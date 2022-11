Qianhai dá as boas-vindas a empresas globais com incentivos atualizados

SHENZHEN, China, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o aprofundamento da reforma e a melhoria do ambiente de negócios, Qianhai mais uma vez atraiu a atenção de empresas e investidores globais. Na Conferência Global de Promoção de Investimentos de Qianhai de 2022 realizada na tarde de 8 de novembro, várias empresas da Fortune 500, empresas de Hong Kong, empresas estatais e outros líderes industriais assinaram acordos para estabelecer escritórios em Qianhai. Este ano, o investimento total esperado ultrapassou 120 bilhões de yuans, de acordo com a Autoridade de Qianhai. Isso demonstrou plenamente o tema da conferência "Investir em Qianhai, construindo um futuro de sucesso", juntamente com a vitalidade econômica, o apelo político e as forças motrizes da inovação em Qianhai.

Após contínuas inovações institucionais, o ambiente de negócios em Qianhai tem sido reconhecido por entidades empresariais em todo o mundo. "Qianhai não só possui um pool de talentos superior, mas também oferece às empresas um suporte abrangente", disse Zhang Yangqing, gerente geral da Merchants Union Consumer Finance Co., Ltd. "Não há lugar melhor do que Qianhai no que diz respeito à cooperação Shenzhen-Hong Kong", afirmou o Dr. Sunny Siu, empresário de Hong Kong e fundador da Jaguar Micro.

Alvin Zhong, diretor administrativo da Colliers Shenzhen, comentou em uma entrevista: "Qianhai tem um dos melhores ambientes de negócios do mundo. As políticas, serviços, mercado e perspectivas de Qianhai são significativos para os planos de negócios futuros das empresas."

De acordo com o Índice de Inovação Institucional para Zonas Francas Piloto da China divulgado pela Universidade Sun Yat-sen, Qianhai ocupa o primeiro lugar no país em termos de inovação de sistema. Além disso, uma avaliação de terceiros da Deloitte também mostra que Qianhai é líder global em parâmetros como iniciar um negócio e acessar a eletricidade.

Como pioneira da reforma, Qianhai nunca parou de progredir. Na conferência, o Programa de Provedores de Serviços Globais de Qianhai (QGSP) foi lançado para atrair e cultivar ativamente as 20 maiores empresas nacionais ou as 50 maiores empresas globais em oito áreas, incluindo finanças modernas, negócios e comércio, logística, serviços de informação, etc. O objetivo do programa é construir um cluster de provedores de serviços globais com as 500 maiores empresas-sede do mundo como pilares e líderes do setor de PMEs em áreas especializadas como o corpo principal.

Qianhai promete transformar essas empresas em um espaço industrial de mais de 200 mil quilômetros quadrados por ano. Seu objetivo é introduzir ou promover mais de 300 provedores de serviços modernos de todo o mundo e alcançar um valor agregado de mais de 100 bilhões de yuans no setor de serviços modernos até 2025. Qianhai fará todos os esforços para construir um mecanismo central para o setor de serviços modernos na área da Grande Baía e se tornará um importante centro de serviços de produtores na região da Ásia-Pacífico.

Na conferência, Qianhai estendeu seu convite a provedores de serviços globais em oito áreas.

As empresas de Qianhai já sentiram o entusiasmo da zona por promover o investimento. "Este ano, transferimos oficialmente nosso escritório para Qianhai", disse Zhou Xiangdong, diretor financeiro e diretor do conselho da Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd. "Com base no que Shenzhen oferece, Qianhai oferece mais suporte para empresas."

Wang Peiying, fundador da DVF Private Equity Fund Management Co. Ltd., afirmou: "Ao observar que várias empresas financeiras internacionais estão prosperando em Qianhai, a DVF também pretende se estabelecer aqui o mais rápido possível."

De acordo com seu plano, Qianhai também criará uma série de clusters, com investimento de capital de risco, negociação de gás natural, comércio eletrônico internacional e serviços fiscais.

"Qianhai está aberta, equipada com uma plataforma global que facilita o insight e a troca de informações. Ela se tornará um centro para os setores de serviços especializados no futuro", acrescentou Alvin Zhong. "Qianhai é, sem dúvida, um destino desejável para fazer negócios."

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone