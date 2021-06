Qingdao Conson sedia cerimônia de lançamento do Fórum de Desenvolvimento de Alta Qualidade da Economia Urbana e do Hai Tian Center para acelerar o crescimento da cidade

"O Conson Group implementará plenamente o valor potencial do Hai Tian Center em atrair investimentos, estimular a demanda doméstica, aumentar o consumo e desenvolver um centro econômico. O centro oferece à população local acesso a espaços de moradia e experiências de estilo de vida de alta qualidade, ao mesmo tempo que se torna uma nova força para melhorar ainda mais a vitalidade, guiar o desenvolvimento de próxima fase e redefinir a personalidade da cidade de Qingdao", disse Wang Jianhui, secretário do Comitê do Partido e presidente do grupo Qingdao Conson Development.

Ele vê o Hai Tian Center como o apogeu que a cidade sempre almejou, uma adição significativa ao patrimônio e espaço da cidade por excelência para reuniões e eventos importantes, ao mesmo tempo que impulsiona a transformação de Qingdao em uma metrópole internacional aberta, moderna, dinâmica e badalada.

Líderes e autoridades governamentais de Qingdao que estavam presentes no evento comentaram que grandes projetos como o Hai Tian Center são eventos revolucionários que aceleram a transição dos motores econômicos antigos para os novos. A construção livre de problemas e a operação tranquila do centro são um bom presságio para que ele sirva como um facilitador do desenvolvimento econômico e social de alta qualidade da cidade, ao mesmo tempo que aumenta a competitividade geral da região.

Long Yongtu, ex-vice-ministro do Comércio Exterior e da Cooperação Econômica da China e copresidente da Federação Sino-internacional de Empreendedores (SIEF), observou: "A China está acelerando a construção de um novo padrão de desenvolvimento, com a circulação doméstica como alicerce, juntamente com a promoção mútua de circulação dupla. Nesse cenário, qualidade e abertura são a chave para o desenvolvimento econômico urbano." Ele falou muito sobre o papel ativo de Qingdao na promoção do desenvolvimento de alta qualidade da cidade impulsionado por complexos urbanos extremamente altos como o Hai Tian Center. "Espero que o Hai Tian Center possa se tornar um centro para talentos, economia de serviços e investimentos, o que pode ajudar Qingdao em sua transformação em uma metrópole internacional aberta, moderna e dinâmica."

Olhando para o futuro, o Hai Tian Center planeja integrar seus recursos competitivos para facilitar a colaboração entre empresas e organizações em Qingdao e em seus arredores, com o objetivo de estabelecer um ecossistema de negócios moderno que envolva provedores de serviços de informação, fabricantes, provedores de serviços financeiros, instituições educacionais e de treinamento e empresas de tecnologia.

