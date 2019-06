Quais fatores fazem os carros falharem? O Portal Carro Bonito explica

CURITIBA, Brasil, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quando um automóvel começa a apresentar falhas, problemas de funcionamento, certamente é hora de se dirigir a uma mecânica especializada, dado que a maioria das pessoas que possuem carro não são mecânicos.

Entretanto, os especialistas são quase unânimes: todas as falhas e defeitos que um automóvel possa apresentar, com o tempo, são normais, devido a uma série de fatores que estão dentro do uso contínuo e desgaste de peças, entre outros.

Deste modo, todos os modelos produzidos no mundo, no passado, no presente e, provavelmente, no futuro já falharam, falham e falharão, perdendo grande parte de sua potência.

Os motores enfraquecem, e muitas vezes não chegam mais a avançar ao topo de uma ladeira, sendo que o mesmo pode até apagar várias vezes, ao logo de um percurso. Nesta linha, razoavelmente decadente, o veículo acaba consumindo mais combustível, o motor custa a funcionar ou mesmo acionar, ou seja, o envelhecimento, desgaste e uso vão tornando o carro menos eficiente e pré-disposto a falhas.

Todos esses problemas são oriundos do carburador, velas, cabos, platinado e condensador.

Com relação ao carburador, trata-se de uma peça que precisa ser constantemente lavada, às vezes substituído. As velas, devido ao desgaste, começar a apresentar defeitos - elas podem chegar da fábrica com defeito, o qual aparece mais tarde. Os cabos de velas, o chamado platinado e o condensador também apresentam problemas com o tempo.

Na atualidade, todos os defeitos ligados a essas peças e funções tornaram-se bem menos frequentes, dado o advento da chamada ignição eletrônica. Entretanto, nem tudo são flores.

A criação e instalação, nos automóveis de hoje, do sistema injeção eletrônica foi uma verdadeira benção, porém, embora se tenha cultivado a crença de que certos problemas seriam completamente sanados, não foi bem isso que se verificou.

Embora o carburador tenha sido abolido, o sistema de velas, de cabos e até mesmo combustíveis de péssima qualidade continuar a fluir ou equipar os veículos mais atuais. Nesse quesito, o aperfeiçoamento desejado ainda permanece no papel. As peças clássicas, que estão sujeitas a desgaste, a problemas de estrutura, ou por defeitos que inevitavelmente possam conter, são fundamentais para a configuração do motor. Portanto, as constantes revisões sobre o estado das velas e da bobina de ignição continuarão a fazer parte das preocupações dos motoristas.

Dicas:

Se uma falha surge e parece oriunda de um "sopro" no motor, sobretudo no momento em que se acelera o carro (caso em que o mesmo enfraquece, e não pega velocidade), é hora de se checar os cabos e as velas. Às vezes, trata-se somente de um cabo de vela que está um pouco frouxo, resultando no que os mecânicos explicam como: escapamento da centelha diretamente ao bloco do motor ou demais partes metálicas do mesmo.

Esses casos se dão depois de o motor ser lavado de modo inadequado. Portanto, será necessário, apenas, conectar o cabo de modo firme, novamente (fazer isso com o motor desligado!). Mesmo assim, velas e cabos velhos precisam ser substituídos por novos.

Com relação à bobina, sua luz de injeção tende a sinalizar o problema e um diagnóstico preciso deverá ser realizado.

Com relação aos bicos injetores, embora estes dificilmente apresentem falhas, é necessária atenção sobre eles. Se eles falharem, ou pararem de pulsar, o cilindro para de queimar devido à falta do combustível. A luz da injeção vai acusar a falha, que deverá ser imediatamente verificada.

Problemas possíveis: uma das tomadas do bico pode estar com defeito ou mesmo solta. A dica fundamental aqui está em evitar abastecer em postos de estrada, que, muitas vezes, vendem combustível adulterado, o que resulta e problemas para o motor, em todos os sentidos.

FONTE Portal Carro Bonito

