QS Global MBA & Business Masters Rankings 2019

LONDRES, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

Annonce: les meilleures écoles de commerce à travers le monde

destinées aux futurs entrepreneurs

La Graduate School of Business de Stanford University a été nommée pourvoyeur de MBA leader à travers le monde les QS World University Rankings : Global MBA 2019, publiés ce jour par les analystes d'écoles de commerce QS Quacquarelli Symonds.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg )



Les QS World University rankings constituent les classements les plus visités dans l'enseignement supérieur actuellement et le classement Global MBA est publié en même temps que les QS's Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Business Analytics, et les premiers tableaux des Masters in Marketing. Conjointement, ces classements couvrent les programmes de troisième cycle les plus recherchés parmi les employeurs à travers le monde.

Nunzio Quacquarelli, fondateur de QS, a déclaré "l'objectif des QS Rankings est de mesurer les missions clés des écoles de commerce, en tenant également compte de ce qui importe le plus aux étudiants potentiels. Les indicateurs de base sont les suivants : Aptitude à l'emploi, esprit d'entreprise & réalisations d'anciens élèves, retour sur investissement, leadership éclairé et diversité de faculté. Notre mesure de force innovante dans le cadre de l'esprit d'entreprise et de réalisations d'anciens élèves réussies, fournit un regard neuf au nombre croissants de titulaires de MBA potentiels qui tentent de créer leur propre entreprise, ou qui sont à la recherche de postes de leadership parmi des ONG non traditionnelles et qui s'intéressent aux résultats professionnels MBA classiques tels que des partenariats de consultants ou des postes de directeurs d'entreprises faisant partie du classement de Fortune 1000."

Éléments clés

La Graduate Business School de Stanford University est en tête du classement général Global MBA , en obtenant les meilleurs résultats en termes d'esprit d'entreprise & de réalisations d'anciens élèves, ainsi que de leadership éclairé.

est en tête du classement général , en obtenant les meilleurs résultats en termes d'esprit d'entreprise & de réalisations d'anciens élèves, ainsi que de leadership éclairé. Six des dix premiers pourvoyeurs de MBA sont basés aux États-Unis et tous obtiennent d'excellents résultats en termes d'aptitude à l'emploi et de leadership éclairé. Toutefois, les programmes MBA américains obtiennent de moins bons résultats en termes de retour sur investissement

Au niveau des pays, les pourvoyeurs de MBA en Allemagne, en Espagne, à Hong Kong , et à Singapour indiquent une progression significative d'une année sur l'autre

QS World University Rankings: Global MBA 2019 (Top 10) Classement 2019 Classement 2018 Institution Pays 1 4 Stanford États-Unis 2 1 Harvard États-Unis 3 6 Penn (Wharton) États-Unis 4 5 London Business School Royaume-Uni 5 7 MIT (Sloan) États-Unis 6 2 INSEAD France 7 3 HEC Paris France 8= 12 Chicago (Booth) États-Unis 8= 10 IE Business School Espagne 10 8 Columbia États-Unis

(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.TopMBA.com/. Tous droits réservés.

Les leaders mondiaux de chacun des classements de programme commercial individuel de QS sont les suivants :

QS World University Rankings: Masters in Business Analytics 2019 : Massachusetts Institute of Technology (Sloan Business School). ESSEC / CentraleSupélec avec MSc en Data Sciences & Business Analytics en quatrième position mondiale et est le programme français le plus performant de ce classement.

(Sloan Business School). ESSEC / CentraleSupélec avec MSc en Data Sciences & Business Analytics en quatrième position mondiale et est le programme français le plus performant de ce classement. QS World University Rankings: Masters in Finance 2019 : London Business School . HEC Paris est l'école de commerce française la plus performante en se classant deuxième de ce classement avec son Master in International Finance. Le premier programme suisse est le Université de Saint-Gall Master of Arts HSG en Banque et Finance qui se situe au 16ème rang mondial. Le meilleur programme belge est le Vlerick Masters in Financial Management, qui se classe au 30ème rang mondial.

. HEC Paris est l'école de commerce française la plus performante en se classant deuxième de ce classement avec son Master in International Finance. Le premier programme suisse est le Université de Saint-Gall Master of Arts HSG en Banque et Finance qui se situe au 16ème rang mondial. Le meilleur programme belge est le Vlerick Masters in Financial Management, qui se classe au 30ème rang mondial. QS World University Rankings: Masters in Management 2019 : HEC Paris. Le programme suisse le mieux classé est le Master in Business Management de Saint-Gall, qui occupe la 9ème place mondiale. En Belgique, Vlerick Masters in General Management est le premier programme national au 29ème rang mondial.

HEC Paris. Le programme suisse le mieux classé est le Master in Business Management de Saint-Gall, qui occupe la 9ème place mondiale. En Belgique, Vlerick Masters in General Management est le premier programme national au 29ème rang mondial. QS World University Rankings: Masters in Marketing 2019: Columbia University . HEC Paris avec son MSc in Marketing se classe troisième mondialement. Le meilleur programme belge est le Master en Marketing Management de la Vlerick Business School, qui se situe au 9ème rang mondial.

Alex Chisholm, chargé des analyses des écoles de commerce chez QS, a déclaré : "Les étudiants potentiels sont actuellement confrontés à des choix infinis lorsqu'ils envisagent d'intégrer une formation en gestion. La série de classements des écoles de commerce 2019 réalisés par QS permet de clarifier le marché à la fois en termes d'identification des opportunités potentielles à travers le monde mais également de quantification des options de qualité la plus élevée. Notre point de vue unique, basé sur les perceptions collectives émanant de plusieurs dizaines de milliers d'employeurs et de leaders éclairés au niveau international, permet de garantir aux candidats d'être en mesure de sélectionner les institutions dotées d'une bonne réputation et de déboucher sur des résultats de carrière gratifiante."