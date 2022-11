QNAP lança NAS ZFS TVS-hx74 pronto para conectividade 2,5 GbE com processadores Intel Core Multithread de 12ª geração para aplicações de virtualização

TAIPEI, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A QNAP® Systems, Inc., uma inovadora líder em soluções de computação, redes e armazenamento, apresentou a série de NAS TVS-hx74 QuTS hero de alto desempenho, que inclui os modelos TVS-h474 de quatro baias, TVS-h674 de seis baias e TVS-h874 de oito baias, que incorporam processadores Intel® Core™ multi-core/multithread de 12a geração. Com o sistema operacional QuTS hero baseado na ZFS, a TVS-hx74 garante a integridade dos dados e suporta deduplicação e compressão de dados inline, snapshots quase ilimitados e SnapSync em tempo real. Com capacidade de expansão PCIe de 4ª geração (até o dobro da velocidade de transmissão da 3ª geração), M.2 NVMe SSD caching e conectividade de 2,5 GbE, o confiável TVS-hx74 resolve desafios comerciais de alta demanda em armazenamento, backup, virtualização e servidores de aplicação.

NAS ZFS TVS-hx74 da QNAP com processadores Intel Core de 12ª geração otimizados para virtualização

"O TVS-hx74 da QNAP é o NAS ZFS de nível básico ideal, com confiabilidade superior para pequenas e médias empresas", disse Meiji Chang, gerente geral da QNAP, acrescentando que "os processadores multi-core e a versátil capacidade de expansão também atendem às exigências multitarefa em ambientes de TI empresariais e oferecem recursos de computação abundantes para aplicações de virtualização."

"Estamos entusiasmados em ver a QNAP empregar a solução de ponta da Intel em sua mais recente série de NAS. Os processadores Intel Core multi-core/multithread de 12a geração proporcionarão excelente desempenho de computação para acelerar as aplicações de virtualização e demandas gráficas de pequenas e médias empresas", disse Jason Ziller, gerente geral da Divisão de Conectividade do Cliente da Intel Corporation.

O TVS-hx74 adota processadores Intel® Core™ de 12ª geração e Pentium® Gold, suporta memória DDR4 de dois canais de até 64 GB e inclui duas portas de 2,5 GbE, que oferecem maior largura de banda e tolerância de falhas utilizando Port Trunking. Com slots M.2 2280 PCIe integrados, o TVS-hx74 permite o uso de SSDs NVMe PCIe para impulsionar o desempenho de IOPS ao configurar caching SSD. Os slots PCIe de 4ª geração de alta velocidade são incluídos para estender a funcionalidade core NAS, como adicionar adaptadores de rede de 10/25 GbE, cartões QM2 para adicionar SSDs M.2 e portas de 2,5 GbE/10 GbE, placas gráficas de nível básico para permitir a passagem de GPU para máquinas virtuais e cartões de expansão de armazenamento para conectar compartimentos de expansão QNAP. A saída HDMI permite que os usuários exibam diretamente conteúdo multimídia ou VM armazenado ou executado no TVS-hx74.

O centro de aplicativos inclusivo oferece vários aplicativos de instalação sob demanda para expandir ainda mais o potencial de aplicação do TVS-hx74, como hospedagem de máquinas virtuais e containers (suporta containers LXD, Docker® e Kata), facilitando backup VMware®/Hyper-V VM, simplificando backups locais/remotos/na nuvem, simplificando backups no Google™ Workspace e Microsoft 365®, e muito mais.

Para mais informações e para visualizar a linha completa de NAS da QNAP, acesse www.qnap.com. Os clientes interessados em comprar podem solicitar um orçamento aqui.

