Qu'est-ce que Smart I-V Curve Diagnosis 3.0 ?

Il est parfaitement prouvé que les défaillances des modules PV sont le facteur déterminant du rendement énergétique des installations PV. Les défaillances des modules PV aux stades précoce, intermédiaire et avancé diffèrent considérablement. L'inspection manuelle et le contrôle de supervision traditionnel et l'acquisition de données (SCADA) ne permettent pas de localiser avec précision la cause première des défaillances. La détection IV traditionnelle est une détection hors ligne qui nécessite des visites sur le site avec les appareils transportés. Une installation photovoltaïque de 100 mégawatts (MW), par exemple, compte des dizaines de milliers de modules PV et couvre une superficie équivalente à 300 terrains de football. En conséquence, tous les modules PV ne peuvent pas être scannés. De plus, générer des rapports manuellement est sujet à des erreurs et prend beaucoup de temps. Le nombre croissant de scénarios d'application PV, la complexité du terrain et l'apparition de nouveaux types de modules PV, tels que les modules PV bifaciaux, entravent tous la détection manuelle et augmentent les coûts.

Smart I-V Curve Diagnosis 3.0 de Huawei modifie la détection d'échantillonnage manuel traditionnelle. Le système effectue une détection complète sur tous les modules PV. Il suffit de 15 minutes pour scanner une installation photovoltaïque de 100 MW et générer automatiquement un rapport de détection couvrant 14 types de défaillances. La solution s'applique à une grande variété de scénarios photovoltaïques, tels que les installations photovoltaïques au sol à grande échelle, les installations distribuées et résidentielles. La détection est effectuée en ligne, ce qui évite au personnel de se rendre sur les lieux. Cela améliore considérablement l'efficacité d'exploitation et de maintenance des installations PV tout au long de leur cycle de vie et réduit les coûts d'exploitation et de maintenance.

Comparés aux modules PV monofaciaux, les modèles bifaciaux, affectés par les conditions météorologiques et les conditions du sol, souffrent davantage des effets de discordance. L'exigence de précision de la détection IV est plus élevée en raison de l'irradiation inégale à l'arrière des modules PV bifaciaux et de la diffusion réfléchie par le sol. En outre, la discordance actuelle induite ne doit pas être simplement considérée comme une défaillance. Grâce à l'autoapprentissage de l'IA, Smart I-V Diagnosis 3.0 s'adapte davantage aux modules PV bifaciaux, améliore la précision de reconnaissance du modèle de modules bifaciaux et identifie avec précision les perturbations causées par l'ombrage et les défaillances des modules PV.

Application de Smart I-V Curve Diagnosis

Reconnu et hautement apprécié par les clients du monde entier, Smart I-V Diagnosis (diagnostic intelligent IV) est déployé dans le monde entier dans des installations PV terrestres à grande échelle, les installations de toit PV industrielles et commerciales distribuées, les installations PV sur des toits résidentiels, les installations PV de montagne, les installations PV flottantes, solaires et agricoles et les installations PV de toit de pêcherie avec une échelle de plus de 5 GW actuellement. Le TÜV Rheinland certifie que Smart I-V Diagnosis possède une précision des données pouvant atteindre 0,5 %. Une installation PV intelligente de 100 MW située à Golmud, dans le Qinghai, a été témoin de la détection en 15 minutes de tous les strings PV avec une précision de 100 %.

Dans une installation PV au sol non plane en Malaisie, Smart I-V Curve Diagnosis a été utilisé pour scanner 9496 strings PV, dont 1149 ont été détectés comme étant défectueux. Le taux de défaillance était de 12,1 %. Sur la base du rapport de Smart I-V Curve Diagnosis, le personnel d'exploitation et maintenance a eu une compréhension détaillée de l'état de marche de chaque groupe photovoltaïque, ce qui a facilité la maintenance ciblée du site. Si toutes les défaillances sont réparées, la production d'électricité de cette installation augmentera de plus de 1,5 %.

La technologie de l'IA a favorisé la modernisation et la transformation industrielles. L'industrie des énergies renouvelables est entrée dans une période de développement rapide de la transformation numérique. Dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance d'installations PV, Huawei tirera parti de sa technologie innovante et de sa vaste expérience pour améliorer considérablement l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, réduire les coûts d'exploitation et de maintenance et améliorer l'efficacité opérationnelle du cycle de vie complet des installations PV.

