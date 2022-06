QS divulga melhores cidades do mundo para estudantes

Quase 90% se tornaram menos acessíveis, segundo a QS

LONDRES, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analista global de ensino superior, publicou hoje a 10ª edição do ranking QS Best Student Cities (Melhores cidades para estudantes), que permite aos estudantes comparar 140 destinos educacionais de primeira linha, incluindo 30 novas participações. Londres mantém seu status de melhor cidade para estudantes do mundo na quarta edição consecutiva. Munique (2º lugar =) compartilha sua medalha de prata com Seul (2º lugar =). Zurique (4º lugar) e Melbourne (5º lugar) entram entre os 5 primeiros, enquanto Edimburgo (10º lugar) se une aos 10 primeiros.

Metodologia: A QS classifica cidades com uma população de pelo menos 250 mil habitantes e que contam com a presença de pelo menos duas universidades no QS World University Rankings. A classificação oferece uma visão significativa sobre as opiniões de futuros alunos e de ex-alunos, contando com mais de 98 mil respostas à pesquisa contribuindo para os índices de Capacidade de atração (futuros alunos) e Visão do estudante (ex-alunos).

2023 2022 Cidade 1 1 Londres 2= 2 Munique 2= 3= Seul 4 7 Zurique 5 6 Melbourne 6 5 Berlim 7 3= Tóquio 8 9= Paris 9 8 Sidney 10 12 Edimburgo 11 9= Boston 12 15 Hong Kong 13 17 Singapura 14 9= Montreal 15 13 Toronto 16 14 Viena 17 19= Osaka 18 16 Nova York 19 19= Lausanne 20 18 Vancouver

A liderança de Londres se deve a:

grande concentração de universidades de classe mundial; a cidade obtém a segunda melhor pontuação do mundo no indicador de Classificação .

. feedback altamente positivo de pessoas que já estudaram na cidade: pontuação de 98,5/100 para Visão do estudante , resultado superado apenas por Berlim.

, resultado superado apenas por Berlim. ótimas oportunidades de carreira para formandos: 4ª colocação na categoria Atividade do empregador , com pontuação 92,7/100.

, com pontuação 92,7/100. elevados padrões de receptividade para estudantes internacionais, que conferem à cidade a quinta melhor pontuação do mundo (94,9/100) para Diversidade de estudantes.

Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS, disse: "As respostas às nossas pesquisas daqueles que realmente estudaram em Londres deixam claro que a cidade ainda oferece ótimas oportunidades culturais, econômicas e educacionais. Com duas das dez melhores universidades do mundo instaladas na cidade, Londres continua sendo um centro educacional líder mundial. Infelizmente, as cidades estão se tornando amplamente menos acessíveis para os alunos pelas medições da QS, com redução de pouco menos de 90% em nossa métrica de Acessibilidade."

Outros destaques:

Reino Unido , Alemanha e Austrália são as únicas localidades a ter duas das dez melhores cidades do mundo para estudantes cada uma.

, e são as únicas localidades a ter duas das dez melhores cidades do mundo para estudantes cada uma. Paris sobe para o oitavo lugar. Barcelona (31 º ) é a cidade de primeira linha da Espanha.

sobe para o oitavo lugar. (31 ) é a cidade de primeira linha da Espanha. Canadá conta com três cidades entre as 20 melhores para estudantes, enquanto os Estados Unidos, o Japão e a Suíça têm duas cada.

conta com três cidades entre as 20 melhores para estudantes, enquanto os Estados Unidos, o Japão e a Suíça têm duas cada. As cidades de maior classificação dos EUA são Boston (11 º lugar) e cidade de Nova York (18 º lugar).

são (11 lugar) e cidade de (18 lugar). Todas as 18 cidades classificadas nos EUA diminuem no indicador de Acessibilidade .

. Los Angeles e Kuala Lumpur entraram no top-30.

e entraram no top-30. Seul (2 º ) é a cidade da Ásia com maior classificação.

(2 ) é a cidade da com maior classificação. A principal entrada da China (continental) é em Pequim (29 º )

(continental) é em Pequim (29 ) A Índia duplica a sua representação. Mumbai (103 º lugar) é a classificação mais alta.

duplica a sua representação. (103 lugar) é a classificação mais alta. O destino número um da América Latina para estudantes é Buenos Aires (23 º lugar)

para estudantes é (23 lugar) São Paulo (86 º lugar) e a nova entrada no Rio de Janeiro (121 º lugar) são as cidades classificadas no Brasil .

lugar) e a nova entrada no (121 lugar) são as cidades classificadas no . A principal cidade da África para estudantes é a Cidade do Cabo (78 º lugar).

para estudantes é a Cidade do Cabo (78 lugar). Dubai (51 º lugar) é a cidade com melhor classificação no Oriente Médio .

(51 lugar) é a cidade com melhor classificação no . As cidades em ascensão mais rápida são Almaty (75º lugar), Abu Dhabi (71º lugar) e Ankara (77º lugar).

