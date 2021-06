Qiagen traz ao Brasil tecnologia que permite, por meio de sistemas de PCR Digital, mapear variantes do SARS-COV-2

SAO PAULO, 18 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Desde a descoberta do SARS-CoV-2 nos dejetos de pessoas infectadas, o monitoramento do vírus em águas residuais tem sido uma medida essencial para o controle epidemiológico da pandemia. O acompanhamento e análise das redes de esgoto ajudam na prevenção do aumento de casos da doença em determinada localidade, o surgimento de nova cepa e a adoção precoce de medidas preventivas contra a disseminação da COVID-19.