Qintar: O primeiro Token em conformidade com a Sharia é lançado em abril de 2019

A experiente equipe esteve ocupada expandindo o aplicativo e está usando o blockchain da ISL para essa finalidade.

Iniciado em 2018, o projeto de blockchain da ISL foi lançado para mudar a forma como as criptomoedas são projetadas e desenvolvidas - o objetivo é fornecer um ambiente blockchain que integre as necessidades dos usuários, sistemas e mercados.

A verdadeira rede P2P

Com a Qintar, apenas os operadores controlam suas transações, dados e estratégias sem interferência de terceiros! Cada transação é assinada digitalmente com registro de data e hora - isso permite que os detentores dos tokens rastreiem todas as transações, com a certeza de que a auditoria da qualidade do blockchain da ISL está funcionando para eles.

Uma vez iniciada, a transação não pode ser cancelada ou congelada - a falsificação é eliminada e permite que os traders aceitem quantas transações internacionais quiserem! A plataforma Qintar garante o seguinte:

Token em conformidade com a Sharia: É baseado no Islamic Blockchain (ISL) - um blockchain privado que recebeu uma fátua de vários estudiosos e pesquisadores islâmicos e que só pode ser comprado através de uma transferência direta para a conta bancária da Qintar Capital na Suíça, evitando riscos de falsificação, para cumprir com a lei da Sharia.

É baseado no Islamic Blockchain (ISL) - um blockchain privado que recebeu uma fátua de vários estudiosos e pesquisadores islâmicos e que só pode ser comprado através de uma transferência direta para a conta bancária da Qintar Capital na Suíça, evitando riscos de falsificação, para cumprir com a lei da Sharia. Blockchain da ISL: Todos os produtos e contratos financeiros emitidos através do blockchain da ISL estão de acordo com os princípios islâmicos: sem Riba (pagamento de juros), nenhuma atividade proibida como álcool, jogos de azar, pornografia, etc.

O futuro é brilhante com a Qintar

A Qintar acredita no blockchain da ISL - como tal, está fazendo parcerias com empresas de diferentes setores para tornar as transações on-line mais fáceis, mais rápidas, mais baratas e mais convenientes para os usuários. Além disso, o objetivo imediato da Qintar é oferecer serviços como reservas de passagens aéreas e reservas de hotéis ou mesmo Udhiyya (gado para sacrifício) usando uma carteira de criptomoeda em um dispositivo móvel através dos canais Qintar (Seitra, Udhiyya).

Eles estão atraindo grande interesse, de investidores institucionais e privados a traders individuais e indivíduos - os planos são sólidos, a plataforma é forte e o mercado está aceitando bem a Qintar, já que grandes investimentos conservadores serão implementados no futuro. É apenas uma questão de tempo até que a Qintar se torne o padrão da indústria!

Contatos:

info@qintar.ch

Junte-se à revolução do blockchain hoje com a Qintar.

