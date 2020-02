QNB mantém liderança em marcas bancárias na região do MEA com seu valor de marca atingindo US$ 6,028 bilhões

O Grupo QNB cresceu quase 20% sobre o ano passado, com um valor de marca de US$ 6,028 bilhões. O Índice de Força da Marca (BSI – Brand Strength Index ) do QNB também aumentou de 79, em 2019, para 82, em uma escala de 100, impulsionado pelo forte desempenho financeiro do grupo e pela crescente presença internacional.

Em termos de classificação mundial, a marca QNB se manteve na liderança, se colocando no 342o lugar, subindo 63 posições sobre a classificação anterior, que era a do 405o lugar, entre as maiores marcas globais, enquanto está colocado em 52o lugar entre as 500 principais marcas bancárias, mundialmente, vindo do 61o lugar em 2019.

A marca do Grupo QNB continua a ser dominante no MEA e confirmou sua classificação de força de marca AAA-, com uma perspectiva positiva, também atribuindo à marca a mais alta classificação no Catar.

Em 2019, o lucro líquido do Grupo QNB foi de US$ 3,9 bilhões, um aumento de 4% sobre o ano anterior, enquanto seus ativos totais cresceram 10% sobre o de dezembro de 2018, atingindo US$ 259 bilhões, um dos melhores conjuntos de resultados na história do Grupo QNB.

O gerente geral de Comunicação do Grupo QNB, Yousef Ali Darwish, disse: "Os esforços concentrados e as iniciativas estratégicas que empreendemos em 2019 nos permitiram aumentar a força de nossa marca e manter nossa posição de liderança na região do MEA.

"Ao incorporar os valores do QNB, nossos empregados com grande capacidade vêm trabalhando para exceder as expectativas de nossos clientes, por disponibilizar soluções e serviços sob medida, no tempo certo e no lugar certo, refletindo nosso compromisso de atender as diversas necessidades financeiras de nossos clientes".

Darwish acrescentou: "A impressionante melhora deste ano em valor de marca e desempenho financeiro nos colocou em uma forte posição para continuar a impulsionar nosso crescimento no Sudeste Asiático, em apoio a nossa visão de nos tornarmos um dos principais bancos na região do Oriente Médio, África e Sudeste Asiático (MEASEA – Middle East, Africa, and Southeast Asia) em 2020 e um ícone global até 2030".

Por sua vez, o presidente-executivo da Brand Finance, David Haigh, disse: "Como o maior emprestador da região, o Qatar National Bank merece ser louvado pela clara liderança sobre seus concorrentes, registrando um valor de marca quase 50% maior do que seu rival mais próximo. O valor da marca QNB cresceu 20% por ano, desde 2018, e o grupo expandiu seu portfólio para buscar novos mercados, com um notável foco estratégico no Sudeste Asiático. Esperamos monitorar a marca QNB, conforme ela sobe nas classificações no Brand Finance Banking 500 2020".

A Brand Finance, a principal firma de avaliação de marca e consultoria estratégica do mundo, é a empresa por trás do Brand Finance Banking 500, uma tabela classificativa dos maiores bancos do mundo, publicada todos os anos em colaboração com a The Banker, uma publicação do Financial Times.

Cada marca é classificada com base em estudo de benchmarking de força da marca, risco e potencial futuro em relação a seus concorrentes e medidas sumárias da força e prestação financeiras das empresas.

A presença do Grupo QNB através de suas subsidiárias e empresas associadas se estende por 31 países, em três continentes, fornecendo uma variedade completa de produtos e serviços avançados. O Grupo emprega mais de 29.000 pessoas, operando em 1.100 localidades, com uma rede de mais de 4.300 caixas eletrônicos.

