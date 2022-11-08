Nov 08, 2022, 05:00 ET
Казахстан блистает в последних рейтингах азиатских университетов
ЛОНДОН, 8 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, глобальный аналитик в области высшего образования и составитель рейтинга QS World University Rankings, опубликовал пятнадцатый ежегодный список лучших университетов Азии*. Оценивая учебные заведения региона на основе академического признания и признания работодателей, исследований, ресурсов и интернационализации, рейтинг Asia Rankings этого года является самым большим за всю историю, в него вошли 760 университетов. Соответствие требованиям теперь полностью основано на стандарте ООН M49. Это привело к добавлению пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) и Ирана.
По результатам рейтинга Казахстан стал ведущей системой высшего образования в Центральной Азии, имея два университета в 100 лучших университетах Азии, включая главный университет страны, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, который входит в 50 лучших (44th). Казахстан также является наиболее представленной страной среди других стран Центральной Азии: в рейтинг попали 32 университета, что в четыре раза больше, чем у ближайшего субрегионального конкурента - Узбекистана, у которого восемь университетов.
Впервые в истории китайский Пекинский университет занял первое место в Азии, прервав четырехлетнюю историю Национального университета Сингапура как лучшего университета региона. NUS опустился на второе место, а еще один китайский вуз, Университет Цинхуа, занял третье место, вернувшись в тройку лидеров после падения на пятое место в прошлогоднем рейтинге.
Китай (материковый) является наиболее представленным регионом - 128 учебных заведений, за ним следуют Индия - 118 и Япония - 106. В рейтинге QS 43 университета Центральной Азии, в том числе два из Кыргызстана и один из Таджикистана.
|
QS World University Rankings: Азия 2023
Университеты Центральной Азии в топ-500
|
2023 Рейтинг
|
Учреждение
|
Местонахождение
|
44
|
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
|
Казахстан
|
96
|
Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ)
|
Казахстан
|
128=
|
Университет Сатбаева
|
Казахстан
|
147=
|
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
|
Казахстан
|
162=
|
Казахский национальный аграрный университет КазНАУ
|
Казахстан
|
177=
|
Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова (ЮКУ)
|
Казахстан
|
233=
|
НАО "Университет КИМЭП
|
Казахстан
|
235
|
Академик Ю.А. Букетов Карагандинский университет
|
Казахстан
|
236=
|
Американский университет Центральной Азии
|
Кыргызстан
|
239
|
Ходжа Ахмет Яссауи Международный казахско-турецкий университет
|
Казахстан
|
251-260
|
Казахско-Британский технический университет
|
Казахстан
|
271-280
|
Карагандинский государственный технический университет
|
Казахстан
|
281-290
|
Кыргызско-турецкий университет "Манас
|
Кыргызстан
|
301-350
|
Алматинский технологический университет
|
Казахстан
|
301-350
|
D. Серикбаев Восточно-Казахстанский государственный технический университет
|
Казахстан
|
301-350
|
С.Д. Асфендияров Казахский национальный медицинский университет
|
Казахстан
|
301-350
|
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства - Национальный исследовательский университет (ТИИАМЭ-НРУ)
|
Узбекистан
|
351-400
|
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблай Хана
|
Казахстан
|
351-400
|
Национальный университет Узбекистана
|
Узбекистан
|
401-450
|
Сарсен Аманжолов Восточно-Казахстанский государственный университет
|
Казахстан
|
401-450
|
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина
|
Казахстан
|
401-450
|
Таджикский национальный университет
|
Таджикистан
|
451-500
|
Жангир Хан Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
|
Казахстан
|
451-500
|
Университет Нарксоз
|
Казахстан
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/
Фокус: Центральная Азия
Три лучших университета Центральной Азии - казахстанские, и их позиции отражены в показателях международной известности QS. Казахский национальный университет имени аль-Фараби имеет самую высокую академическую репутацию и репутацию работодателя в субрегионе, за ним следуют Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) и Сатбаевский университет.
|
QS Asia Ranking 2023: Лучшие университеты Центральной Азии по международной репутации
|
Рейтинг академической репутации
|
Балл за академическую репутацию
|
Рейтинг репутации работодателя
|
Оценка репутации работодателя
|
Учреждение
|
Местонахождение
|
Общий рейтинг
|
43
|
76.5
|
25
|
92.4
|
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
|
Казахстан
|
44
|
66
|
51.7
|
68
|
65.4
|
Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ)
|
Казахстан
|
96
|
80
|
44.4
|
90
|
51.6
|
Университет Сатбаева
|
Казахстан
|
128=
Казахстан отличается исключительно высоким преподавательским потенциалом, согласно показателю соотношения "факультет - студент". Два университета вошли в десятку лучших в Азии. И снова Казахский национальный университет имени аль-Фараби и ЕНУ занимают самые высокие места в Центральной Азии, занимая пятое и шестое места в Азии. Только Япония и Южная Корея могут похвастаться большим количеством университетов в первой десятке по этому показателю - по три.
|
QS Asia Ranking 2023: Университеты Центральной Азии вошли в топ-50 по соотношению преподавателей и студентов
|
Звание факультета/студента
|
Балл преподавателя/студента
|
Учреждение
|
Местонахождение
|
Общий рейтинг
|
5
|
99.8
|
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
|
Казахстан
|
44
|
6
|
99.8
|
Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ)
|
Казахстан
|
96
|
14
|
98.5
|
Карагандинский государственный технический университет
|
Казахстан
|
271-280
|
26
|
96.5
|
Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова (ЮКУ)
|
Казахстан
|
177=
|
27
|
96.4
|
Алматинский технологический университет
|
Казахстан
|
301-350
|
35
|
94.7
|
Сарсен Аманжолов Восточно-Казахстанский государственный университет
|
Казахстан
|
401-450
|
44
|
92.8
|
Казахский национальный аграрный университет КазНАУ
|
Казахстан
|
162=
|
49
|
92.4
|
Университет Сатбаева
|
Казахстан
|
128=
- Казахский национальный университет имени аль-Фараби со значительным отрывом занимает первое место в Центральной Азии по уровню квалификации персонала, согласно показателю "Персонал с докторской степенью", по которому он занимает 81 местоst в Азии. Это единственный университет Центральной Азии, который вошел в число 300 лучших в Азии по этому показателю.
- Казахский национальный университет имени аль-Фараби проводит самые совместные трансграничные исследования в Центральной Азии, занимая 185 местоth в Азии в рейтинге Международной исследовательской сети. За последние три года около 58% общего объема исследований было проведено совместно с международными партнерами, было опубликовано более 2 500 работ и получено более 18 000 ссылок. Основная область исследований - физика и астрономия, однако особое внимание привлекает недавняя совместная работа в области факторов риска заболеваний.
- Казахстанский НАО "Университет КИМЭП" является ведущим научно-исследовательским учреждением Центральной Азии как по влиянию, так и по объему. Его основной областью исследований являются социальные науки и управление, в частности, исследования в области бизнеса и менеджмента, которые составляют 31% его научной продукции за последние три года. Однако 196 местоth в Азии по показателю качества исследований QS - цитирование на одну работу - и 440th по показателю научной продукции QS - доклады на факультет - свидетельствует о слабости исследований не только казахстанских университетов, но и субрегиона в целом.
- Центральная Азия отличается высокоинтернациональным профессорско-преподавательским составом, а Кыргызско-Турецкий университет "Манас" занимает самую высокую позицию в субрегионе по этому показателю (22nd ). Впечатляющие шесть университетов Центральной Азии входят в число 50 лучших университетов Азии по соотношению международных преподавателей, в том числе четыре из Казахстана и два из Кыргызстана.
|
QS Asia Ranking 2023: Университеты Центральной Азии в топ-50 по соотношению международных факультетов
|
Звание международного преподавателя
|
Балл международного факультета
|
Учреждение
|
Местонахождение
|
Общий рейтинг
|
22
|
99.9
|
Кыргызско-турецкий университет "Манас
|
Кыргызстан
|
281-290
|
25
|
99.6
|
НАО "Университет КИМЭП
|
Казахстан
|
233=
|
37
|
95.8
|
И.Жансугуров Жетысуский государственный университет
|
Казахстан
|
501-550
|
38
|
95.6
|
Американский университет Центральной Азии
|
Кыргызстан
|
236=
|
43
|
91
|
К.Жубанов Актюбинский областной государственный университет
|
Казахстан
|
551-600
|
45
|
90.6
|
Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ)
|
Казахстан
|
96
Аналогичная, хотя и менее глубокая тенденция прослеживается в соотношении количества иностранных студентов, по которому три центральноазиатских университета входят в число 40 лучших в Азии. Американский университет Центральной Азии в Кыргызстане может похвастаться самой большой в субрегионе когортой иностранных студентов и входит в число 20 лучших в Азии по этому показателю.
Старший вице-президент QS Бен Соутер сказал: "Включение Центральной Азии в рейтинг университетов Азии QS в соответствии со стандартом M49 ООН помещает ее страны в динамичную и конкурентную экосистему высшего образования, которая развивается быстрыми темпами на протяжении многих лет. Это позволит увидеть скорость прогресса Центральной Азии, а также сильные и слабые стороны ее университетов по мере составления итераций. "
"Дорожная карта" для улучшения высшего образования в Центральной Азии проясняется недостатками, выявленными в рейтинге этого года. В частности, они должны инвестировать в производство большего количества исследований с акцентом на соответствующие предметные области с высокой отдачей и, по возможности, развивать международное сотрудничество для облегчения и усиления этих усилий. "
Соутер продолжил: "Казахстан становится явным лидером в области высшего образования в Центральной Азии и готов продолжить свое восхождение в азиатской образовательной иерархии в целом, если будут правильно распределены соответствующие инвестиции. Положительные результаты хорошо продуманных инициатив иллюстрируются результатами Казахстана в международных показателях QS по преподавателям и студентам, в которых он демонстрирует высокие результаты, что отражает приоритет глобализации и международной мобильности, установленный в Плане академической мобильности Казахстана на 2012-2020 годы.
"Однако остаются нерешенные проблемы, обусловленные тем, что страна все еще в разгаре длительного экономического и социально-политического перехода, и пока не будут решены вопросы финансирования, повышения квалификации рабочей силы и нефтяной зависимости - в том числе в соответствии с амбициозной стратегией до 2050 года - реформа образования и прогресс могут быть затруднены. "
QS World University Rankings: Азия 2023 Обзор
- Впервые за восемь лет сингапурский университет не занимает 1-е местоst , а Сингапур не доминирует в тройке лидеров.
- Из всех стран, где есть учебные заведения с рейтингом 10+, в Южной Корее самая высокая концентрация университетов, входящих в топ-20. Главный университет страны, KAIST, занимает 8 местоth - это самый высокий результат за последние пять лет.
- Япония и Китай могут похвастаться двумя университетами, входящими в топ-5 по академической репутации и репутации работодателя. Токийский университет занимает первое место по обоим показателям.
- Пакистанский Университет Ага Хана имеет самый высокий в Азии уровень преподавания по соотношению преподавателей и студентов.
- Иран может похвастаться одними из самых высококвалифицированных преподавателей в Азии, по мнению сотрудников с докторской степенью.
- Индия преуспевает в производстве научных исследований: три университета входят в пятерку лучших по количеству докладов/преподавателей.
- Сингапур и Гонконг-САР проводят исследования с высокой отдачей: по два института входят в пятерку лучших по показателю "цитирование/документы".
- Гонконг-SAR и Макао-SAR могут похвастаться самыми интернациональными когортами преподавателей в Азии. Малайзия заявляет о себе для иностранных студентов.
- Наибольшие улучшения наблюдаются во Вьетнаме - 55% учреждений поднимаются.
- Среди мест, где есть университеты с рейтингом 10+, Малайзия имеет самую высокую концентрацию учебных заведений, входящих в топ-50 (17%) и топ-100 (22%).
|
QS World University Rankings: Азия 2023 Топ-20
|
2023 Рейтинг
|
Рейтинг 2022 года
|
Учреждение
|
Местонахождение
|
1
|
2
|
Пекинский университет
|
Китай (материк)
|
2
|
1
|
Национальный университет Сингапура (НУС)
|
Сингапур
|
3
|
5
|
Университет Цинхуа
|
Китай (материк)
|
4
|
3=
|
Университет Гонконга
|
САР Гонконг
|
5
|
3=
|
Наньянский технологический университет (НТУ)
|
Сингапур
|
6=
|
7
|
Фуданьский университет
|
Китай (материк)
|
6=
|
6
|
Чжэцзянский университет
|
Китай (материк)
|
8
|
14
|
KAIST - Корейский передовой институт науки и технологии
|
Южная Корея
|
9
|
8
|
Университет Малайи (УМ)
|
Малайзия
|
10
|
10
|
Шанхайский университет Цзяо Тун
|
Китай (материк)
|
11
|
11=
|
Токийский университет
|
Япония
|
12=
|
11=
|
Китайский университет Гонконга (CUHK)
|
САР Гонконг
|
12=
|
16
|
Университет Йонсей
|
Южная Корея
|
14
|
9
|
Гонконгский университет науки и технологии
|
САР Гонконг
|
15
|
13
|
Корейский университет
|
Южная Корея
|
16
|
15
|
Киотский университет
|
Япония
|
17
|
18
|
Сеульский национальный университет
|
Южная Корея
|
18
|
17
|
Университет Сунгкюнкван (SKKU)
|
Южная Корея
|
19
|
19
|
Национальный Тайваньский университет (НТУ)
|
Тайвань
|
20
|
21
|
Токийский технологический институт (Токийский технологический институт)
|
Япония
|
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/
Подробную информацию о методологии QS можно найти на сайте QS Asia University Rankings: Методология | Лучшие университеты.
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