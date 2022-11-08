Казахстан блистает в последних рейтингах азиатских университетов

ЛОНДОН, 8 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, глобальный аналитик в области высшего образования и составитель рейтинга QS World University Rankings , опубликовал пятнадцатый ежегодный список лучших университетов Азии* . Оценивая учебные заведения региона на основе академического признания и признания работодателей, исследований, ресурсов и интернационализации, рейтинг Asia Rankings этого года является самым большим за всю историю, в него вошли 760 университетов. Соответствие требованиям теперь полностью основано на стандарте ООН M49. Это привело к добавлению пяти стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) и Ирана.

По результатам рейтинга Казахстан стал ведущей системой высшего образования в Центральной Азии, имея два университета в 100 лучших университетах Азии, включая главный университет страны, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, который входит в 50 лучших (44th). Казахстан также является наиболее представленной страной среди других стран Центральной Азии: в рейтинг попали 32 университета, что в четыре раза больше, чем у ближайшего субрегионального конкурента - Узбекистана, у которого восемь университетов.

Впервые в истории китайский Пекинский университет занял первое место в Азии, прервав четырехлетнюю историю Национального университета Сингапура как лучшего университета региона. NUS опустился на второе место, а еще один китайский вуз, Университет Цинхуа, занял третье место, вернувшись в тройку лидеров после падения на пятое место в прошлогоднем рейтинге.

Китай (материковый) является наиболее представленным регионом - 128 учебных заведений, за ним следуют Индия - 118 и Япония - 106. В рейтинге QS 43 университета Центральной Азии, в том числе два из Кыргызстана и один из Таджикистана.

QS World University Rankings: Азия 2023 Университеты Центральной Азии в топ-500 2023 Рейтинг Учреждение Местонахождение 44 Казахский национальный университет им. аль-Фараби Казахстан 96 Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ) Казахстан 128= Университет Сатбаева Казахстан 147= Казахский национальный педагогический университет имени Абая Казахстан 162= Казахский национальный аграрный университет КазНАУ Казахстан 177= Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова (ЮКУ) Казахстан 233= НАО "Университет КИМЭП Казахстан 235 Академик Ю.А. Букетов Карагандинский университет Казахстан 236= Американский университет Центральной Азии Кыргызстан 239 Ходжа Ахмет Яссауи Международный казахско-турецкий университет Казахстан 251-260 Казахско-Британский технический университет Казахстан 271-280 Карагандинский государственный технический университет Казахстан 281-290 Кыргызско-турецкий университет "Манас Кыргызстан 301-350 Алматинский технологический университет Казахстан 301-350 D. Серикбаев Восточно-Казахстанский государственный технический университет Казахстан 301-350 С.Д. Асфендияров Казахский национальный медицинский университет Казахстан 301-350 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства - Национальный исследовательский университет (ТИИАМЭ-НРУ) Узбекистан 351-400 Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблай Хана Казахстан 351-400 Национальный университет Узбекистана Узбекистан 401-450 Сарсен Аманжолов Восточно-Казахстанский государственный университет Казахстан 401-450 Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина Казахстан 401-450 Таджикский национальный университет Таджикистан 451-500 Жангир Хан Западно-Казахстанский аграрно-технический университет Казахстан 451-500 Университет Нарксоз Казахстан © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/

Фокус: Центральная Азия

Три лучших университета Центральной Азии - казахстанские , и их позиции отражены в показателях международной известности QS. Казахский национальный университет имени аль-Фараби имеет самую высокую академическую репутацию и репутацию работодателя в субрегионе, за ним следуют Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) и Сатбаевский университет.

QS Asia Ranking 2023: Лучшие университеты Центральной Азии по международной репутации Рейтинг академической репутации Балл за академическую репутацию Рейтинг репутации работодателя Оценка репутации работодателя Учреждение Местонахождение Общий рейтинг 43 76.5 25 92.4 Казахский национальный университет им. аль-Фараби Казахстан 44 66 51.7 68 65.4 Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ) Казахстан 96 80 44.4 90 51.6 Университет Сатбаева Казахстан 128=

Казахстан отличается исключительно высоким преподавательским потенциалом, согласно показателю соотношения "факультет - студент". Два университета вошли в десятку лучших в Азии. И снова Казахский национальный университет имени аль-Фараби и ЕНУ занимают самые высокие места в Центральной Азии, занимая пятое и шестое места в Азии. Только Япония и Южная Корея могут похвастаться большим количеством университетов в первой десятке по этому показателю - по три.

QS Asia Ranking 2023: Университеты Центральной Азии вошли в топ-50 по соотношению преподавателей и студентов Звание факультета/студента Балл преподавателя/студента Учреждение Местонахождение Общий рейтинг 5 99.8 Казахский национальный университет им. аль-Фараби Казахстан 44 6 99.8 Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ) Казахстан 96 14 98.5 Карагандинский государственный технический университет Казахстан 271-280 26 96.5 Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова (ЮКУ) Казахстан 177= 27 96.4 Алматинский технологический университет Казахстан 301-350 35 94.7 Сарсен Аманжолов Восточно-Казахстанский государственный университет Казахстан 401-450 44 92.8 Казахский национальный аграрный университет КазНАУ Казахстан 162= 49 92.4 Университет Сатбаева Казахстан 128=

Казахский национальный университет имени аль-Фараби со значительным отрывом занимает первое место в Центральной Азии по уровню квалификации персонала, согласно показателю " Персонал с докторской степенью", по которому он занимает 81 место st в Азии. Это единственный университет Центральной Азии, который вошел в число 300 лучших в Азии по этому показателю.

значительным отрывом занимает первое место в Центральной Азии по уровню квалификации персонала, согласно показателю " по которому он занимает 81 место в Азии. Это единственный университет Центральной Азии, который вошел в число 300 лучших в Азии по этому показателю. Казахский национальный университет имени аль-Фараби проводит самые совместные трансграничные исследования в Центральной Азии, занимая 185 место th в Азии в рейтинге Международной исследовательской сети . За последние три года около 58% общего объема исследований было проведено совместно с международными партнерами, было опубликовано более 2 500 работ и получено более 18 000 ссылок. Основная область исследований - физика и астрономия, однако особое внимание привлекает недавняя совместная работа в области факторов риска заболеваний.

проводит самые совместные трансграничные исследования в Центральной Азии, занимая 185 место в Азии в рейтинге . За последние три года около 58% общего объема исследований было проведено совместно с международными партнерами, было опубликовано более 2 500 работ и получено более 18 000 ссылок. Основная область исследований - физика и астрономия, однако особое внимание привлекает недавняя совместная работа в области факторов риска заболеваний. Казахстанский НАО "Университет КИМЭП" является ведущим научно-исследовательским учреждением Центральной Азии как по влиянию, так и по объему. Его основной областью исследований являются социальные науки и управление, в частности, исследования в области бизнеса и менеджмента, которые составляют 31% его научной продукции за последние три года. Однако 196 место th в Азии по показателю качества исследований QS - цитирование на одну работу - и 440 th по показателю научной продукции QS - доклады на факультет - свидетельствует о слабости исследований не только казахстанских университетов, но и субрегиона в целом.

является ведущим научно-исследовательским учреждением Центральной Азии как по влиянию, так и по объему. Его основной областью исследований являются социальные науки и управление, в частности, исследования в области бизнеса и менеджмента, которые составляют 31% его научной продукции за последние три года. Однако 196 место в Азии по показателю качества исследований QS - - и 440 по показателю научной продукции QS - - свидетельствует о слабости исследований не только казахстанских университетов, но и субрегиона в целом. Центральная Азия отличается высокоинтернациональным профессорско-преподавательским составом, а Кыргызско-Турецкий университет "Манас" занимает самую высокую позицию в субрегионе по этому показателю (22nd ). Впечатляющие шесть университетов Центральной Азии входят в число 50 лучших университетов Азии по соотношению международных преподавателей, в том числе четыре из Казахстана и два из Кыргызстана .

QS Asia Ranking 2023: Университеты Центральной Азии в топ-50 по соотношению международных факультетов Звание международного преподавателя Балл международного факультета Учреждение Местонахождение Общий рейтинг 22 99.9 Кыргызско-турецкий университет "Манас Кыргызстан 281-290 25 99.6 НАО "Университет КИМЭП Казахстан 233= 37 95.8 И.Жансугуров Жетысуский государственный университет Казахстан 501-550 38 95.6 Американский университет Центральной Азии Кыргызстан 236= 43 91 К.Жубанов Актюбинский областной государственный университет Казахстан 551-600 45 90.6 Л.Н. Гумилева Евразийский национальный университет (ЕНУ) Казахстан 96

Аналогичная, хотя и менее глубокая тенденция прослеживается в соотношении количества иностранных студентов, по которому три центральноазиатских университета входят в число 40 лучших в Азии. Американский университет Центральной Азии в Кыргызстане может похвастаться самой большой в субрегионе когортой иностранных студентов и входит в число 20 лучших в Азии по этому показателю.

Старший вице-президент QS Бен Соутер сказал: "Включение Центральной Азии в рейтинг университетов Азии QS в соответствии со стандартом M49 ООН помещает ее страны в динамичную и конкурентную экосистему высшего образования, которая развивается быстрыми темпами на протяжении многих лет. Это позволит увидеть скорость прогресса Центральной Азии, а также сильные и слабые стороны ее университетов по мере составления итераций. "

"Дорожная карта" для улучшения высшего образования в Центральной Азии проясняется недостатками, выявленными в рейтинге этого года. В частности, они должны инвестировать в производство большего количества исследований с акцентом на соответствующие предметные области с высокой отдачей и, по возможности, развивать международное сотрудничество для облегчения и усиления этих усилий. "

Соутер продолжил: "Казахстан становится явным лидером в области высшего образования в Центральной Азии и готов продолжить свое восхождение в азиатской образовательной иерархии в целом, если будут правильно распределены соответствующие инвестиции. Положительные результаты хорошо продуманных инициатив иллюстрируются результатами Казахстана в международных показателях QS по преподавателям и студентам, в которых он демонстрирует высокие результаты, что отражает приоритет глобализации и международной мобильности, установленный в Плане академической мобильности Казахстана на 2012-2020 годы.

"Однако остаются нерешенные проблемы, обусловленные тем, что страна все еще в разгаре длительного экономического и социально-политического перехода, и пока не будут решены вопросы финансирования, повышения квалификации рабочей силы и нефтяной зависимости - в том числе в соответствии с амбициозной стратегией до 2050 года - реформа образования и прогресс могут быть затруднены. "

QS World University Rankings: Азия 2023 Обзор

Впервые за восемь лет сингапурский университет не занимает 1-е место st , а Сингапур не доминирует в тройке лидеров.

университет не занимает 1-е место , а не доминирует в тройке лидеров. Из всех стран, где есть учебные заведения с рейтингом 10+, в Южной Корее самая высокая концентрация университетов, входящих в топ-20. Главный университет страны, KAIST, занимает 8 место th - это самый высокий результат за последние пять лет.

высокая концентрация университетов, входящих в топ-20. Главный университет страны, KAIST, занимает 8 место - это самый высокий результат за последние пять лет. Япония и Китай могут похвастаться двумя университетами, входящими в топ-5 по академической репутации и репутации работодателя. Токийский университет занимает первое место по обоим показателям.

и могут похвастаться двумя университетами, входящими в топ-5 по и Токийский университет занимает первое место по обоим показателям. Пакистанский Университет Ага Хана имеет самый высокий в Азии уровень преподавания по соотношению преподавателей и студентов .

Университет Ага Хана имеет самый высокий в Азии уровень преподавания по . Иран может похвастаться одними из самых высококвалифицированных преподавателей в Азии, по мнению сотрудников с докторской степенью .

может похвастаться одними из самых высококвалифицированных преподавателей в Азии, по мнению . Индия преуспевает в производстве научных исследований: три университета входят в пятерку лучших по количеству докладов/преподавателей .

преуспевает в производстве научных исследований: три университета входят в пятерку лучших по количеству . Сингапур и Гонконг-САР проводят исследования с высокой отдачей: по два института входят в пятерку лучших по показателю "цитирование/документы" .

и проводят исследования с высокой отдачей: по два института входят в пятерку лучших по показателю . Гонконг-SAR и Макао-SAR могут похвастаться самыми интернациональными когортами преподавателей в Азии. Малайзия заявляет о себе для иностранных студентов .

и могут похвастаться самыми когортами в Азии. заявляет о себе для . Наибольшие улучшения наблюдаются во Вьетнаме - 55% учреждений поднимаются.

- 55% учреждений поднимаются. Среди мест, где есть университеты с рейтингом 10+, Малайзия имеет самую высокую концентрацию учебных заведений, входящих в топ-50 (17%) и топ-100 (22%).

QS World University Rankings: Азия 2023 Топ-20 2023 Рейтинг Рейтинг 2022 года Учреждение Местонахождение 1 2 Пекинский университет Китай (материк) 2 1 Национальный университет Сингапура (НУС) Сингапур 3 5 Университет Цинхуа Китай (материк) 4 3= Университет Гонконга САР Гонконг 5 3= Наньянский технологический университет (НТУ) Сингапур 6= 7 Фуданьский университет Китай (материк) 6= 6 Чжэцзянский университет Китай (материк) 8 14 KAIST - Корейский передовой институт науки и технологии Южная Корея 9 8 Университет Малайи (УМ) Малайзия 10 10 Шанхайский университет Цзяо Тун Китай (материк) 11 11= Токийский университет Япония 12= 11= Китайский университет Гонконга (CUHK) САР Гонконг 12= 16 Университет Йонсей Южная Корея 14 9 Гонконгский университет науки и технологии САР Гонконг 15 13 Корейский университет Южная Корея 16 15 Киотский университет Япония 17 18 Сеульский национальный университет Южная Корея 18 17 Университет Сунгкюнкван (SKKU) Южная Корея 19 19 Национальный Тайваньский университет (НТУ) Тайвань 20 21 Токийский технологический институт (Токийский технологический институт) Япония © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/

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