QPS RENFORCE DAVANTAGE SES CAPACITÉS MONDIALES EN MATIÈRE DE SERVICES MÉDICAUX, RÉGLEMENTAIRES ET BIOTECHNOLOGIQUES

NEWARK, Delaware, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- QPS, une société mondiale de recherche sous contrat (CRO) de premier plan, continue d'étendre et d'harmoniser ses capacités précliniques, bioanalytiques et cliniques à service complet avec des offres améliorées dans les divisions médicales, réglementaires et biotechnologiques. Grâce à ces capacités mondiales améliorées, QPS répond au besoin d'agilité, de flexibilité et de rapidité de la communauté mondiale du développement de médicaments, en mettant l'accent sur les besoins personnalisés du secteur de la biotechnologie.

QPS a soigneusement sélectionné trois nouveaux dirigeants pour mener cette transformation. Heather Messenger, vice-présidente principale, responsable des services biotechnologiques mondiaux, Sarah Cross, directrice exécutive, responsable des affaires médicales mondiales, et Kimberley Buytaert-Hoefen, directrice exécutive, responsable des affaires réglementaires mondiales. Ensemble, elles renforceront davantage la collaboration mondiale, en permettant des opérations cliniques agiles et flexibles, des relations plus fortes avec les clients et des partenariats stratégiques améliorés.

Mme Messenger, qui a rejoint QPS avec plus de 26 ans d'expérience dans les secteurs de la biotechnologie, de la biopharmaceutique et des CRO, dirigera l'expansion des services et des capacités d'exécution clinique de QPS, en mettant l'accent sur les clients du secteur de la biotechnologie. Elle a travaillé dans plus de sept startups dans les secteurs de la biotechnologie et de la biopharmaceutique, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie du secteur et des offres nécessaires à un partenaire CRO pour accélérer les activités de développement clinique.

La Dre Cross apporte plus de 14 ans d'expérience dans les affaires médicales, dans les domaines de l'immunologie, de l'oncologie et de la santé des femmes, axés sur la recherche clinique, le développement d'actifs, le lancement de produits, le diagnostic et le transfert de technologie dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des CRO. Sa solide expertise en matière d'affaires médicales tout au long du cycle de développement des médicaments soutiendra la croissance et le développement de l'équipe mondiale des affaires médicales de QPS, ce qui permettra d'établir des partenariats stratégiques de premier ordre, mais aussi de soutenir les essais cliniques, la communication médicale, la formation médicale et la production de données probantes pour les clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

La Dre Buytaert-Hoefen est une professionnelle chevronnée qui possède 25 ans d'expérience en matière de réglementation préclinique et clinique, soutenant le développement de médicaments dans les secteurs commerciaux des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, de la thérapie génique et cellulaire et des dispositifs médicaux. En tant qu'ancienne enquêtrice de la FDA, elle a effectué des inspections de surveillance motivée, d'établissement de pré-approbation et de déclaration d'expériences indésirables de médicaments après leur commercialisation. La Dre Buytaert-Hoefen élargira les capacités de QPS en fournissant une expertise réglementaire aux programmes mondiaux de développement de médicaments.

Selon John Musante, vice-président exécutif de QPS et responsable mondial des services de recherche clinique, « Ces capacités accrues et les postes de direction nouvellement nommés renforceront davantage les capacités de nos clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique à développer des médicaments de manière agile et flexible, en intégrant pleinement ces services dans les ensembles de développement de médicaments personnalisés de QPS. »

QPS s'engage pleinement à travailler en partenariat avec le secteur biotechnologique et pharmaceutique pour soutenir le développement mondial de médicaments, depuis les besoins précliniques jusqu'à la post-commercialisation. Ces nouveaux dirigeants veilleront à ce que QPS dispose des compétences et des capacités nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les projets mondiaux de développement de médicaments dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

