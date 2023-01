QPS TAIWAN CÉLÈBRE SES 20 ANS DE SERVICES DE CRO

« QPS Taiwan est fier de célébrer cette étape importante, en fournissant des services CRO à Taïwan depuis 20 ans. L'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques est une partie essentielle du processus de développement des médicaments, et QPS est honoré d'être un acteur clé dans ce travail important. Nous sommes reconnaissants aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques qui font confiance à QPS Taiwan pour guider leurs nouveaux candidats médicaments tout au long du processus de développement », a déclaré Vincent Yen, chef de l'administration de QPS Taiwan, QPS Qualitix et QPS Unitix.

Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, QPS Taiwan déploie de nouvelles capacités multiespèces dans les modèles de cicatrisation et de nouveaux services de pharmacologie dans les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et la dermatite atopique. Comme annoncé récemment, QPS a engagé le Dr Mei-Ling Hou, PhD, pour diriger le nouveau département de pharmacologie. Hou rejoint QPS après avoir travaillé au Development Center for Biotechnology (DCB).

QPS est une société de recherche sous contrat (CRO) conforme aux BPL/BPC qui fournit des services de découverte, de développement préclinique et clinique de médicaments de la plus haute qualité. Depuis 1995, elle est passée d'un minuscule atelier de bioanalyse à une CRO à service complet comptant plus de 1 200 employés aux États-Unis, en Europe et en Asie. QPS offre des services étendus de R&D pour les sociétés sous contrat dans le domaine pharmaceutique, avec une expertise particulière en neuropharmacologie, DMPK, toxicologie, bioanalyse, médecine translationnelle et développement clinique. Grâce à l'amélioration permanente de ses capacités et de ses ressources, QPS reste fidèle à son engagement de fournir une qualité supérieure, des performances qualifiées et un service de confiance à ses précieux clients. Pour plus d'informations, consultez le site : www.qps.com ou envoyez un e-mail à l'adresse suivante : [email protected].

