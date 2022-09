Qidi schließt Angel-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Mio. RMB mit Joy Capital als Hauptinvestor und Matrix Partners China und Meridian Capital als Co-Investoren ab

SHANGHAI, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 13. September 2022 hat Qidi Technology (Shanghai) Co., Ltd. (im Folgenden als „Qidi" bezeichnet) den Abschluss einer Angel-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Mio. RMB (14,44 Mio. USD) mit Joy Capital als Hauptinvestor sowie Matrix Partners China und Meridian Capital als Co-Investoren bekannt gegeben.

Qidi wurde im Dezember 2021 gegründet und ist ein wissenschaftlich und technologisch innovatives Unternehmen, das die 24/7-Smart-Brille als Kernstück betrachtet und darauf abzielt, die Kunden mit seinem einzigartigen so genannten Vertical Integration Pattern zu bedienen. Ausgehend von der vollständigen Integration der zugrundeliegenden Technologien konzentriert sich Qidi auf die Entwicklung von revolutionären Freihand-Brillen, die den Nutzern weltweit eine reibungslose Erfahrung bieten.

Eine optimale Lösung von Qidi: „Clevere" Brillen und vertikale Integration

Eine ideale Datenbrille, die sich für langes Tragen eignet, ist mit vielen Herausforderungen verbunden, wie z. B. dem Gewicht, dem Tragekomfort, der Akkulaufzeit und der Wärmeableitung, während die Brille als Alltagsgegenstand gleichzeitig hochtechnisch und modisch sein sollte.

Die Datenbrille besteht aus verschiedenen Einheiten, die eine Reihe von Schlüsseltechnologien in den Bereichen Optik, Displaytechnik, Interaktion, Algorithmus und Betriebssystem miteinander verbinden. Wenn wir einfach nur die Logik der „intelligenten Brille" und das Entwicklungsmodell der Integration der Lieferkettentechnologie umsetzen und intelligente Funktionen in einem einzigen Gerät vereinen, wird die „intelligente Brille" schnell zu einem „klobigen Helm".

Der Gründer von Qidi betont: „Die Besonderheit von Datenbrillen besteht darin, dass sie die Umgebung wahrnehmen und alles aus der ersten Perspektive erkennen können und den Nutzern ein sofortiges Feedback liefern, während gleichzeitig der freihändige Service, den sie bieten, die Effizienz in hohem Maße steigern kann."

Der Leitgedanke bei der Produktentwicklung von Qidi ist es, die Brille „intelligent" zu machen, d. h., die Brille ist mit einem intelligenten System ausgestattet, das auf die drei grundlegenden Eigenschaften abzielt, die den Nutzern wichtig sind, nämlich Flexibilität, Attraktivität und Mode. Darüber hinaus wurden die Datenbrillen hinsichtlich des Gewichts, der Akkulaufzeit und des Tragekomforts gründlich überarbeitet, und auch eine Dioptrienanpassung ist möglich, was den Nutzern weltweit eine reibungslose Erfahrung bietet.

Qidi verwendet ein vertikales Integrationsmuster, d. h. die Spitzendesigns, die zu den Endgeräten passen, werden perfekt mit dem grundlegenden Betriebssystem, dem Antriebssystem und dem Algorithmus abgestimmt, und die technologischen Probleme werden von Grund auf gelöst.

Die wichtigsten Mitglieder von Qidi kommen aus Chinas führenden Technologieunternehmen wie Huawei und DJI, die über umfangreiche Pioniererfahrungen in verwandten Branchen verfügen. Es handelt sich um ein sehr erfahrenes und gut integriertes Team. Der Gründer hat mehrere Vorzeigeprodukte mit einem Umsatzvolumen von über zehn Millionen erfolgreich auf den Markt gebracht und verfügt über ein umfassendes Hintergrundwissen hinsichtlich der Bedürfnisse der Nutzer, der Produktentwicklung und der technologischen Innovation sowie über ein gutes Urteilsvermögen.

„Wir haben uns von Anfang an auf die Herstellung von Spitzenhandys konzentriert, und so ist das Streben nach hoher Qualität, elegantem Design und extremer Benutzerfreundlichkeit mittlerweile zum Markenzeichen unseres Teams geworden", so der Gründer von Qidi. „Wir beschäftigen uns schon seit mehr als zehn Jahren mit Datenbrillen. Angesichts unseres Wissens um die zentralen Technologien sind wir davon überzeugt, dass der Wendepunkt der einschlägigen Technologien vor der Tür steht. Wir hoffen, die Rolle des chinesischen Technologie-Innovators zu übernehmen, um eine neue Definition von Datenbrillen zu entwickeln und ein perfektes Produkt zu schaffen, das den Wünschen der Nutzer entspricht, und es letztendlich als eine Art Hebel zu nutzen, um eine wirklich intelligente Gesellschaft zu fördern."

