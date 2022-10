QooCam EGO remporte le Good Design Award 2022 pour avoir été la première caméra 3D intégrée à une visionneuse RV

SHENZHEN, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- QooCam EGO est une caméra 3D intégrée à une visionneuse RV qui repousse les limites de la vision humaine. Elle permet de lire des séquences 3D directement à travers l'oculaire juste après la prise de vue en intégrant le processus de prise de vue, de sortie et de visualisation dans un seul appareil.

QooCam EGO, a VR-Viewer Integrated 3D Camera

Il se distingue des 5715 produits et a été évalué par le jury du Good Design Award comme un produit capable de prendre facilement des photos stéréoscopiques en appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur et en jouant sur le passage entre le module de prise de vue et le module de visualisation. Il est beaucoup plus facile de reproduire le réalisme d'un lieu que la numérisation 3D avec LiDAR et devrait apporter plus de diversité sur le marché.

La QooCam EGO prend en charge une résolution photo à double objectif allant jusqu'à 8000 x 3000 et une sortie jusqu'à 3840 x [email protected] pour immerger les utilisateurs dans des vidéos ultra-claires et fluides. L'appareil photo et la visionneuse sont fixés par des aimants, tandis que la partie appareil photo peut également être utilisée séparément lors de la prise de vue. Outre la visionneuse pour une lecture 3D instantanée, la QooCam EGO est équipée d'un écran tactile de 847 PPI pour un réglage rapide directement sur la caméra.

La QooCam EGO est également une caméra d'action. Elle est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP67, ce qui permet aux utilisateurs de filmer sans crainte et de se concentrer entièrement sur leur travail, même dans des conditions difficiles. Avec un anti-secousses 6 axes et l'algorithme SuperSteady, elle peut toujours produire des images stables, qu'elle soit équipée ou non d'un cardan. Il dispose en outre d'une application permettant d'éditer rapidement des images en extérieur, avec des autocollants 3D intéressants intégrés à la caméra et des filtres pour modifier les couleurs. Si vous prévoyez de voyager en famille et que vous souhaitez n'emporter qu'une seule caméra pour enregistrer vos vacances sur la plage, à la piscine ou dans la neige sans avoir à payer de franchise de bagages supplémentaire, la QooCam EGO est la meilleure option.

Comme mentionné, QooCam EGO a été conçue pour minimiser les étapes de la photographie et de la vidéographie 3D, même le partage, il a la façon la plus simple de partager entre les utilisateurs, qui est nommé « EGO to EGO ». Pas besoin de télécharger avant de partager, les utilisateurs peuvent partager du contenu 3D par code pin directement sur la caméra. En outre, il convient de mentionner que la webcam 3D sera lancée en tant que fonction bonus pour permettre aux utilisateurs de faire du streaming 3D en direct.

https://www.kandaovr.com/qoocam-ego/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1926666/EGO_Good_Design_Award_2022EN.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.