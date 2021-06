QS World University Rankings 2022

La Universitat de Barcelona salta 15 puestos en el último ranking global

LONDRES, 8 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analista a nivel internacional de educación superior, ha publicado hoy la decimonovena edición del ranking universitario internacional más consultado del mundo. Los resultados muestran que la universidad española mejor clasificada, la Universitat de Barcelona (UB), sube quince puestos. La UB ahora se ubica en el lugar 168, 39 puestos más altos que la siguiente institución mejor clasificada del país.

El ascenso de la UB se debe a una gran mejora en su puntuación por el impacto de la investigación. Ahora se encuentra entre las 300 mejores universidades del mundo por su impacto en la investigación, lo que es suficiente para superar las pequeñas caídas en los indicadores de reputación de QS.

La universidad número dos de España sigue siendo la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, ha caído del top 200, habiendo descendido siete puestos durante el último año. Si bien la Universidad Autónoma de Madrid mejora su desempeño en los dos indicadores de reputación de QS (Reputación académica y Reputación desde el punto de vista del empleador), recibe puntuaciones más bajas en las medidas de QS de capacidad docente (Ratio profesor/estudiante) e impacto de investigación (Citas por Facultad).

La caída de la Universidad Autónoma de Madrid significa que la brecha entre esta y la tercera mejor universidad de España, la Universitat Autónoma de Barcelona, se ha reducido una vez más. La Universitat Autónoma de Barcelona ha subido cuatro puestos durante el último año y ahora ocupa el puesto 209.

Un poco más abajo en la tabla, la Universitat Pompeu Fabra (248) ha entrado en el top-250 mundial por primera vez en la historia del QS World University Rankings. IE University también alcanza un récord, pasando del puesto 327 al 317.

En total aparecen 29 universidades españolas en el ranking, tres más que en la edición del año pasado. De esas 29 instituciones clasificadas:

10 mejoran su posición.

10 descienden de rango.

9 permanecen estables.

El listado completo de universidades españolas dentro del ranking lo puede encontrar más abajo.

Massachusetts Institute of Technology logra un récord por décimo año consecutivo como número uno del mundo. The University of Oxford ha subido al segundo lugar por primera vez desde 2006, mientras que Stanford University y University of Cambridge comparten el tercer lugar. La universidad líder de Europa continental sigue siendo la ETH Zurich de Suiza, que ocupa el octavo puesto.

Este año, QS enumerará las 1300 universidades más importantes del mundo, 145 más que en la edición del año pasado, que se pueden encontrar en 97 ubicaciones. 6415 instituciones fueron elegibles para el análisis de la encuesta y 1705 fueron evaluadas para la mesa final. Los resultados darán cuenta de la distribución y desempeño de 14,7 millones de artículos académicos publicados entre 2015 y 2019, y los 96 millones de citas recibidas por esos artículos; también cuentan con las opiniones expertas de más de 130.000 profesores académicos y más de 75.000 empleadores.

QS World University Rankings 2022: Universidades españolas 2022 2021 Nombre de la institución 168= 183 Universitat de Barcelona (UB) 207= 200= Universidad Autónoma de Madrid 209= 213 Universitat Autónoma de Barcelona 223 206 Universidad Complutense de Madrid (UCM) 248= 287= Universitat Pompeu Fabra 266= 252= University of Navarra 317= 327 IE University 319= 314= Universitat Politècnica de Catalunya 351= 311= Universidad Carlos III de Madrid 371 326= Universidad Politecnica de Valencia 459= 451= Universidad Politécnica de Madrid 492= 501-510 Universidad de Granada 511-520 499= Universidad de Alcalá 531-540 501-510 Universidad de Zaragoza 551-560 581-590 Universidad de Sevilla 571-580 591-600 Universitat de Valencia 601-650 651-700 Universidad Pontificia Comillas 601-650 601-650 Universitat Ramon Llull 651-700 601-650 Universidad de Salamanca 701-750 751-800 Rovira i Virgili University 701-750 751-800 Universidad del Pais Vasco 701-750 701-750 Universidade de Santiago de Compostela 801-1000 801-1000 Universidad de Alicante 801-1000 801-1000 Universidad de Murcia 801-1000 801-1000 Universidad de Oviedo 801-1000 801-1000 Universidade da Coruña 1001-1200 1001+ Universidad de Castilla-La Mancha 1001-1200 1001+ Universidad Rey Juan Carlos 1001-1200 1001+ Universidade de Vigo © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Todos los derechos reservados.

QS World University Rankings 2022: Top-20 Global 2022 2021 Nombre de la institución Localización 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 2 5 University of Oxford Reino Unido 3= 2 Stanford University Estados Unidos 3= 7 University of Cambridge Reino Unido 5 3 Harvard University Estados Unidos 6 4 California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos 7 8 Imperial College London Reino Unido 8= 6 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Suiza 8= 10 UCL (University College London) Reino Unido 10 9 University of Chicago Estados Unidos 11 11 National University of Singapore (NUS) Singapur 12 13 Nanyang Technological University (NTU) Singapur 13 16 University of Pennsylvania Estados Unidos 14= 14 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Suiza 14= 17 Yale University Estados Unidos 16 20 University of Edinburgh Reino Unido 17 15 Tsinghua University China 18 23 Peking University China 19 19 Columbia University Estados Unidos 20 12 Princeton University Estados Unidos © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. Todos los derechos reservados

Metodología

QS utiliza seis indicadores para compilar su ranking:

1. Reputación académica: basado en las respuestas de la encuesta de más de 130.000 académicos.

2. Reputación de los empleadores: basado en las respuestas de la encuesta de más de 75.000 empleadores sobre la relación entre la institución y la empleabilidad de los graduados.

3. Citas por profesor: mide el impacto de la investigación. Divide el número total de citas recibidas por los trabajos de investigación de una universidad durante un periodo de 5 años entre el número de profesores de esa institución.

4. Ratio profesor/estudiante: mide la capacidad de enseñanza. El número de estudiantes se divide por el número de profesores, ofreciendo a la comunidad educativa global un indicativo del tamaño de las clases en la institución seleccionada.

5. Ratio profesores internacionales: una de las medidas de QS con relación a la internacionalización. Mide la proporción de profesores extranjeros en una institución.

6. Ratio estudiantes internacionales: la segunda de las medidas de QS de internacionalización. Mide la proporción de estudiantes extranjeros en una institución. Este indicador además muestra la habilidad de las universidades en atraer talento diversas partes del mundo.

Puede encontrar más información sobre la metodología aquí: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology

