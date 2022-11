Qianhai le da la bienvenida a empresas globales con incentivos mejorados

SHENZHEN, China, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Gracias a la reforma cada vez más profunda y las mejoras en el entorno comercial, Qianhai atrae una vez más la atención de empresas e inversionistas globales. En la Conferencia de Promoción de la Inversión Global de Qianhai 2022, que se llevó a cabo en la tarde del 8 de noviembre, diferentes compañías Fortune 500, empresas de Hong Kong, organizaciones estatales y otros pioneros de la industria firmaron acuerdos para establecer oficinas en Qianhai. De acuerdo con la Autoridad de Qianhai, este año la inversión total superó los 120.000 millones de yuanes. Esto demuestra por completo el tema de la conferencia: "Invertir en Qianhai, construir un futuro ganador", al igual que la vitalidad económica, el atractivo político y los motores de la innovación de Qianhai.

Tras constantes innovaciones institucionales, el ambiente de negocios en Qianhai ha recibido el reconocimiento de entidades comerciales de todo el mundo. "Qianhai no solo cuenta con un grupo de talentos de nivel superior, sino que también les ofrece a las compañías un soporte integral", comentó Zhang Yangqing, gerente general de Merchants Union Consumer Finance Co., Ltd. "No existe un mejor lugar que Qianhai en lo que se refiere a la cooperación Shenzhen-Hong Kong", sostuvo el Dr. Sunny Siu, emprendedor de Hong Kong y fundador de Jaguar Micro.

Alvin Zhong, director administrativo de Colliers Shenzhen, comentó en una entrevista: "Qianhai cuenta con uno de los mejores entornos comerciales de todo el mundo. Las políticas de Qianhai, sus servicios, mercado y proyecciones son relevantes para los planes de negocios futuros de las compañías".

De acuerdo con el Índice de Innovación Institucional para las Zonas Piloto de Libre Comercio en China, publicado por la Universidad Sun Yat-sen, Qianhai se ubica en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a innovación del sistema. Asimismo, una evaluación externa realizada por Deloitte muestra también que Qianhai es líder a nivel global en parámetros como apertura de empresas y acceso a la electricidad.

Como pionera en la reforma, Qianhai nunca ha dejado de progresar. En la conferencia se lanzó el Programa de Proveedores de Servicios Globales de Qianhai (QGSP) con el fin de atraer y cultivar de manera activa empresas que se encuentren entre las 20 mejores a nivel nacional o 50 a nivel global en ocho campos puntuales, incluidos finanzas modernas, comercio e intercambio, logística y servicios de información, entre otros. El objetivo del programa es crear un clúster de proveedores de servicios globales con las sedes principales de las mejores 500 compañías como pilares y las pymes líderes de la industria en los campos especializados como pieza fundamental.

Qianhai se comprometió a entregar a estas empresas un espacio industrial de más de 200.000 kilómetros cuadrados al año. Su meta para 2025 es incorporar o impulsar a más de 300 proveedores de servicios modernos de todo el mundo y lograr un valor agregado de más de 100.000 millones de yuanes en el sector de los servicios modernos. Qianhai hará todo lo posible por construir un motor central para la industria de los servicios modernos en la Gran Área de la Bahía y por convertirse en un importante centro de servicios para productores en la región Asia Pacífico.

En la conferencia, Qianhai extendió su invitación a proveedores de servicios globales en ocho campos.

Las compañías de Qianhai ya han podido sentir la pasión de la zona por promover la inversión. "Este año, oficialmente trasladamos nuestra oficina de regreso a Qianhai", mencionó Zhou Xiangdong, director financiero y director de la junta de Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd. "Sobre la base de lo que Shenzhen provee, Qianhai ofrece más apoyo a las empresas".

Wang Peiying, fundador de DVF Private Equity Fund Management Co. Ltd., declaró: "Después de ver que varias compañías financieras internacionales están prosperando en Qianhai, DVF también tiene la intención de establecerse aquí lo antes posible".

Según su plan, Qianhai también creará una serie de clústeres que abarcarán inversiones de capital de riesgo, operaciones de gas natural, comercio electrónico transfronterizo y servicios fiscales.

"Qianhai está completamente abierta y equipada con una plataforma global que facilita el intercambio de conocimientos e información. Se convertirá en un centro para las industrias de servicios especializadas en el futuro", agregó Alvin Zhong. "Qianhai es sin duda un destino deseable para hacer negocios".

FUENTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

