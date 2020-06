QS World University Rankings 2021

LONDON, 10 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analistas globais de ensino superior e responsáveis pela compilação do QS World University Rankings, divulgou hoje sua lista anual de melhores universidades do mundo. Na edição deste ano, a Universidade de São Paulo (USP), instituição mais bem classificada do Brasil, subiu para a 115ª posição - seu melhor desempenho desde o início da publicação dos rankings. Este é o terceiro ano consecutivo em que a USP melhorou sua classificação.

A ascensão da USP deve-se principalmente a uma melhoria em seu desempenho na área de pesquisa. A instituição subiu 38 posições no indicador de Citações por Faculdade, que mede o impacto dos trabalhos acadêmicos produzidos por professores de uma universidade. A USP está agora entre as 350 principais instituições de pesquisa do mundo, de acordo com a QS.

Apesar do desempenho recorde da USP e de algumas evidências de melhoria do impacto da pesquisa em todo o setor, a QS também analisou dados que indicam que o setor de ensino superior do Brasil se tornou menos atraente para professores e estudantes internacionais. Todas as catorze universidades brasileiras presentes no ranking viram suas pontuações nos indicares de apelo internacional – proporção de corpo docente internacional e proporção de alunos internacionais - caírem no último ano.

Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, disse: "Tradicionalmente, um dos principais desafios enfrentados pelas universidades brasileiras é garantir que suas pesquisas tenham visibilidade e impacto globais. Portanto, é encorajador que quase metade das instituições classificadas no Brasil registre melhorias na área de pesquisa no último ano. No entanto, os melhores ecossistemas de pesquisa tendem a ser altamente internacionalizados. Portanto, é importante que as instituições brasileiras - com assistência dos decisores políticos - encontrem maneiras de reverter o declínio na internacionalização que estamos registrando."

O QS World University Rankings, produzido pela consultoria global de ensino superior QS Quacquarelli Symonds, classifica as 1000 melhores universidades do mundo. Eles são a fonte de informações comparativas mais consultada e mais divulgada do mundo sobre desempenho universitário, com seu site principal, www.TopUniversities.com , recebendo mais de 149 milhões de visualizações em 2019. 1

Resumo: Brasil

No total, a QS ranqueou 14 universidades brasileiras. Dessas 14, 7 caíram de posição no ranking, 5 se mantiveram estáveis e 2 subiram de posição.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) caiu 19 posições, ficando em 233 º ;

; De acordo com acadêmicos consultados pela QS, a melhor universidade do Brasil é a USP, que recebeu a 48ª melhor nota do mundo (88.6.2/100) no indicador de reputação acadêmica;

De acordo com 44.000 empregadores consultados pela QS, os melhores graduados são aqueles provenientes da USP, que recebeu a nota 67.4/100 no indicador de reputação entre empregadores. No entanto, a USP não faz mais parte do top 100 global em empregabilidade de graduados.

QS World University Rankings 2021: Top 20 Global 2020 2019 Nome da Instituição Localização 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 2 2 Stanford University Estados Unidos 3 3 Harvard University Estados Unidos 4 5 California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos 5 4 University of Oxford Reino Unido 6 6 ETH Zurich Suíça 7 7 University of Cambridge Reino Unido 8 9 Imperial College London Reino Unido 9 10 University of Chicago Estados Unidos 10 8 UCL (University College London) Reino Unido 11 11= National University of Singapore (NUS) Singapura 12 13 Princeton University Estados Unidos 13 11= Nanyang Technological University (NTU) Singapura 14 18= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Suíça 15 16 Tsinghua University China 16 15 University of Pennsylvania Estados Unidos 17 17 Yale University Estados Unidos 18 14 Cornell University Estados Unidos 19 18= Columbia University Estados Unidos 20 20 University of Edinburgh Reino Unido

Destaques Globais

O Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) foi nomeado a melhor universidade do mundo pelo recorde de 9 anos consecutivos;

) foi nomeado a melhor universidade do mundo pelo recorde de 9 anos consecutivos; As 3 melhores universidades do mundo continuam sendo americanas: O MIT é seguido pela Stanford University e Harvard University;

A melhor instituição do Reino Unido e da Europa é a Universidade de Oxford, que caiu do 4º para o 5º lugar.

Sua compatriota, a University of Cambridge, continua em 7º lugar;

112 das 153 universidade americanas ranqueadas tiveram uma queda de posição, enquanto apenas 34 registraram uma melhoria.

fato se deu principalmente devido a um declínio coletivo nos indicadores de reputação acadêmica e citações por faculdade;

A melhor universidade da Europa continental é a ETH Zurich, que permanece em 6º lugar, sua melhor colocação;

A universidade mais bem colocada da América Latina é a Universidad de Buenos Aires , que atingiu sua melhor colocação até o momento, ficando em 66º lugar, se mantendo a líder no continente pelo sexto ano seguido. A Universidad Nacional Autónoma de México (100º) ficou entre as 100 melhores universidades pela primeira vez.

QS World University Rankings 2021: Instituições Brasileiras 2020 2019 Nome da Instituição 115= 116= Universidade de São Paulo (USP) 233 214 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 379= 358 Universidade Federal do Rio de Janeiro 420= 439= Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 497= 482= Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 651-700 601-650 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio 651-700 651-700 Universidade Federal de Minas Gerais 701-750 651-700 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 801-1000 651-700 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 801-1000 801-1000 Universidade de Brasilia 801-1000 701-750 Universidade Federal de Santa Catarina 801-1000 801-1000 Universidade Federal de São Carlos 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Pernambuco © QS Quacquarelli Symonds 2004-2020 https://www.TopUniversities.com/ . All rights reserved.

Metodologia

A QS utiliza seis indicadores para compilar o ranking:

Reputação Acadêmica: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 94.000 acadêmicos; Reputação Entre Empregadores: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 44.000 empregadores sobre a relação entre a instituição e a empregabilidade dos graduados; Citações por Faculdade: medindo o impacto da pesquisa, divide o número total de citações recebidas pelos trabalhos de pesquisa de uma universidade por um período de cinco anos pelo número de docentes em uma instituição; Proporção de Docentes por Aluno: um proxy para a capacidade de ensino. O número de alunos é dividido pelo número de docentes, dando uma indicação do provável tamanho das classes em cada uma das instituições analisadas; Proporção de Docentes Internacionais: uma das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de docentes não domésticos em uma instituição; Proporção de Estudantes Internacionais: a segunda das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de estudantes não domésticos em uma instituição. Isso, por sua vez, fornece uma indicação da capacidade de uma universidade de atrair talentos de todo o mundo.



FONTE QS Quacquarelli Symonds

Related Links

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds