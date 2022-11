Qianhai accueille les entreprises mondiales grâce à des incitations améliorées

SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Grâce à l'approfondissement des réformes et à l'amélioration de l'environnement commercial, Qianhai a de nouveau attiré l'attention des entreprises et des investisseurs mondiaux. Lors de la Conférence de promotion des investissements mondiaux de Qianhai 2022, qui s'est tenue dans l'après-midi du 8 novembre, un certain nombre de sociétés Fortune 500, d'entreprises de Hong Kong, d'entreprises d'État et d'autres fleurons industriels ont signé des accords pour établir des bureaux à Qianhai. L'investissement total a dépassé 120 milliards de yuans, selon l'Autorité de Qianhai. Cela a pleinement démontré le thème de la conférence « Investir à Qianhai, construire un avenir gagnant », ainsi que la vitalité économique, l'attrait des politiques et les forces motrices de l'innovation à Qianhai.

Après des innovations institutionnelles continues, l'environnement commercial de Qianhai a été reconnu par des entités commerciales du monde entier. « Qianhai possède non seulement une réserve de talents supérieure, mais offre également aux entreprises un soutien complet », a déclaré Zhang Yangqing, manager général de Merchants Union Consumer Finance Co., Ltd. « Il n'y a pas de meilleur endroit que Qianhai pour la coopération entre Shenzhen et Hong Kong », a déclaré le Dr Sunny Siu, entrepreneur de Hong Kong et fondateur de Jaguar Micro.

Alvin Zhong, directeur général de Colliers Shenzhen, a déclaré dans une interview : « Qianhai possède l'un des meilleurs environnements commerciaux au monde. Les politiques, les services, le marché et les perspectives de Qianhai sont significatifs pour les futurs plans d'affaires des sociétés. »

Selon l'indice d'innovation institutionnelle des zones pilotes de libre-échange de Chine publié par l'université Sun Yat-sen, Qianhai se classe premier du pays en termes d'innovation de système. En outre, une évaluation tierce réalisée par Deloitte montre également que Qianhai est un leader mondial pour des paramètres tels que la création d'entreprise et l'accès à l'électricité.

En tant que pionnier de la réforme, Qianhai n'a jamais cessé de progresser. Lors de la conférence, le programme Qianhai Global Service Providers (QGSP) a été lancé pour attirer activement les 20 premières entreprises nationales ou les 50 premières entreprises mondiales dans huit domaines, notamment la finance moderne, les affaires et le commerce, la logistique, les services d'information, etc, et pour cultiver les relations avec ces dernières. L'objectif du programme est de créer une grappe de fournisseurs de services mondiaux dont les piliers sont les 500 plus grandes sociétés du monde et dont le corps principal est constitué de PME leaders dans des domaines spécialisés.

Qianhai s'engage à fournir à ces entreprises un espace industriel de plus de 200 000 kilomètres carrés chaque année. Son objectif est d'introduire ou d'encourager plus de 300 fournisseurs de services modernes du monde entier et d'atteindre une valeur ajoutée de plus de 100 milliards de yuans dans le secteur des services modernes d'ici 2025. Qianhai mettra tout en œuvre pour construire un moteur central pour l'industrie des services modernes dans la grande région de la baie et devenir un important centre de services aux producteurs dans la région Asie-Pacifique.

Lors de la conférence, Qianhai a lancé une invitation aux prestataires de services mondiaux dans huit domaines.

Les sociétés de Qianhai ont déjà ressenti la passion de la zone pour la promotion des investissements. « Cette année, nous avons officiellement réinstallé nos bureaux à Qianhai », a déclaré Zhou Xiangdong, directeur financier et directeur du conseil d'administration de Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd. « Sur la base de ce que Shenzhen fournit, Qianhai offre plus de soutien aux entreprises. »

Wang Peiying, fondateur de DVF Private Equity Fund Management Co., Ltd. a déclaré : « Voyant qu'un certain nombre de sociétés financières internationales prospèrent à Qianhai, DVF a également l'intention de s'y installer dès que possible. »

Selon son plan, Qianhai créera également une série de clusters, mettant en vedette l'investissement en capital-risque, le commerce du gaz naturel, le commerce électronique transfrontalier et les services fiscaux.

« Qianhai est largement ouvert, équipé d'une plateforme mondiale qui facilite la compréhension et l'échange d'informations. Elle deviendra à l'avenir une plaque tournante pour les industries de services spécialisés », a ajouté Alvin Zhong. « Qianhai est sans aucun doute une destination souhaitable pour faire des affaires. »

