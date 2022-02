QPS Holdings LLC annonce un nouveau directeur du service Neuropharmacology

Le Dr Manuela Prokesch assure la direction du service Neuropharmacology de QPS Austria GmbH depuis le 1er janvier 2022.

NEWARK, Delaware, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- QPS Holdings LLC a annoncé que le Dr Prokesch, actuellement directrice associée du service Neuropharmacology, a été nommée au poste de directeur de la division Neuropharmacology. Elle est entrée en fonction le 1er janvier 2022. Avant ses fonctions de directrice associée de Neuropharmacology, le Dr Prokesch a été pendant plusieurs années directrice de l'assurance qualité de QPS Austria. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, le Dr Prokesch, qui a été un membre très apprécié de l'équipe de QPS Austria depuis son arrivée en 2001, s'associera au Dr Robert Wronski, directeur principal, chef du développement clinique de phase tardive de l'UE, pour gérer QPS Austria.

« Je suis honorée d'avoir été choisie comme la prochaine directrice de Neuropharmacology chez QPS Austria. C'est un privilège de faire partie d'une société de recherche sous contrat qui fournit des services de haute qualité à des clients dans le monde entier et qui contribue à améliorer la vie des patients atteints de maladies neurodégénératives et rares », a déclaré le Dr Prokesch. « Je ferai de mon mieux pour fournir des services de qualité supérieure à nos précieux clients et pour élargir en outre nos services en adoptant de nouvelles méthodes de recherche préclinique. »

Le Dr Prokesch succède au Dr Birgit Hutter-Paier, qui a dirigé la division QPS Neuropharmacology pendant plus de 20 ans et a développé l'activité de manière significative pendant cette période. Le Dr Hutter-Paier prendra sa retraite de QPS Austria au milieu de l'année 2022 et fera partie du conseil consultatif de QPS Austria.

« Je suis heureuse de savoir que c'est le Dr Prokesch qui me remplacera au sein de QPS Neuropharmacology », a déclaré le Dr Birgit Hutter-Paier. « Grâce à sa vaste expérience dans différents domaines de l'activité de recherche contractuelle sur le plan préclinique, je suis absolument convaincue que Manuela est la personne idéale pour ce poste et qu'elle guidera avec succès QPS Neuropharmacology dans les temps à venir. »

Le Dr Ben Chien, président et PDG de QPS Holdings, souhaite la bienvenue au Dr Prokesch au sein de l'équipe de direction. « Grâce à sa solide expérience préclinique, Manuela est la candidate idéale pour favoriser davantage la croissance rapide de la division QPS Neuropharmacology. Je suis ravi de voir Manuela relever ce défi et j'ai hâte de travailler avec elle. »

Le Dr Prokesch a été élevée en Autriche et est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en zoologie de l'Université Karl-Franzens de Graz. En 2001, elle a rejoint QPS Austria pour réaliser sa thèse dans le cadre d'un projet de coopération entre l'Université Karl-Franzens et QPS Austria.

À propos de QPS Austria

QPS Neuropharmacology est une division de QPS, une société de recherche sous contrat (CRO) conforme aux BPL/GCP qui fournit des services de découverte, de développement préclinique et clinique de médicaments de la plus haute qualité depuis 1995. QPS Neuropharmacology est spécialisée dans les études précliniques liées aux maladies du système nerveux central (SNC), aux maladies rares et aux troubles mentaux. Grâce à ses modèles de maladie très prédictifs disponibles sur place et à son expérience préclinique inégalée, QPS Neuropharmacology peut répondre à la plupart des besoins de développement de médicaments contre les maladies du SNC pour les entreprises biopharmaceutiques de toutes tailles. Pour en savoir plus sur QPS, consultez le site www.qps.com, et pour en savoir plus sur QPS Neuropharmacology, consultez le site www.qpsneuro.com.

Contact pour les médias :

Gabrielle Pastore

(302) 6354290

[email protected]

SOURCE QPS