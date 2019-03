QNB anuncia Neymar Jr. como seu embaixador global

DOHA, Qatar, 9 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Grupo QNB, a maior instituição financeira do Oriente Médio e da África, anunciou a estrela do futebol brasileiro e jogador do Paris Saint-Germain, Neymar Jr., como o Embaixador Global do Grupo.

A parceria exclusiva foi assinada pelo Sr. Yousef Darwish, Gerente Geral do Grupo de Comunicações da QNB e o Sr. Neymar da Silva Santos, dono da NR Sports & Marketing, durante a cerimônia de assinatura realizada recentemente, na filial da QNB, em Paris.

O acordo garante para a QNB todos os direitos de marketing de Neymar Jr. como o Embaixador da Marca, em todas as plataformas de propagandas e anúncios de marketing, onde ele aparecerá através dos principais negócios.

A parceria com Neymar Jr. apoia os valores principais do banco, refletindo em seu comprometimento e paixão para providenciar à sua comunidade global de consumidores ao redor do mundo com os melhores produtos bancários, além de aumentar a visibilidade de marca de US$4.2 bilhões, apoiando a sua visão de se tornar o banco líder no Oriente Médio, África e o Sudeste Asiático até 2020.

A seleção de Neymar Jr. como o mais novo Embaixador Global da QNB é um reflexo do comprometimento em enriquecer as vidas de seus consumidores através de sua network crescente de marcas internacionais ao redor do mundo, motivando-os a preservar e perseguir seus sonhos através da imagem inspiradora de um jogador excepcional.

Neymar Jr. possui uma presença extraordinária nas redes sociais; onde ele desfruta de, juntando Facebook, Twitter e Instagram, cerca de 209 milhões de seguidores.

Sr. Yousef Darwish, Gerente Geral do Grupo de Comunicações QNB, disse: "Estamos encantados em dar as boas vindas à Neymar na família QNB; um homem que divide muitos dos mesmos valores que a nossa marca e que sempre está à procura de oportunidades para atingir a grandiosidade. Nomeado como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, Neymar Jr. é um verdadeiro ícone no esporte, que inspira fãs ao redor do mundo a atingir o seu nível máximo de excelência.

Neymar Jr. é, sem dúvida, o melhor embaixador com quem dividimos os mesmos valores e trará muita paixão para entregar uma experiência excepcional para nossos clientes. Essa parceria com Neymar Jr. intensifica a visibilidade da nossa marca no mercado internacional, onde a WNB coloca grande devoção, alinhando com a nossa estratégia global de negócios, além de fortificar nossos maiores esforços em desenvolver comunidades onde operamos em volta da nossa network internacional crescente."

O pai de Neymar, Neymar Santos Sr, disse: "Estamos muito orgulhosos em fazer essa parceria com a QNB. Neymar Jr. compartilha dos mesmos valores da QNB e sua constante busca por excelência e por grandes resultados em todos os jogos.

Estamos felizes em apoiar os esforços da QNB em unir a comunidade através do futebol e inspirar pessoas, não apenas em ir atrás do sucesso, mas também de desafios, para serem melhores."

O Grupo QNB patrocina diversas iniciativas e programas esportivos em vários países, como parte dos programas CSR, através de suas marcas internacionais, como parte integral de sua estratégia geral em se tornar a marca líder no Oriente Médio, África do Norte e o Sudeste Asiático.

A presença do grupo através de suas subsidiárias e empresas associadas agora se estendem para mais de 31 países ao redor de três continentes, providenciando um alcanço compreensivo de produtos e serviços avançados. O número total de funcionários está em certa de 29.000, operando através de mais de 1.200 locais, com uma network de ATMs de mais de 4.300 máquinas.

