciosos.

Com sede em Houston, Texas, a Qenta tem escritórios e operações em cinco continentes e mais de 400 funcionários. Ela oferece o mais alto nível de segurança e conformidade e é regida por autorizações financeiras em Bermudas, Brasil, Dubai, Gana, Luxemburgo, Suíça e EUA.

Ao reduzir o atrito e oferecer melhor acesso a produtos e serviços financeiros, a Qenta tem como objetivo criar ecossistemas financeiros sem limites e democratizados para elevar empresas e cidadãos globais.

