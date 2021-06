QS World University Rankings 2022

LONDRES, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analista global de ensino superior, publicou hoje a 19ª edição do ranking internacional de universidades mais consultado do mundo. Os resultados mostram uma quase duplicação da representação brasileira no ranking, com 13 universidades brasileiras entrando na tabela publicada este ano. Com 27 de suas universidades agora nomeadas entre as melhores do mundo, o Brasil é a nação latino-americana mais representada, superando a Argentina e o México (com 24 instituições classificadas cada).

A universidade líder no Brasil é mais uma vez a Universidade de São Paulo (USP). A USP não conseguiu superar o recorde do ano passado, caindo da 115ª para 121ª posição; um resultado que a coloca em terceiro lugar na América Latina. Apesar dessa queda geral no ranking, a USP melhorou seu desempenho em ambos os indicadores de reputação da QS e viu sua pontuação para o impacto de pesquisa aumentar.

Globalmente, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts alcançou o recorde de dez anos consecutivos como número um do mundo. A Universidade de Oxford subiu para o segundo lugar pela primeira vez desde 2006, enquanto a Universidade de Stanford e a Universidade de Cambridge dividem o terceiro lugar.

Das 27 instituições brasileiras ranqueadas:

3 melhoraram sua posição (11.1%)

5 caíram de posição (18.5%)

14 se mantiveram estáveis (51.9%)

5 estão participando do ranking pela primeira vez.

Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, disse: "A edição deste ano do QS World University Rankings traz os holofotes para mais universidades brasileiras do que qualquer outra edição. Alunos, pais, acadêmicos e legisladores poderão, portanto, usar os resultados para fazer comparações cada vez mais ricas - e decisões cada vez mais informadas."

"Os resultados brasileiros sugerem que acadêmicos e empregadores em todo o mundo estão cada vez mais propensos a indicar as universidades do país como fontes de pesquisa e graduados de alta qualidade. No entanto, se as universidades do país quiserem fazer mais melhorias, será necessário expandir os recursos de ensino em todo o país, para que os alunos possam desfrutar de experiências de aprendizagem pessoais e atenciosas. Também será necessário traçar estratégias para aumentar a produção e o perfil da pesquisa brasileira."

QS World University Rankings 2022: Top-10 América Latina 2022 2021 Instituição Local 69 66 Universidad de Buenos Aires Argentina 105= 100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México 121= 115 Universidade de São Paulo (USP) Brasil 135 121 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 161= 155 Tecnológico de Monterrey (ITESM) México 183= 180 Universidad de Chile Chile 219 233 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brasil 236= 227 Universidad de Los Andes Colombia Colômbia 258= 259 Universidad Nacional de Colombia Colômbia 322= 326 Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) Argentina 369= 380 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 391= 377 Universidad de Palermo Argentina © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

Brasil: Dentro dos dados

A Universidade de São Paulo ficou na 45ª posição no indicador de Reputação Acadêmica (90.1/100), denotando notável consideração entre a comunidade acadêmica internacional.

(90.1/100), denotando notável consideração entre a comunidade acadêmica internacional. A USP ficou entre as 100 melhores no indicador de Reputação entre Empregadores (71.3/100), demonstrando que os empregadores veem os graduados na USP em consideração cada vez mais elevada.

(71.3/100), demonstrando que os empregadores veem os graduados na USP em consideração cada vez mais elevada. A USP não foi capaz de melhorar ainda mais sua performance devido ao declínio nas pontuações relacionadas à capacidade de ensino. A instituição caiu 42 posições no indicador de Proporção Corpo Docente/Aluno e agora está em 688º lugar para esta métrica.

e agora está em 688º lugar para esta métrica. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) subiu 14 posições ano após ano, ficando agora na 219ª. Esse crescimento se deu devido à melhora nos indicadores de impacto de pesquisa e empregabilidade dos graduados, o que também fez a instituição subir do 8º para o 7º lugar no ranking da América Latina.

As universidades brasileiras registraram melhorias sistêmicas no indicador de Reputação Acadêmica da QS: 19 de suas 27 universidades classificadas (70,4%) melhoraram sua pontuação.

da QS: 19 de suas 27 universidades classificadas (70,4%) melhoraram sua pontuação. Os dois principais fatores que impediram uma maior melhoria do Brasil no QS World University Rankings são as restrições na capacidade de ensino e o impacto relativamente baixo registrado pelas pesquisas.

são as restrições na capacidade de ensino e o impacto relativamente baixo registrado pelas pesquisas. Na Proporção Corpo Docente/Aluno , 19 das 27 instituições brasileiras registraram quedas na pontuação ano a ano, e apenas duas das universidades do país estão entre as 30 melhores da América Latina em capacidade de ensino.

, 19 das 27 instituições brasileiras registraram quedas na pontuação ano a ano, e apenas duas das universidades do país estão entre as 30 melhores da América Latina em capacidade de ensino. No indicador de Citações por Faculdade – medindo o impacto de pesquisa – 17 das 27 instituições brasileiras receberam notas piores ano a ano e nenhuma universidade ficou entre as 300 melhores no quesito de pesquisa.

Este ano, a QS listará as 1300 melhores universidades do mundo - 145 a mais do que na edição do ano passado - que podem ser encontradas em 97 locais. 6.415 instituições foram elegíveis para a análise da pesquisa e 1.705 foram avaliadas para a tabela final. Os resultados representarão a distribuição e desempenho de 14.7 milhões de trabalhos acadêmicos publicados entre 2015 e 2019, e as 96 milhões de citações recebidas por esses trabalhos; eles também correspondem às opiniões de mais de 130.000 professores acadêmicos e mais de 75.000 empregadores.

Metodologia

A QS utiliza seis indicadores para compilar o ranking:

1. Reputação Acadêmica: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 130.000 acadêmicos.

2. Reputação Entre Empregadores: baseado nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 75.000 empregadores sobre a relação entre a instituição e a empregabilidade dos graduados.

3. Citações por Faculdade: medindo o impacto da pesquisa, divide o número total de citações recebidas pelos trabalhos de pesquisa de uma universidade por um período de cinco anos pelo número de docentes em uma instituição.

4. Proporção de Docentes por Aluno: um proxy para a capacidade de ensino. O número de alunos é dividido pelo número de docentes, dando uma indicação do provável tamanho das classes em cada uma das instituições analisadas.

5. Proporção de Docentes Internacionais: uma das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de docentes não domésticos em uma instituição.

6. Proporção de Estudantes Internacionais: a segunda das duas medidas de internacionalização da QS, mede a proporção de estudantes não domésticos em uma instituição. Isso, por sua vez, fornece uma indicação da capacidade de uma universidade de atrair talentos de todo o mundo.

Brasil: Universidades ranqueadas (Edição 2022)

QS World University Rankings 2022: Universidades Brasileiras Ranqueadas 2022 2021 Nome da Instituição 121= 115= Universidade de São Paulo (USP) 219 233 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 369= 380= Universidade Federal do Rio de Janeiro 434= 420= Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 492= 493= Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 651-700 651-700 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio 651-700 651-700 Universidade Federal de Minas Gerais 751-800 701-750 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 801-1000 801-1000 Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 801-1000 801-1000 Universidade de Brasilia 801-1000 801-1000 Universidade Federal de Santa Catarina 801-1000 801-1000 Universidade Federal de São Carlos 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Pernambuco 1001-1200 1001+ Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 1001-1200 1001+ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 1001-1200 1001+ Universidade Federal da Bahia 1001-1200

Universidade Federal de Juiz de Fora 1001-1200

Universidade Federal de Pelotas 1001-1200 1001+ Universidade Federal de Viçosa 1001-1200 1001+ Universidade Federal do Ceará (UFC) 1001-1200 1001+ Universidade Federal Fluminense 1201+

Pontificia Universidade Católica do Paraná -PUCPR 1201+ 1001+ Universidade Estadual de Londrina 1201+

Universidade Federal da Paraíba 1201+

Universidade Federal de Goiás 1201+ 1001+ Universidade Federal de Santa Maria © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

QS Quacquarelli Symonds

A QS Quacquarelli Symonds é a fornecedora líder mundial de serviços, análises e insights para o setor de ensino superior global. Sua missão é possibilitar que pessoas motivadas em qualquer lugar do mundo atinjam seu potencial por meio de conquistas educacionais, mobilidade internacional e desenvolvimento de carreira.

O portfólio de QS World University Rankings, inaugurado em 2004, cresceu e se tornou a fonte mais popular de dados comparativos do mundo sobre o desempenho de universidades.

Seu website, www.TopUniversities.com – onde os rankings são publicados - foi visto 147 milhões de vezes em 2020, e mais de 79.000 recortes de mídia relacionados ou mencionando a QS foram publicados por meios de comunicação em todo o mundo em 2020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

FONTE QS Quacquarelli Symonds

Related Links

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds