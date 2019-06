QS World University Rankings 2020: ETH Zürich überholt University of Cambridge in neuesten Rankings

LONDON, 19. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die Schweizer Vorzeige-Universität, ETH Zürich, überholt in der neuesten Auflage der weltweit meist konsultierten Rankings[1] die britische University of Cambridge. In der heute veröffentlichten, 16. Edition der QS World University Rankings springt die ETH Zürich einen Platz nach oben auf Rang sechs, ihr bislang bestes Ergebnis. Ebenfalls in den Top 20 vertreten ist die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), die von Rang 22 auf 18 aufsteigt.

Die von den Bildungsexperten QS Quacquarelli Symonds produzierten Rankings listen die weltweit Top 1.000 Universitäten. Zum bereits achten Mal in Folge sichert sich das Massachusetts Institute of Technology die Spitzenposition. Beste Universität Kontinentaleuropas ist nach der QS Methodologie die ETH Zürich. In Europa liegt lediglich die University of Oxford noch weiter oben und steigt in diesem Jahr von Rang fünf auf vier auf.

Schweiz – Wichtigste Ergebnisse

Neun Schweizer Universitäten sind in den Rankings vertreten. Davon verbessern sechs ihre Position, während drei Universitäten an Rang verlieren. Sieben Hochschulen sind unter den Top 200;

Schweizer Universitäten verbessern ihre Forschungsergebnisse. Sechs Universitäten verbessern ihr Ergebnis im Faktor Citations per Faculty . Vier der weltweit besten 50 Forschungsuniversitäten befinden sich in der Schweiz (EPFL – Rang zwölf, ETZ Zürich – 15, Universität Basel – 28, Universität Bern – 30);

. weltweit besten 50 Forschungsuniversitäten befinden sich in der Schweiz (EPFL – Rang zwölf, ETZ Zürich – 15, Universität – 28, Universität – 30); Der Schweizer Bildungssektor gehört zu den internationalsten der Welt. Acht der neun Universitäten erzielen im Fakctor International Faculty Ratio den perfekten Score (100/100);

neun Universitäten erzielen im Fakctor den perfekten Score (100/100); EPFL ist für internationale Studenten ebenso attraktiv wie für die internationale Fakultät und erzielt somit auch ein perfektes Ergebnis im Bereich International Student Ratio.

QS World University Rankings 2020: Schweizer Universitäten 2020 2019 Institution Name 6 7 ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) 18= 22 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 76 78 Universität Zürich 110 108 Universität Genf 123 139 Universität Bern 151 160= Universität Basel 153 149= Universität Lausanne 398= 375 Universität St Gallen (HSG) 581-590 601-650 Universität Freiburg © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.

Warum verbessert sich die ETH Zürich?

Die ETH Zürich verbessert ihr Ergebnis im QS Faktor Academic Reputation , der 40% des Gesamtergebnisses einer Institution umfasst. Hier erreicht sie einen Score von 98,4/100;

, der 40% des Gesamtergebnisses einer Institution umfasst. Hier erreicht sie einen Score von 98,4/100; Bei Arbeitgebern werden Absolventen der ETH Zürich als sehr beschäftigungsfähig angesehen. Im Bereich Employer Reputation steigt der Wert von 96,2 auf 96,7;

steigt der Wert von 96,2 auf 96,7; Nur wenige Universitäten haben eine einflussreichere Forschung als die ETH (angepasst an die Größe der Hochschule). Im Faktor Citations per Faculty erzielt die ETH 98,4 von 100 Punkten und ist damit weltweit auf Rang 15 in dieser Metrik;

erzielt die ETH 98,4 von 100 Punkten und ist damit weltweit auf Rang 15 in dieser Metrik; Im Vergleich zu anderen internationalen Hochschulen bietet die ETH im Durchschnitt kleinere Klassen. Sie verbessert sich um 18 Positionen auf Rang 113 im Faktor Faculty Student Ratio.

QS World University Rankings 2020: ETH Zürich vs University of Cambridge [2] Metric ETH Zürich University of Cambridge Academic Reputation 98.4 100.0 Employer Reputation 96.7 100.0 Faculty/Student Ratio 85.0 100.0 Citations per Faculty 98.4 74.2 International Faculty Ratio 100.0 100.0 International Student Ratio 98.0 97.6 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.

Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: „Das Schweizer Hochschulbildungssystem hat seinen Status als Europas stärkstes Ökosystem im Bereich der Hochschulforschung weiter gefestigt. Keine andere Nation hat einen so hohen Anteil an Universitäten unter den globalen Top 100 Forschungsfakultäten, was sowohl Ursache als auch Folge des Status des Landes als eines der innovativsten der Welt ist."

Sowter fügt hinzu: „Der Erfolg der Schweiz beruht auf drei Säulen. Erstens: das Land hat einen sehr internationalen Blickwinkel und ist offen für herausragende Fakultäten aus aller Welt. Zweitens: Das System erkennt den Wert des geistigen Kapitals an und hat stark in die Bereiche Forschung und Entwicklung investiert. Drittens: Die Lebensqualität zählt weiterhin zu den höchsten der Welt und somit ist das Land attraktiver Standort für Talente."

Methodologie

QS verwendet für die Erstellung der Rankings sechs Indikatoren:

Academic Reputation: basierend auf Umfragewerten von über 94.000 Akademikern; Employer Reputation: basierend auf Umfragewerten von über 44.000 Arbeitgebern zur Beziehung von Hochschulen und der Beschäftigungsfähigkeit von Absolventen; Citations per Faculty: Messung der Forschungswirkung, der Faktor teilt die gesamte Anzahl an Zitierungen der Forschungsveröffentlichungen einer Universität über einen Zeitraum von fünf Jahren durch die Anzahl der Fakultät einer Hochschule; Faculty/Student Ratio: ein Indikator für die Lehrkapazität. Die Anzahl der Studenten geteilt durch die Anzahl der Fakultät verleiht den Studenten einen Indikator zur möglichen Größe der Klassen an der gewählten Hochschule; International Faculty Ratio: einer von zwei QS Faktoren zur Messung der Internationalisierung. Der Faktor misst das Verhältnis von nicht einheimischen Lehrkräften einer Hochschule; International Student Ratio: QS zweiter Faktor zur Messung der Internationalisierung. Der Faktor misst das Verhältnis von nicht einheimischen Studenten einer Hochschule. Dieses gibt einen Hinweis darauf, wie stark eine Universität Talente aus aller Welt anziehen kann.

QS World University Rankings 2020: Globale Top-20 2020 2019 Institution Name Land 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Vereinigte Staaten 2 2 Stanford University Vereinigte Staaten 3 3 Harvard University Vereinigte Staaten 4 5 University of Oxford Großbritannien 5 4 California Institute of Technology (Caltech) Vereinigte Staaten 6 7 ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) Schweiz 7 6 University of Cambridge Großbritannien 8 10 UCL (University College London) Großbritannien 9 8 Imperial College London Großbritannien 10 9 University of Chicago Vereinigte Staaten 11= 12 Nanyang Technological University (NTU) Singapur 11= 11 National University of Singapore (NUS) Singapur 13 13 Princeton University Vereinigte Staaten 14 14 Cornell University Vereinigte Staaten 15 19 University of Pennsylvania Vereinigte Staaten 16 17 Tsinghua University China 17 15 Yale University Vereinigte Staaten 18= 16 Columbia University Vereinigte Staaten 18= 22 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Schweiz 20 18 University of Edinburgh Großbritannien © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.

Die vollständigen Rankings sind ab Mittwoch, den 19. Juni www.TopUniversities.com verfügbar.

1 In Bezug auf vergleichbare Traffic Daten, öffentlich zugänglich auf Alexa und SimilarWeb, sowie auf die Medienberichterstattung und Clipping Daten von Meltwater.

2 Diese Tabelle vergleicht die Ergebnisse der ETH Zürich und der University of Cambridge für jede der QS World University Rankings Metriken. Jedes Ergebnis bezieht sich auf 100 Punkte.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

Related Links

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds