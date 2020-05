QPS annonce une nouvelle capacité de test pour le nouveau coronavirus/COVID-19

NEWARK, Delaware, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- QPS, une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) qui fournit des services de découverte, préclinique et clinique de médicaments conformes aux BPL, annonce une capacité nouvellement développée disponible à partir du lundi 11 mai 2020 pour mener des tests COVID-19. QPS a développé et validé un test quantitatif de réaction en chaîne de la polymérase (RCPQ) pour identifier les nouvelles infections actives au nouveau coronavirus (COVID-19). Le test est enregistré en tant que test certifié CLIA dans tous les états américains exigeant des notifications de tests COVID-19. Après une première phase de lancement, le laboratoire prévoit de traiter jusqu'à 15 000 échantillons par mois.

John Kolman, VP and Global Head of Translational Medicine at QPS

« Alors que ce nouveau coronavirus continue d'affecter des communautés dans le monde entier, il existe une demande de plus en plus pressante de services de dépistage disponibles et précis, qui peuvent être utilisés pour dépister les populations et faire en sorte que les gens retournent au travail en toute sécurité », a déclaré John Kolman, vice-président et responsable mondial de la médecine translationnelle chez QPS.

« QPS est bien préparé pour analyser des échantillons dont on sait qu'ils sont contaminés, ou pourraient être contaminés, par le nouveau coronavirus. Dans un premier temps, nous le ferons dans le laboratoire de bioanalyse à accès restreint de notre campus de Newark, dans le Delaware, et nous transférerons cette capacité à nos autres laboratoires mondiaux aussi rapidement que possible. QPS est maintenant prêt à traiter les échantillons de COVID-19 et à fournir des résultats rapides pour aider les autorités locales et nationales, ou les entreprises locales, à évaluer leurs populations afin d'identifier les infections au COVID-19 », a déclaré M. Kolman.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

Depuis 1995, QPS fournit des services de découverte, de développement préclinique et clinique de médicaments. QPS, qui est un leader primé, spécialisé dans la bioanalyse et les essais cliniques, est connu pour ses normes de qualité éprouvées, son expertise technique, son approche flexible de la recherche, la satisfaction de ses clients et ses laboratoires et installations clés en main. QPS dispose de laboratoires certifiés CLIA et conformes aux BPL, prêts à accélérer vos programmes de développement de vaccins et de tests sérologiques pour le nouveau coronavirus et COVID-19 RT-qPCR/QPCR. Pour plus d'informations, visitez le site www.qps.com ou envoyez un courriel à [email protected].

CONTACT QPS :

Nom : Gabrielle Pastore

Téléphone : 1-302-635-4290

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166644/QPS_LLC_John_Kolman.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/805158/QPS_Logo.jpg

Related Links

http://www.qps.com



SOURCE QPS, LLC