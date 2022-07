QNAP lance le TS-h1290FX, premier serveur NAS 100 % flash U.2 NVMe/SATA en format tour et équipé d'un processeur AMD EPYC™, parfait pour les environnements collaboratifs sur Ethernet 25 Gb

« Les entreprises et studios modernes ne devraient pas avoir besoin de salles dédiées à des serveurs bruyants. Le TS-h1290FX se présente en format tour et utilise un système de refroidissement silencieux. Il offre des performances exceptionnelles grâce à son processeur, un système de stockage SSD U.2 NVMe 100 % flash, et au système d'exploitation QuTS hero », a déclaré Jason Hsu, Chef produit chez QNAP.

Grâce à sa conception épurée, sa scalabilité et son système de refroidissement, le TS-h1290FX est idéal pour les PME et les équipes post-production. Pour simplifier les workflows, le TS-h1290FX offre une connectivité entre un maximum de 20 postes de travail lorsqu'il est utilisé avec les cartes réseau PCIe QNAP. Il peut relever des défis exigeants en matière de bande passante comme pour le montage vidéo 4K/8K collaboratif en temps réel. Son refroidisseur de CPU et son ventilateur de 90 mm quasi silencieux procurent un refroidissement efficace.

Pour prendre connaissance de la fiche technique du TS-h1290FX et voir la gamme complète des serveurs NAS de QNAP, consultez le site https://www.qnap.com. Demandez un devis ici.

QNAP (Quality Network Appliance Provider) se consacre à fournir des solutions complètes dans le développement logiciel, la conception matérielle et la fabrication interne. Se concentrant sur le stockage, le réseau et les innovations intelligentes en matière de vidéo, QNAP conçoit le NAS comme étant plus qu'un simple stockage et a créé une infrastructure réseau dans le cloud pour que les utilisateurs puissent héberger et développer l'analyse de l'IA, l'edge computing et l'intégration des données sur leurs solutions QNAP.

